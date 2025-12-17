సొరకాయతో కరకరలాడే "పునుగులు" - మైదా, బియ్యప్పిండి అవసరం లేదు - టీ టైమ్కు పర్ఫెక్ట్ స్నాక్!
-సొరకాయ అంటే పిల్లలు ఇష్టపడటం లేదా? - ఓసారి ఇలా పునుగులు చేసి పెట్టండి, ఇష్టంగా తినేస్తారు!
Published : December 17, 2025 at 1:29 PM IST
Sorakaya Punugulu Snack Recipe: వాటర్ కంటెంట్ అధికంగా ఉండి పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తినే కూరగాయల్లో సొరకాయ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది రకరకాల పద్ధతుల్లో ఈ కూరగాయను వండుతుంటారు. అయితే సొరకాయతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు కాకుండా ఓసారి ఇలా పునుగులు చేయండి. కిర్రాక్ ఉంటాయి. మైదా, బియ్యప్పిండి వంటివి అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. పైగా ఈ స్నాక్ నూనె కూడా పీల్చుకోదు. మరి లేట్ చేయకుండా సొరకాయతో పునుగులు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- సొరకాయ తురుము - 2 కప్పులు
- క్యారెట్ - 1
- స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- అల్లం పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- బొంబాయి రవ్వ - 2 కప్పులు
- కొబ్బరి పొడి - 2 టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- నువ్వులు - 1 టీస్పూన్
- పెరుగు - పావు కప్పు
- బేకింగ్ సోడా - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా సొరకాయ తురుము రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం సొరకాయ తీసుకుని పై చెక్కు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తురుముకుని రెండు కప్పుల కొలత ప్రకారం తీసి పక్కన పెట్టాలి. అలాగే క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ను కూడా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి సొరకాయ తురుము, క్యారెట్ తురుము, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, అల్లం పేస్ట్, కొబ్బరి పొడి, ఉప్పు, జీలకర్ర, ఇంగువ, నువ్వులు, పెరుగు వేసి పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి బొంబాయి రవ్వను వేసుకుని ఉండలు లేకుండా సొరకాయ తురుమును ప్రెస్ చేస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- సొరకాయ మిశ్రమం, బొంబాయి రవ్వ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక బేకింగ్ సోడా వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ పిండి అనేది మరీ గట్టిగా, మరీ లూజుగా కాకుండా పునుగులు వేసుకునేందుకు అనువుగా ఉండేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అవసరమనుకుంటే లైట్గా నీళ్లు చిలకరించుకుంటూ కలుపుకోవచ్చు.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు పిండిని మరోసారి కలుపుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత చేతులు తడి చేసుకుంటూ సొరకాయ పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పునుగుల మాదిరి వేసుకోవాలి.
- ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుతూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి.
- పునుగులు వేగినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే నూనెలో వేసి వేయించుకుని తీసుకోవాలి.
- ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని టమాటా కెచప్ లేదా టమాటా చట్నీతో తింటే కిర్రాక్ టేస్ట్తో అద్దిరిపోయే సొరకాయ పునుగులు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ పునుగుల కోసం లేత సొరకాయ వాడితే వాటర్ ఎక్కువ ఉండటంతో పాటు టేస్ట్ కూడా బాగుంటాయి. పైగా పొట్టుతో సహా తురుముకుని యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- అదే లేతది కాకుండా కాస్త ముదిరింది వాడితే పొట్టు తీయడమే కాదు అందులో గింజలు గట్టిగా ఉంటే తీసేసి తురుముకోవాలి.
- సొరకాయ తురుము ఎంత తీసుకుంటే బొంబాయి రవ్వను కూడా అలానే తీసుకోవాలి.
బలాన్నిచ్చే "మిక్స్డ్ సీడ్స్ లడ్డూలు" - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!
కాల్చిన వంకాయలతో ఖతర్నాక్ "పచ్చడి" - అమ్మమ్మల పద్ధతిలో రుచి అద్దిరిపోతుంది!