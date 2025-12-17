Telangana Panchayat Elections Results2025

సొరకాయతో కరకరలాడే "పునుగులు" - మైదా, బియ్యప్పిండి అవసరం లేదు - టీ టైమ్​కు పర్ఫెక్ట్​ స్నాక్​!

-సొరకాయ అంటే పిల్లలు ఇష్టపడటం లేదా? - ఓసారి ఇలా పునుగులు చేసి పెట్టండి, ఇష్టంగా తినేస్తారు!

Sorakaya Punugulu Snack Recipe
Sorakaya Punugulu Snack Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 17, 2025 at 1:29 PM IST

Sorakaya Punugulu Snack Recipe: వాటర్​ కంటెంట్​ అధికంగా ఉండి పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తినే కూరగాయల్లో సొరకాయ ఫస్ట్​ ప్లేస్​లో ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది రకరకాల పద్ధతుల్లో ఈ కూరగాయను వండుతుంటారు. అయితే సొరకాయతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు కాకుండా ఓసారి ఇలా పునుగులు చేయండి. కిర్రాక్​ ఉంటాయి. మైదా, బియ్యప్పిండి వంటివి అవసరం లేకుండా చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. పైగా ఈ స్నాక్​ నూనె కూడా పీల్చుకోదు. మరి లేట్​ చేయకుండా సొరకాయతో పునుగులు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • సొరకాయ తురుము - 2 కప్పులు
  • క్యారెట్​ - 1
  • స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • అల్లం పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • బొంబాయి రవ్వ - 2 కప్పులు
  • కొబ్బరి పొడి - 2 టీస్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
  • నువ్వులు - 1 టీస్పూన్​
  • పెరుగు - పావు కప్పు
  • బేకింగ్​ సోడా - పావు టీస్పూన్​
Sorakaya Punugulu
సొరకాయ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా సొరకాయ తురుము రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం సొరకాయ తీసుకుని పై చెక్కు తీసేసి శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తురుముకుని రెండు కప్పుల కొలత ప్రకారం తీసి పక్కన పెట్టాలి. అలాగే క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ను కూడా సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి సొరకాయ తురుము, క్యారెట్​ తురుము, స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​, అల్లం పేస్ట్​, కొబ్బరి పొడి, ఉప్పు, జీలకర్ర, ఇంగువ, నువ్వులు, పెరుగు వేసి పదార్థాలు అన్నీ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Sorakaya Punugulu
స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ - క్యారెట్​ (Getty Images)
  • అనంతరం అందులోకి బొంబాయి రవ్వను వేసుకుని ఉండలు లేకుండా సొరకాయ తురుమును ప్రెస్​ చేస్తూ మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • సొరకాయ మిశ్రమం, బొంబాయి రవ్వ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకున్నాక బేకింగ్​ సోడా వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ పిండి అనేది మరీ గట్టిగా, మరీ లూజుగా కాకుండా పునుగులు వేసుకునేందుకు అనువుగా ఉండేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అవసరమనుకుంటే లైట్​గా నీళ్లు చిలకరించుకుంటూ కలుపుకోవచ్చు.
Sorakaya Punugulu
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఈలోపు పిండిని మరోసారి కలుపుకోవాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత చేతులు తడి చేసుకుంటూ సొరకాయ పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పునుగుల మాదిరి వేసుకోవాలి.
  • ఇలా కడాయికి సరిపడా వేసుకున్నాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా తిప్పుతూ గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించాలి.
Sorakaya Punugulu
పెరుగు (Getty Images)
  • పునుగులు వేగినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే నూనెలో వేసి వేయించుకుని తీసుకోవాలి.
  • ఇలా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని టమాటా కెచప్​ లేదా టమాటా చట్నీతో తింటే కిర్రాక్​ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోయే సొరకాయ పునుగులు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Sorakaya Punugulu
సొరకాయ పునుగులు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ పునుగుల కోసం లేత సొరకాయ వాడితే వాటర్​ ఎక్కువ ఉండటంతో పాటు టేస్ట్​ కూడా బాగుంటాయి. పైగా పొట్టుతో సహా తురుముకుని యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • అదే లేతది కాకుండా కాస్త ముదిరింది వాడితే పొట్టు తీయడమే కాదు అందులో గింజలు గట్టిగా ఉంటే తీసేసి తురుముకోవాలి.
  • సొరకాయ తురుము ఎంత తీసుకుంటే బొంబాయి రవ్వను కూడా అలానే తీసుకోవాలి.

SORAKAYA PUNUGULU
SORAKAYA PUNUGULU SNACK RECIPE
SNACK RECIPE OF SORAKAYA PUNUGULU
సొరకాయ పునుగులు
SORAKAYA PUNUGULU SNACK RECIPE

