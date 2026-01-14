ETV Bharat / offbeat

పుల్ల పుల్లగా నోరూరించే "సొరకాయ పులుసు" - పిల్లలూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

సొరకాయ నచ్చనివాళ్లూ ఇష్టంగా తినే 'రెసిపీ' - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Sorakaya Pulusu Recipe
Sorakaya Pulusu Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 14, 2026 at 2:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sorakaya Pulusu Recipe in Telugu : వేడి వేడి అన్నంలోకి ఓ కూర, పచ్చడి, పెరుగు లాంటివి ఉన్నా సరే కొందరికి పులుసు లేదా చారు లేకపోతే కడుపునిండా తిన్న ఫీలింగ్ కలగదు. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ తరచూ టమాటా చారు, పచ్చిపులుసు, పప్పుచారు వంటివి చేసుకుంటుంటారు. అలాగని ఎప్పుడూ ఒకే రుచిలో అవే తినాలంటే ఏం బాగుంటుంది. అందుకే, మీకోసం ఇప్పటి వరకు ట్రై చేయని ఒక నయా రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, ఘుమఘుమలాడే "సొరకాయ పులుసు".

ఇది పుల్ల పుల్లగా, మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది. పిల్లలతో పాటు సొరకాయ అంటే నచ్చనివాళ్లూ ఈ పులుసును భలే ఇష్టంగా తింటారు. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా సొరకాయతో అద్దిరిపోయే ఈ పులుసును ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Sorakaya Pulusu Recipe
సొరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - సొరకాయ ముక్కలు
  • ఒక కప్పు - ఉల్లిపాయ ముక్కలు
  • మూడు - పచ్చిమిర్చి
  • రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు
  • పావు కప్పు - కొత్తిమీర తరుగు
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - నూనె
  • ఒక చెంచా - ఆవాలు
  • పావు చెంచా - పసుపు
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • ఒక చెంచా - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • అర కప్పు - చింతపండు నీళ్లు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ఒక చెంచా - కారం
  • చిటికెడు - వేయించిన మెంతిపొడి
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - ధనియాలపొడి
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - శనగపిండి
  • ఒక చెంచా - బెల్లం తరుగు

రేగుపండ్లతో తియ్యని "చిక్కీలు" - ఐదు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Sorakaya Pulusu Recipe
చింతపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ నోరూరించే పులుసు తయారీకి ముందుగా తాజా సొరకాయను తీసుకుని పీలర్​తో లైట్​గా చెక్కును తొలగించాలి.
  • ఆపై దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. కట్ చేసిన సొరకాయ ముక్కలు రెండు కప్పుల క్వాంటిటీలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగు, చింతపండు రసాన్ని ముందుగానే రెడీ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో నూనె వేసి వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి వేయించుకోవాలి.
Sorakaya Pulusu Recipe
ఉల్లిపాయ (Getty Images)
  • అవి లైట్​గా వేగాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, కరివేపాకు వేసి ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత అందులో ఒక చెంచా అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ చక్కగా వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ ముక్కలు వేసి కలుపుతూ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
Sorakaya Pulusu Recipe
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • రెండు నిమిషాల తర్వాత ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు నీళ్లు, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి కలిపి మూతపెట్టి మగ్గించుకవాలి.
  • సొరకాయముక్కలు చక్కగా మగ్గి మెత్తగా అయ్యాయనుకున్నాక అందులో ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోసి కలపాలి.
  • ఆపై కారం, ధనియాలపొడి, బెల్లం తరుగు, వేయించిన మెంతిపొడి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేయాలి.
Sorakaya Pulusu Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత శనగపిండిలో కాసిని నీళ్లు కలిపి ఆ మిశ్రమాన్ని పులుసులో వేసి కలిపి మరిగించుకోవాలి.
  • పులుసు బాగా మరిగి చిక్కగా అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, పుల్ల పుల్లగా నోరూరించే సూపర్ టేస్టీ "సొరకాయ పులుసు" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ రెసిపీలకు బదులుగా ఓసారి ఇలా 'సొరకాయ పులుసును' ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
Sorakaya Pulusu Recipe
శనగపిండి (Getty Images)

కందిపప్పుతో పప్పు, సాంబార్ రొటీన్ - ఇలా "పచ్చడి" చేయండి! - టేస్ట్ సూపర్!

కర్ణాటక స్పెషల్ కరకరలాడే "మద్దూర్ వడలు" - నూనె పీల్చకుండా నిమిషాల్లోనే రెడీ!

TAGGED:

SORAKAYA PULUSU THAYARI VIDHANAM
COOKING RECIPES
PULUSU RECIPE WITH BOTTLE GOURD
సొరకాయతో నోరూరించే పులుసు
SORAKAYA PULUSU RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.