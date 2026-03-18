సొరకాయతో "గుంత పొంగనాలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్ వేరే లెవల్!
-సొరకాయతో కూరలు కాదు - ఓసారి ఇలా పొంగనాలు చేసి పెట్టండి, ఇష్టంగా తినేస్తారు!
Published : March 18, 2026 at 6:45 PM IST
Sorakaya Ponganalu: వాటర్ కంటెంట్ అధికంగా ఉండి ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టంగా తినే కూరగాయల్లో సొరకాయ ముందు ప్లేస్లో ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది రకరకాల పద్ధతుల్లో అంటే కూర, పచ్చడి, పప్పు, సాంబార్ అంటూ రకరకాలుగా వండుకుని తింటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా సొరకాయతో రుచికరమైన బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అదే గుంత పొంగనాలు. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. పైగా దీనిని అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి తింటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకోవాలి అనేంత టేస్టీగా ఉంటాయి. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని సొరకాయ పొంగనాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- పెరుగు - అర కప్పు
- సొరకాయ తురుము - 1 కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు వేసి ఓసారి కలుపుకోవాలి. అనంతరం 1 కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు తాజా సొరకాయను తీసుకుని పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకుని 1 కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి వేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
- రవ్వ నానినాక ఓసారి కలిపి మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి 1 కప్పు నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసినాక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి సొరకాయ తురుము, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గుంత పొంగనాల పెనం ఉంచి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన పెనంలో ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా పిండి తీసుకుని పాన్లో పోసి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- పొంగనాలు ఓవైపు వేగినాక రెండో వైపుకు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఈ విధంగా రెండు వైపులా కాల్చుకున్నాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- ఇలా పిండి మొత్తాన్ని గుంత పొంగనాలుగా చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే సొరకాయ పొంగనాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బొంబాయి రవ్వ ఎంత తీసుకుంటే సొరకాయ తురుమును అదే కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
- తాజా సొరకాయ లేకపోతే కాస్త ముదిరిన సొరకాయ తీసుకున్నా అందులోని గింజలు తీసేసి తురుముకుని వాడుకోవచ్చు.
- రవ్వను నానబెట్టడానికి కప్పు నీళ్లు పోసుకున్నాక గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం చూసి పోసుకోవాలి. పొంగనాల కన్సిస్టెన్సీకి సరిపడా వాటర్ పోసుకోవాలి.