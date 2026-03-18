సొరకాయతో "గుంత పొంగనాలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

-సొరకాయతో కూరలు కాదు - ఓసారి ఇలా పొంగనాలు చేసి పెట్టండి, ఇష్టంగా తినేస్తారు!

Sorakaya Ponganalu
Sorakaya Ponganalu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 18, 2026 at 6:45 PM IST

Sorakaya Ponganalu: వాటర్​ కంటెంట్​ అధికంగా ఉండి ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టంగా తినే కూరగాయల్లో సొరకాయ ముందు ప్లేస్​లో ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది రకరకాల పద్ధతుల్లో అంటే కూర, పచ్చడి, పప్పు, సాంబార్​ అంటూ రకరకాలుగా వండుకుని తింటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా సొరకాయతో రుచికరమైన బ్రేక్​ఫాస్ట్​ చేసుకోవచ్చు. అదే గుంత పొంగనాలు. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి. పైగా దీనిని అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి తింటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకోవాలి అనేంత టేస్టీగా ఉంటాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని సొరకాయ పొంగనాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Sorakaya Ponganalu
Sorakaya Ponganalu (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • సొరకాయ తురుము - 1 కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
Sorakaya Ponganalu
Sorakaya Ponganalu (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు వేసి ఓసారి కలుపుకోవాలి. అనంతరం 1 కప్పు నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు తాజా సొరకాయను తీసుకుని పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకుని 1 కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి వేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
Sorakaya Ponganalu
Sorakaya Ponganalu (Getty Images)
  • రవ్వ నానినాక ఓసారి కలిపి మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి 1 కప్పు నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా గ్రైండ్​ చేసినాక మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి సొరకాయ తురుము, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, ఉప్పు, బేకింగ్​ సోడా వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గుంత పొంగనాల పెనం ఉంచి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన పెనంలో ఆయిల్​ వేసి హీట్​ చేసుకోవాలి.
Sorakaya Ponganalu
Sorakaya Ponganalu (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా పిండి తీసుకుని పాన్​లో పోసి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • పొంగనాలు ఓవైపు వేగినాక రెండో వైపుకు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఈ విధంగా రెండు వైపులా కాల్చుకున్నాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని గుంత పొంగనాలుగా చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే సొరకాయ పొంగనాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Sorakaya Ponganalu
Sorakaya Ponganalu (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • బొంబాయి రవ్వ ఎంత తీసుకుంటే సొరకాయ తురుమును అదే కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
  • తాజా సొరకాయ లేకపోతే కాస్త ముదిరిన సొరకాయ తీసుకున్నా అందులోని గింజలు తీసేసి తురుముకుని వాడుకోవచ్చు.
  • రవ్వను నానబెట్టడానికి కప్పు నీళ్లు పోసుకున్నాక గ్రైండ్​ చేసేటప్పుడు మాత్రం చూసి పోసుకోవాలి. పొంగనాల కన్సిస్టెన్సీకి సరిపడా వాటర్​ పోసుకోవాలి.

