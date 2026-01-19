ETV Bharat / offbeat

"సొరకాయ పాయసం" సింపుల్ రెసిపీ ఇది - కోవా, కండెన్స్​డ్ మిల్క్ అవసరమే లేదు!

సొరకాయ పాయసం ఇలా ట్రై చేయండి - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

sorakaya_payasam
sorakaya_payasam (Getty images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 11:51 AM IST

2 Min Read
Sorakaya payasam : స్వీట్ తినాలనిపిస్తే అప్పటికప్పుడు ఇలాంటి సొరకాయ పాయసం ట్రై చేయండి. కోవా, కండెన్స్​డ్ మిల్క్ అవసరం లేకుండానే ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతో చాలా సింపుల్​గా చేసే ఈ పాయసం టేస్ట్​కు ఫ్యామిలీ ఫిదా అవుతారు. ఈ పాయసం ఫ్రిజ్​లో పెట్టుకుని చల్ల చల్లగా తింటుంటే మజాగా ఉంటుంది.

sorakaya_payasam
sorakaya_payasam (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • లేత సొరకాయ - అర కేజీ
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పాలు - లీటరు
  • సగ్గుబియ్యం - పావు కప్పు
  • లేదా
  • సేమియా - పావు కప్పు
  • యాలకులు - 3
  • బాదం - 6
  • జీడిపప్పు - 8
  • చక్కెర - అర కప్పు
sorakaya_payasam
sorakaya_payasam (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా అర కేజీ లేత సొరకాయ తీసుకోవాలి. శుభ్రం చేసుకుని పొట్టు తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గింజలు లేకుండా పెద్ద ముక్కలు కట్ చేసుకుని గ్రేటర్​తో తురుముకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకుని సొరకాయ తురుము ఫ్రై చేసుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ 3 నిమిషాల పాటు బాగా ఫ్రై చేసి తీసుకోవాలి. ఈ లోగా సొరకాయలో నీళ్లు ఎగిరిపోయి క్రిస్పీగా మారుతుంది. ఇపుడు కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ బాగా ఉడికించుకోవాలి.
sorakaya_payasam
sorakaya_payasam (Getty images)
  • మరో స్టవ్​పై కడాయి పెట్టుకుని లీటరు పాలు పోసుకుని బాగా మరిగించుకోవాలి. మరో పక్క సొరకాయ తురుములో నీళ్లు ఇంకిపోయే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
sorakaya_payasam
sorakaya_payasam (Getty images)
  • ఇపుడు సొరకాయ తురుము పక్కన తీసుకుని పాలు బాగా మరుగుతున్న టైంలో ఫ్రై వేసి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత పావు కప్పు సగ్గుబియ్యం వేసుకోవాలి. సగ్గుబియ్యం పాలల్లో ఉడికించడానికి చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి గోరు వెచ్చని నీళ్లలో 20 నిమిషాలు నానబెట్టుకున్నవి తీసుకోవాలి. సగ్గుబియ్యం లేకపోతే సేమియా కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇపుడు బాగా కలుపుతూ ఐదారు నిమిషాలు బాగా మరిగించుకోవాలి. చుట్టూ పేరుకున్న మీగడను అందులోనే కలుపుతూ ఉడికంచాలి.
sorakaya_payasam
sorakaya_payasam (Getty images)
  • ఇపుడు మిక్సీలోకి యాలకులు, బాదం, జీడిపప్పు లాంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ పలుకులు కొన్ని పక్కన పెట్టుకుని మిగతావి మొత్తం మిక్సీలో వేసుకుని మెత్తని పొడి తయారు చేసుకోవాలి. పాయసంలో సగ్గుబియ్యం ఉడకగానే గ్రైండ్ చేసిన యాలకులు, డ్రై ఫ్రూట్స్ పొడి వేసుకుని ఉండలు కట్టకుండా కలపాలి. కలిపిన తర్వాత అర కప్పు చక్కెర వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లోనే ఉడికించుకోవాలి. పాయసం చిక్కబడే వరకు ఉడికించుకోవాలి. పాయసం రంగు కోసం మీకు నచ్చితే కాస్త ఫుడ్ కలర్ వేసుకోవాలి. అంతే! ఇక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవడమే.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

