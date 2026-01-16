ETV Bharat / offbeat

సింపుల్ రెసిపీ "సొరకాయ, పెసరపప్పు" - పోపు అవసరం లేకుండానే కమ్మగా ఉంటుంది!

10 నిమిషాల్లో రెడీ చేసుకునే పప్పు రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు సింపులఐగా ఇలా ట్రై చేయండి!

sorakaya_pappu
sorakaya_pappu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 9:58 AM IST

PAPPU SORAKAYA recipe : సొరకాయ, పెసరపప్పు కర్రీ టేస్ట్ ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. పప్పు రుచికి తోడు మధ్య మధ్యలో సొరకాయ ముక్కలు తగులుతుంటే మరింత టేస్టీగా అనిపిస్తుంది. కాస్త చిక్కగా అన్నంలో కలుపుకొని, సైడ్ డిష్ గా కొద్దిగా ఆవకాయ చట్నీ పెట్టుకుని తింటుంటే 'ఆహా ఏమిరుచి' అనాల్సిందే! ఇలాంటి రెసిపీకి అదనంగా పోపు కలపాల్సిన అవసరం కూడా లేదు.


sorakaya_pappu (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • సొరకాయ - పావు కేజీ
  • పెసరపప్పు - 100 గ్రాములు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • టమోటా - 2
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - అర స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 3

sorakaya_pappu (Getty images)
  • వెల్లుల్లి - 4
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

sorakaya_pappu (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా సొరకాయ పొట్టు తీసుకుని రెండు ఇంచుల పొడవైన ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి. టమోటా ముక్కలు కూడా కట్ చేసి తీసుకోవాలి.
  • కుక్కర్ స్టవ్​పై పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే జీలకర్ర, ఆవాలు, మినప్పప్పు, ఎండు మిర్చి, వెల్లుల్లి వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ తురుము కూడా వేసుకోవాలి.

sorakaya_pappu (Getty images)
  • ఉల్లిపాయ తరుగు గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత సొరకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
  • సొరకాయ ముక్కలు ఐదు నిమిషాల పాటు నూనె లో వేయించాక పసుపు, కారం వేసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు కలపాలి. ఆ తర్వాత టమోటా ముక్కలు వేసుకుని మరో నిమిషం కుక్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు అర కప్పు శుభ్రం చేసుకున్న పెసరపప్పు వేసుకుని బాగా కలిపి నీళ్లు పోసుకోవాలి. ముక్కలు మునిగిపోయే వరకు నీళ్లు పోసుకుని కుక్కర్​ మూతపెట్టుకోవాలి.

sorakaya_pappu (Getty images)
  • మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఒక్క విజిల్ ఇస్తే చాలు! మరీ ఎక్కువైతే సొరకాయ ముక్కలు కనిపించకుండా పోతాయి. ప్రెజర్ పోయాక మూత తీసుకుని కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుంటే చాలు! సొరకాయ పప్పు కర్రీ రెడీగా ఉంటుంది. ముందుగానే నూనెలో పోపు దినుసులు వేయించాం కాబట్టి మళ్లీ పోపు వేసుకునే అవసరం కూడా ఉండదు. చాలా సింపుల్​గా అప్పటికప్పుడు తక్కువ టైంలో చేసుకునే పప్పు రెసిపీ ఇది. పప్పులు నానబెట్టకుండా, పోపు వేయాల్సిన పని లేకుండా ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది.

