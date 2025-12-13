కుక్కర్లో నోరూరించే "సొరకాయ పప్పు" - అన్నం, చపాతీల్లోకి పర్ఫెక్ట్!
సొరకాయతో పప్పును ఇలా ట్రై చేయండి - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీమళ్లీ చేసుకుంటారు!
Lauki Dal Recipe in Telugu : పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ ఇష్టంగా తినే కర్రీల్లో పప్పు ఒకటి. దీనిని టమోటా, దోసకాయ, సొరకాయతో పాటు ఇతర ఆకుకూరలతో చేస్తుంటారు. ఇది అందరూ చేసుకునే రెసిపీనే అయినా కొన్నిసార్లు అంత రుచికరంగా కుదరదు. అందుకే ఈసారి సొరకాయ పప్పును కుక్కర్లో ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ చేశారంటే చాలా టేస్టీగా ఉండి వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే రుచినిస్తుంది.
అంతేకాక చపాతీ, పుల్కాలోకి సూపర్ కాంబినేషన్. ఈ రెసిపీ ఇంట్లో వండుతుంటేనే ఘుమఘుమలాడిపోతుంది. ఒక్కసారి ఇలా చేసి తిన్నారంటే ఎప్పుడూ పప్పు కర్రీ చేసుకోవాలన్నా ఈ రెసిపీనే మీ ఫస్ట్ ఆప్షన్గా ఉంటుంది. మరి నోరూరించే సొరకాయ పప్పుని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సొరకాయ ముక్కలు - 3 కప్పులు
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- టమోటా - 1
- పెసరప్పు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- కందిపప్పు - పావు కప్పు
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నిమ్మరసం - కొంచెం
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో సొరకాయను కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒక ఉల్లిపాయ, ఒక టమోటా, రెండు పచ్చిమిర్చిని తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు గిన్నెలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పెసరపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి గంట సేపు నానబెట్టాలి. అదేవిధంగా మరో గిన్నెలో పావు కప్పు కందిపప్పు, సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసి గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- గంట తర్వాత కుక్కర్లో మూడు కప్పుల సొరకాయ ముక్కలు వేయాలి. ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమోటా ముక్కలు యాడ్ చేయాలి, అదేవిధంగా గంట సేపు నానబెట్టిన పెసరపప్పు, కందిపప్పు , ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోసి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
- మూడు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత పప్పును పప్పుగుత్తితో మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి.
- అదేవిధంగా తాలింపు కోసం పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు ఎండుమిర్చి వేయాలి. అదేవిధంగా రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు, మూడు దంచిన వెల్లుల్లిరెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
- ఈ తాలింపును పప్పులో వేసి కలపాలి. చివరన కొత్తిమీర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొంచెం నిమ్మరసం యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే సొరకాయ పప్పు సిద్ధంగా ఉంటుంది!
