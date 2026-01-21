"సొరకాయ పచ్చికారం చట్నీ" - ఇంకా ఇంకా తినాలనిపించే రుచి కోసం ఇలా ట్రై చేయండి!
సొరకాయ చట్నీ - సింపుల్గా ఇలా ట్రై చేయండి - టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 12:32 PM IST
SORAKAYA PACHADI : సొరకాయతో ఏ వంటకం చేసినా బాగుంటుంది. సొరకాయ పప్పు, సొరకాయ చెక్కలు, సొర బూరెలు ఇలా ఏదైనా సరే తినడానికి చాలా కమ్మగా ఉంటుంది. మీరు కూడా సొరకాయ ఇష్టపడితే ఓ సారి ఇలా చట్నీ ట్రై చేసి చూడండి. అన్నం మొత్తం చట్నీతోనే తినేస్తారు. వేడి వేడి అన్నంలోకి ఈ చట్నీ వేసుకుని కాస్త నెయ్యి తగిలించి తింటుంటే 'ఆహా ఏమి రుచి' అనాల్సిందే.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- సొరకాయ ముక్కలు - పావు కేజీ
- టమోటాలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 6
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజు
- కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- వెల్లుల్లి - 6
- పచ్చి శనగ పప్పు - 1 స్పూన్
- ధనియాలు - 1 స్పూన్
- మినప్పప్పు - అర స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా సొరకాయ శుభ్రం చేసుకుని పొట్టు పీల్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గింజలు లేకుండా మీడియం సైజు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని సొరకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి. ముక్కలు కాస్త వేగిన తర్వాత టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. అందులోనే కారానికి సరిపడా పచ్చిమిర్చితో పాటు రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత మూత పెట్టి మరో 3 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుని చింతపండు రెబ్బలు వేసుకోవాలి. ఇపుడు బాగా కలిపి మరో 3 నిమిషాలు ఉడికించుకుని, కొత్తిమీర చల్లుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దించేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- చల్లారిన పదార్థాలను మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి. పల్స్ ఇస్తూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త కచ్చా పచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మిక్సీ లేదా రోటిలో దంచుకుని ఇలా రెడీ చేసుకున్న సొరకాయ చట్నీలోకి పోపు వేసుకుని కలపాలి.
- పోపు కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే ఎండుమిర్చి, ఆవాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి , పచ్చి శనగ పప్పు, ధనియాలు, మినప్పప్పు వేసుకుని వేయించాలి. అందులోనే 1 రెమ్మ కరివేపాకు, కాస్త ఇంగువ వేసి కలపాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పోపును ముందుగా సిద్ధం చేసిన చట్నీలో వేడి వేడిగా కలుపుకోవాలి. అంతే !
- ఈ చట్నీ వేడి వేడిగా అన్నంలోకి కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. సైడ్ డిష్గా ఏదైనా ఫ్రై చేసుకుని కలుపుకుంటే చాలా బాగుంటుంది.
