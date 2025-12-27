నోరూరించే "సొరకాయ కోడిగుడ్డు కర్రీ" - రుచికి ఇంటిల్లిపాదీ ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
- సొరకాయ, ఎగ్ కాంబోలో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
Published : December 27, 2025 at 10:16 AM IST
Sorakaya Kodiguddu Curry : రెగ్యులర్గా ఒకే రకమైన కూరలు తినాలంటే ఎవరికైనా నచ్చదు. అందులోనూ సొరకాయ అంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా మంది యమాబోర్ అనేస్తారు. అందుకే, మీ అందరి కోసం ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని ఒక నయా రెసిపీని తీసుకొచ్చు. అదే, సూపర్ టేస్టీ "సొరకాయ కోడిగుడ్డు ఉక్కురు". ఎగ్ కాంబినేషన్లో మంచి రుచికరంగా చేసుకునే ఈ కర్రీ పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది.
సొరకాయ అంటే నచ్చనివాళ్లూ దీన్ని వావ్ సూపర్ ఉందంటూ లొట్టలేసుకుంటూ కమ్మగా తింటారు. అలాగే, ఎప్పుడూ రొటీన్ కర్రీలు తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఇది సూపర్ ఆప్షన్ కూడా. పైగా, ఈ రెసిపీ తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా తీసుకోదు. అప్పటికప్పుడు ఎవరైనా నిమిషాల్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ సొరకాయ కోడిగుడ్డు కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సొరకాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- కోడిగుడ్లు - ఐదు
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - అర కప్పు
- టమాటా ముక్కలు - అర కప్పు
- పచ్చిమిర్చి తరుగు - ఒక చెంచా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కారం - ఒకట్రెండు చెంచాలు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- గరంమసాలా - అర టీస్పూన్
- నూనె - తగినంత
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ కర్రీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న తాజా సొరకాయను తీసుకుని పీలర్తో లైట్గా చెక్కు తీసుకోవాలి.
- తర్వాత దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి ఒక కప్పు పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, కర్రీలోకి అవసరమైన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయ, టమాటా ముక్కలను కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో ఎగ్స్ అన్నింటినీ పగులగొట్టి పోసుకోవాలి. ఆపై అందులో కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని అంతా కలిసేలా బాగా బీట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి తగినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకుని లైట్గా వేయించుకోవాలి.
- అవి దోరగా వేగాక టమాటా ముక్కలు జత చేసి వాటిని కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- టమాటా ముక్కలు కొద్దిగా మగ్గిన తర్వాత వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఆపై పసుపు, టేస్ట్కి సరిపడా కారం, గరంమసాలా వేసుకుని ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ లో-ఫ్లేమ్లో సొరకాయ ముక్కలు పూర్తిగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక అందులో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న కోడిగుడ్డు మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుతూ ఉండాలి.
- అలా ఎగ్ మిశ్రమం మొత్తాన్ని వేసుకుని గరిటెతో ముక్కలుగా బ్రేక్ చేస్తూ అదంతా సొరకాయ ముక్కలతో మంచిగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ను లో-ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఒకట్రెండు నిమిషాలు పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కలుపుతూ వేయించుకుని చివర్లో కాస్త కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా నోరూరించే "సొరకాయ కోడిగుడ్డు కర్రీ" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ కోడిగుడ్డుతో ఓసారి ఈ వెరైటీ వంటకాన్ని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా అవుతారు.
చిట్కాలు :
- ఈ రెసిపీలో కోడిగుడ్డు మిశ్రమం యాడ్ చేయడానికి ముందే సొరకాయ ముక్కలను సాఫ్ట్గా ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాతనే ఎగ్ మిశ్రమాన్ని జత చేసి కలుపుకోవాలి.
- అలాగే, ఎగ్ మిశ్రమం మొత్తాన్ని ఒకేసారి వేసుకోకుండా కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ కలుపుతూ ఉండాలి. అప్పుడే గుడ్డు మిశ్రమం బుర్జీలా ముక్కలు ముక్కలుగా వస్తుంది.
- ఒకవేళ మీరు ఈ కర్రీని ఎక్కువ మొత్తంలో చేసుకోవాలనుకుంటే ఎగ్స్తో పాటు ఇతర పదార్థాలను పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
