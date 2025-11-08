సొరకాయతో కమ్మని "ఇడ్లీలు" - సూపర్ సాఫ్ట్గా ఉంటాయి - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!
-సొరకాయ అంటే పిల్లలు ఇష్టపడటం లేదా? - ఓసారి ఇలా మెత్తని ఇడ్లీలు చేసుకోండి!
Published : November 8, 2025 at 12:19 PM IST
Sorakaya Idli Recipe: వాటర్ కంటెంట్ అధికంగా ఉండే కూరగాయల్లో సొరకాయ ఒకటి. ఈ క్రమంలోనే సొరకాయతో కూర, పచ్చడి, పప్పు సహా ఇతర రకాలు వంటలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈ కాయగూరతో ఎప్పుడూ చేసే రెసిపీలు కాకుండా ఓసారి ఇడ్లీలు చేసుకోండి. ఏంటి సొరకాయతో ఇడ్లీలు అని అనుకుంటున్నారా? కానీ మీరు విన్నది నిజమే. సొరకాయతో సూపర్ టేస్టీ అండ్ సాఫ్ట్ ఇడ్లీలు చేసుకోవచ్చు. పైగా దీని కోసం ముందురోజే ఎటువంటి ప్రిపరేషన్లు అవసరం లేదు. అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా సొరకాయతో ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 1
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- సొరకాయ తురుము - 1 కప్పు
- పెరుగు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- క్యారెట్ - 1
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఈ సొరకాయ ఇడ్లీల కోసం ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
- ఇవి వేగినప్పుడు ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి మరో నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం అందులోకి ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి.
- రవ్వ వేగి లైట్గా కలర్ మారిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పాన్ దింపి రవ్వను ఓ మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇది చల్లారేలోపు సొరకాయను రెండు భాగాలుగా కట్ చేసుకుని ఓ ముక్కను ఉపయోగించాలి. అందుకోసం అందులో ఏమైనా గింజలు ఉంటే తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
- ఇలా తురుముకున్న సొరకాయ మిశ్రమాన్ని ఓ కప్పు కొలత వచ్చేలా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు తురుమును కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ గట్టిగా పిండి ఆ రసాన్ని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పిప్పిని పక్కన ఉంచాలి. తురుమును పడేయకూడదు.
- ఇలా తీసుకున్న రసాన్ని వేయించుకున్న బొంబాయి రవ్వ మిశ్రమంలో వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి పెరుగు వేసి ఓసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా రవ్వను కలుపుకుని ఓ 10 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర ఉంచి అందులో రెండు గ్లాసుల నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి మీడియం టూ హై ఫ్లేమ్లో మరిగించుకోవాలి.
- అలాగే ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు నెయ్యి లేదా నూనె అప్లై చేసి పక్కన ఉంచాలి. రవ్వ నానిన తర్వాత మూత తీసికి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, సొరకాయ తురుము, క్యారెట్ తురుము, కొత్తిమీర తురుము వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా బేకింగ్ సోడా వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. అయితే ఈ పదార్థాలు అన్నీ వేసి కలిపిన తర్వాత రవ్వ మిక్స్ అనేది ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీలా ఉండాలి. ఒకవేళ పిండి ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే కొన్ని నీళ్లు పోసి కలుపుకోవాలి.
- రవ్వ మిక్స్ను గ్రీజ్ చేసిన ఇడ్లీ ప్లేట్స్లో వేసుకోవాలి. వాటర్ బాగా మరుగుతున్నప్పుడు ప్లేట్లను ఇడ్లీ పాత్రలో ఉంచి మూత పెట్టి 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఇడ్లీలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ రెండు నిమిషాల అనంతరం సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సొరకాయ ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- సొరకాయ లేతది అయితే బాగుంటుంది. రసం ఎక్కువగా ఉండటంతోపాటు టేస్ట్ బాగుంటుంది. అలాగే కావాలనుకుంటే పొట్టు తీసేసి తురుముకోవచ్చు.
- బొంబాయి రవ్వ, సొరకాయ తురుమును ఒకే క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి. పుల్లటి పెరుగు అయితే ఇడ్లీలకు బాగుంటుంది.
