సొరకాయతో కమ్మని "ఇడ్లీలు" - సూపర్​ సాఫ్ట్​గా ఉంటాయి - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

-సొరకాయ అంటే పిల్లలు ఇష్టపడటం లేదా? - ఓసారి ఇలా మెత్తని ఇడ్లీలు చేసుకోండి!

Sorakaya Idli Recipe
Sorakaya Idli Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 8, 2025 at 12:19 PM IST

3 Min Read
Sorakaya Idli Recipe: వాటర్​ కంటెంట్​ అధికంగా ఉండే కూరగాయల్లో సొరకాయ ఒకటి. ఈ క్రమంలోనే సొరకాయతో కూర, పచ్చడి, పప్పు సహా ఇతర రకాలు వంటలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈ కాయగూరతో ఎప్పుడూ చేసే రెసిపీలు కాకుండా ఓసారి ఇడ్లీలు చేసుకోండి. ఏంటి సొరకాయతో ఇడ్లీలు అని అనుకుంటున్నారా? కానీ మీరు విన్నది నిజమే. సొరకాయతో సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ సాఫ్ట్​ ఇడ్లీలు చేసుకోవచ్చు. పైగా దీని కోసం ముందురోజే ఎటువంటి ప్రిపరేషన్లు అవసరం లేదు. అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా సొరకాయతో ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Sorakaya Idli
సొరకాయ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 1
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • సొరకాయ తురుము - 1 కప్పు
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • క్యారెట్​ - 1
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
Sorakaya Idli
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ సొరకాయ ఇడ్లీల కోసం ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత ఆవాలు, మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • ఇవి వేగినప్పుడు ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి మరో నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం అందులోకి ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • రవ్వ వేగి లైట్​గా కలర్​ మారిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పాన్​ దింపి రవ్వను ఓ మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
Sorakaya Idli
పెరుగు (Getty Images)
  • ఇది చల్లారేలోపు సొరకాయను రెండు భాగాలుగా కట్​ చేసుకుని ఓ ముక్కను ఉపయోగించాలి. అందుకోసం అందులో ఏమైనా గింజలు ఉంటే తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • ఇలా తురుముకున్న సొరకాయ మిశ్రమాన్ని ఓ కప్పు కొలత వచ్చేలా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు తురుమును కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ గట్టిగా పిండి ఆ రసాన్ని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని పిప్పిని పక్కన ఉంచాలి. తురుమును పడేయకూడదు.
  • ఇలా తీసుకున్న రసాన్ని వేయించుకున్న బొంబాయి రవ్వ మిశ్రమంలో వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి పెరుగు వేసి ఓసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా రవ్వను కలుపుకుని ఓ 10 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
Sorakaya Idli
క్యారెట్​ (Getty Images)
  • ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర ఉంచి అందులో రెండు గ్లాసుల నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి మీడియం టూ హై ఫ్లేమ్​లో మరిగించుకోవాలి.
  • అలాగే ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు నెయ్యి లేదా నూనె అప్లై చేసి పక్కన ఉంచాలి. రవ్వ నానిన తర్వాత మూత తీసికి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, సొరకాయ తురుము, క్యారెట్​ తురుము, కొత్తిమీర తురుము వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా బేకింగ్​ సోడా వేసి మిక్స్​ చేసుకోవాలి. అయితే ఈ పదార్థాలు అన్నీ వేసి కలిపిన తర్వాత రవ్వ మిక్స్​ అనేది ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీలా ఉండాలి. ఒకవేళ పిండి ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే కొన్ని నీళ్లు పోసి కలుపుకోవాలి.
Sorakaya Idli
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • రవ్వ మిక్స్​ను గ్రీజ్​ చేసిన ఇడ్లీ ప్లేట్స్​లో వేసుకోవాలి. వాటర్​ బాగా మరుగుతున్నప్పుడు ప్లేట్లను ఇడ్లీ పాత్రలో ఉంచి మూత పెట్టి 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇడ్లీలు ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఓ రెండు నిమిషాల అనంతరం సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సొరకాయ ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Sorakaya Idli
సొరకాయ ఇడ్లీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • సొరకాయ లేతది అయితే బాగుంటుంది. రసం ఎక్కువగా ఉండటంతోపాటు టేస్ట్​ బాగుంటుంది. అలాగే కావాలనుకుంటే పొట్టు తీసేసి తురుముకోవచ్చు.
  • బొంబాయి రవ్వ, సొరకాయ తురుమును ఒకే క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి. పుల్లటి పెరుగు అయితే ఇడ్లీలకు బాగుంటుంది.

