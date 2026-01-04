కరకరలాడే "సొరకాయ గారెలు" - నూనె పీల్చవు! - భలే రుచిగా ఉంటాయి!

ETV Bharat / offbeat

Sorakaya Garelu Recipe
Sorakaya Garelu Recipe (ETV Abhiruchi)
Sorakaya Garelu Recipe in Telugu : మనలో చాలా మందికి సాయంత్రం వేళ అలా చాయ్ తాగుతూ కరకరలాడే స్నాక్ తినే అలవాటు ఉంటుంది. పిల్లలూ క్రిస్పీగా ఉండే స్నాక్స్​ తినడానికి బాగా ఇష్టపడుతుంటారు. అలాంటి వారికోసమే రెగ్యులర్ రెసిపీలతో పోల్చితే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే ఒక మంచి రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, కరకరలాడే "సొరకాయ గారెలు". వీటినే 'సొరకాయ వడలు' అని కూడా అంటారు. ఇవి చాలా రుచికరంగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. అలాగే, ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే నూనెనూ తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! పైగా, వీటి తయారీకి ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. ఎవరైనా సింపుల్​గా ఈ గారెలను రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కరకరలాడే ఈ సొరకాయ గారెలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Sorakaya Garelu Recipe
Sorakaya Garelu Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సొరకాయ తురుము - ఒక కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కారం - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నువ్వులు - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • శనగపప్పు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉల్లికాడల తరుగు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పల్లీలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

Sorakaya Garelu Recipe
Sorakaya Garelu Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక చిన్న గిన్నెలో పచ్చిశనగపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి అరగంట పాటు నాననివ్వాలి.
  • ఆలోపు ఒక తాజా సొరకాయను తీసుకుని పీలర్​తో లైట్​గా పొట్టు తొలగించుకోవాలి.
  • తర్వాత దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి ఒక కప్పు పరిమాణంలో సన్నగా తురిమి రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • అలాగే, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, ఉల్లికాడల తరుగును రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Sorakaya Garelu Recipe
Sorakaya Garelu Recipe (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో బియ్యప్పిండి, సొరకాయ తురుము, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, తెల్ల నువ్వులు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, నానబెట్టుకున్న శనగపప్పు, పల్లీలు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లికాడల తరుగు, కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగు వేసుకుని చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ ఒకసారి పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అవసరం మేరకు చాలా కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని పిండిని గారెలకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Sorakaya Garelu Recipe
Sorakaya Garelu Recipe (Getty Images)
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండి ముద్దలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని ముందు ఉండలా చేయాలి.
  • తర్వాత దాన్ని బటర్ పేపర్ లేదా ఆయిల్ కవర్​పై ఉంచి చేతితో గారెలా వత్తుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • అలా పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా గారెలను వేసుకోవాలి. ఆపై అవి వేసిన వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనివ్వాలి.
  • అవి కాస్త కాలిన తర్వాత చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
Sorakaya Garelu Recipe
Sorakaya Garelu Recipe (Getty Images)
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని గారెల్లా చేసి, ప్లేట్​లోకి తీసుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కరకరలాడే "సొరకాయ గారెలు" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ స్నాక్ రెసిపీలకు బదులుగా ఓసారి ఇలా సొరకాయ గారెలు ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ కమ్మగా తింటారు.
Sorakaya Garelu Recipe
Sorakaya Garelu Recipe (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీ కోసం లేత సొరకాయను తీసుకున్నట్లయితే గారెల రుచి చాలా బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీరు తీసుకున్న సొరకాయ ముదురుదైతే గింజలు తీసేసి తురుముకోవాలి.
  • అలాగే, పిండి కలిపే క్రమంలో సొరకాయ తురుములోని వాటర్​ లెవల్​ని బట్టి నార్మల్​ వాటర్​ వేసుకోవాలి.
  • మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ గారెలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే పైన చెప్పిన పదార్థాలను డబుల్ చేసి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

