పాతకాలం పద్ధతిలో "ఆనపకాయ దప్పళం"- ఒక్కసారి తింటే వదిలిపెట్టరంతే!
రోటీన్ రెసిపీలకు భిన్నంగా - ఇలా ఇంట్లో దప్పళం చేసి చూడండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 4:55 PM IST
Sorakaya Dappalam Prepare : చాలా మంది ఆనపకాయ (సొరకాయ)తో కూర, హల్వా, సాంబార్ వంటి రకరకాల వంటలను ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే రోటీన్కి కాస్త భిన్నంగా ఈసారి పాతకాలం పద్ధతిలో ఆనపకాయ దప్పళం ట్రై చేయండి. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. దీనిని కేవలం నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఒకటికి రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు. దీనిని వేడివేడి అన్నం ముద్దపప్పు, నెయ్యితో కలిపి తింటే ఆహా అనాల్సిందే. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా సింపుల్గా ఆనపకాయ దప్పళం ఎలా చేయాలో ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సొరకాయ - 1
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 8
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - తగినంత
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- బెల్లం తురుము - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - కొంచెం
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
- ఎండుమిర్చి - 3
- తాలింపుగింజలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ఒక సొరకాయను కడిగి పొట్టుతీసి పెద్ద సైజు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, ఎనిమిది పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత చింతపండు రసాన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయాలి. అలాగే ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, తగినంత కారం, ఒకటేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్, కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బెల్లం తురుము, చింతపండు రసం వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న 15 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మూడు ఎండుమిర్చి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు గింజలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత తాలింపును మరుగుతున్న పులుసులో వేసి మరో రెండు నిమిషాల పాటు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే కమ్మని ఆనపకాయ దప్పళం తయారైనట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ రెసిపీగా మారుతుంది!
