పచ్చికారంతో కమ్మని "సొరకాయ కర్రీ" - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
- ఈ స్టైల్లో 'సొరకాయ పచ్చికారం' చేయండి - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేయమంటారు!
Published : December 3, 2025 at 2:07 PM IST
Sorakaya Curry with Pachikaram : కొన్ని కూరలు ఎండుకారంతో కన్నా పచ్చికారంతో చేసినప్పుడే భలే రుచికరంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే రెసిపీ కూడా అదే కోవకు చెందుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అదే, పచ్చికారంతో నోరూరించే "సొరకాయ కర్రీ". అయితే, చాలా మంది ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి ఉంటారు. కానీ, రుచిలో ఏదో మిస్ అయిన ఫీల్ కలుగుతుంది. అందుకే ఓసారి ఈ స్టైల్లో "సొరకాయ పచ్చికారం" చేసి చూడండి.
పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్తో వేడి వేడి అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది. అలాగే, దీన్ని చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. పిల్లలూ ఇలా చేసి పెట్టారంటే కమ్మగా, కడుపునిండా తింటారు. మరి, నోరూరించే సొరకాయ పచ్చికారం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సొరకాయ - 500 నుంచి 600 గ్రాములు
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- అల్లం - రెండించుల ముక్క
- నూనె - ఐదారు టేబుల్ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - రెండు టీస్పూన్లు
- మినప్పప్పు - ఒక టీస్పూన్
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ఏడెనిమిది టేబుల్స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ కర్రీ తయారీకి ముందుగా తాజా లేత సొరకాయను తీసుకుని పీలర్తో పైన చెక్కును తొలగించుకోవాలి.
- తర్వాత దాన్ని శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం మీరు తినే కారాన్ని తగినన్ని పచ్చిమిర్చిలను మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి.
- అలాగే, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అల్లం ముక్క వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కొద్దిగా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక కరివేపాకు, ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ను వేసి సన్నని సెగ మీద పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు బాగా వేయించాలి.
- పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం మంచిగా వేగిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ ముక్కలు, పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని అంతా కలిసేలా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పాన్పై మూత ఉంచి స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- ఇక్కడ కర్రీ ఉడకడం కోసం అదనంగా వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే సొరకాయలో ఉన్న నీటితోనే అది చక్కగా కుక్ అవుతుంది.
- ఒకవేళ సొరకాయ ఉడకడానికి టైమ్ పుడుతుందనిపిస్తే ఒక కప్పు వరకు నీళ్లు పోసుకొని మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం ఉడికేలోపు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ పట్టుకున్న మిక్సీ జార్లోనే బ్రౌన్ పార్ట్ తీసేసిన సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుని మెత్తని తురుములా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు సొరకాయ మిశ్రమం మంచిగా ఉడికిందనుకున్నాక అందులో మిక్సీ పట్టుకున్న పచ్చికొబ్బరి తురుమును జత చేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మళ్లీ పాన్పై మూతపెట్టి మరో రెండు మూడు నిమిషాలపాటు లో-ఫ్లేమ్లో ఉడకనివ్వాలి.
- ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక మూత తీసి ఒకసారి బాగా కలిపి ఆఖర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి.
- అంతే, పచ్చికారంతో నోరూరించే "సొరకాయ కర్రీ" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతితో సొరకాయ పచ్చికారం ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
చిట్కాలు :
- ఇక్కడ సొరకాయను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అప్పుడే కర్రీ త్వరగా ఉడకడమే కాకుండా జ్యూసీగా, రుచికరంగా చాలా బాగా కుదురుతుంది.
- సొరకాయ ముక్కలు మెత్తగా కుక్ అయ్యాకనే పచ్చికొబ్బరి తురుము వేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీరు ఈ రెసిపీని తక్కువ మొత్తంలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే సొరకాయతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
