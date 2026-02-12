నోరూరించే "సొరకాయ కర్రీ" - పచ్చికారం, పాలు పోసి ఇలా ట్రై చేయండి!
సొరకాయ ముద్ద కూర - అలా చేస్తే ఎంతో బాగుంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 5:05 PM IST
Sorakaya curry recipe in telugu : నాన్ వెజ్ కర్రీల్లో పెరుగు వేస్తే, వెజ్ కర్రీల్లో పాలు పోసి చేస్తుంటారు. ఇలా చేసే కూరలు చాలా రుచిగా ఉంటాయి. మరీ ముఖ్యంగా బీరకాయ, సొరకాయ, పొట్లకాయల్లో పాలు పోసి చేస్తుంటారు. పచ్చికారం, పాలు పోసి చేసే సొరకాయ టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది. పాలు పోసి చేసే కర్రీ ఏదైనా సరే సహజంగానే మంచి రుచి ఇస్తుంది. కానీ, కొంత మందికి పాలు ఎప్పుడు, ఎలా పోసుకోవాలో తెలియక తికమక పడుతుంటారు. దీంతో పాలు విరిగి పోయి కర్రీ టేస్ట్ చెడిపోతుంది. వాస్తవానికి కూరగాయ ముక్కలు ఉడికించుకున్న తర్వాత మంట తగ్గించుకుని కాచి చల్లార్చిన పాలు మీగడతో సహా కలిపి ఉడికించుకోవాలి. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ట్రై చేశారంటే కర్రీ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- లేత సొరకాయ - 1
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- శనగపప్పు - అర స్పూన్
- మినపప్పు - అర స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- పచ్చిమిర్చి - 6- 8
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- వెల్లుల్లి - 5
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పాలు - కప్పున్నర
తయారీ విధానం :
- లేత సొరకాయను తొక్కతీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా చిన్నగా కట్ చేయడం వల్ల తొందరగా ఉడకడంతోపాటు కర్రీ గుజ్జుగా వస్తుంది.
- స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేడెక్కిన తర్వాత పోపు దినుసులు వేసుకోవాలి. ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినపప్పు, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకుని వేయించాలి. అందులో ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని వేయించాలి.
- కాస్త మెత్త బడిన తర్వాత రెమ్మ కరివేపాకు వేసుకోవాలి. కరివేపాకు వేగిన తర్వాత సొరకాయ ముక్కలు వేసుకుని కలపాలి. మంట లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని బాగా మగ్గించుకోవాలి. మూతపెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు ఘాటుకు సరిపడా పచ్చిమిర్చి మిక్సీలోకి తీసుకుని జీలకర్ర, ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీర వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మెత్తగా కాకుండా కచ్చా పచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకుని సొరకాయ కర్రీలో కలపాలి. బాగా కలిపిన తర్వాత ఓ సారి ఉప్పు టేస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు కప్పున్నర పాలు పోసుకుని కలపాలి. మంట లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- పాలు ఇంకిపోయి చిక్కటి ముద్ద కూర మాదిరిగా అయ్యే వరకు ఉడికించుకుని ఆ తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుని దించుకుంటే చాలు! చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది.
