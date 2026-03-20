సమ్మర్లో ఇలాంటి కర్రీ బాగుంటుంది - 10 నిమిషాల్లో రెడీ అవుతుంది!
సొరకాయ, పచ్చి కొబ్బరి కర్రీ - చపాతీ, పుల్కాల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 1:15 PM IST
Summer Special Curries in Telugu : సమ్మర్లో వేపుళ్ల జోలికి వెళ్లకపోవడం ఆరోగ్యపరంగా మంచిదంటుంటారు. నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉన్న దోసకాయ, సొరకాయ, టమోటా లాంటివి కర్రీల్లో ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. అయితే, సొరకాయ, పచ్చి కొబ్బరి కలిపి పాలు పోసి చేసే టేస్టీ రెసిపీ గురించి ఇపుడు తెలుసుకుందాం. ఈ రెసిపీ మండే ఎండల్లో హాయిగా ఉంచడంతో పాటు చపాతీ, పుల్కాల్లోకి టేస్టీగా ఉంటుంది. సింపుల్గా అప్పటికప్పుడు 10 నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- లేత సొరకాయ - 500 గ్రాములు
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- పచ్చి శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 3
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఉల్లిపాయ - 1 పెద్దది
- ఉప్పు - తగినంత
- పసుపు - పావు స్పూన్
- టమోటాలు - 2 చిన్నవి
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కొబ్బరి - అర చెక్క
- వెల్లుల్లి - 8
- కొబ్బరి పాలు - 1 కప్పు
- లేదా గేదె పాలు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా లేత సొరకాయ చెక్కు తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. సొరకాయ ముదిరితే గింజలు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేయాలి. ఇపుడు స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే ఆవాలు, పచ్చిపప్పు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఎండు మిర్చి ముక్కలు వేసి తాలింపు బాగా వేయించాలి. అర నిమిషం తర్వాత జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ తరుగు కూడా వేసి వేయించాలి. ఉల్లిపాయలు మెత్తబడగానే ఉప్పు, పసుపు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత చిన్నగా కట్ చేసిన టమోటా ముక్కలు వేసి బాగా కలిపి మూత పెట్టుకుని మగ్గించాలి.
- 3 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసేసి సొరకాయ ముక్కలు వేసుకుని బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. ఇపుడు మూతపెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. ఈ లోగా మిక్సీలోకి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు, వెల్లుల్లి వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు సొరకాయ పై మూత తీసుకుని కొబ్బరి మిక్స్ వేసుకుని బాగా కలిపి మరో 2 నిమిషాలు ఉడికించాలి. మంట తగ్గించేసి కొబ్బరి పాలు లేదా కాచి చల్లార్చుకున్న గేదె పాలు పోసుకుని కలుపుకోవాలి. పాలు విరిగిపోకుండా సన్నటి మంట లేదా కాసేపు మంట కట్టేస్తే సరిపోతుంది. ఇపుడు సన్నటి మంటపై ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకుని కలిపి చివర్లో కొద్దిగా కొత్తిమీర చల్లుకుంటే చాలు! ఎంతో రుచికరమైన సొరకాయ రెసిపీ రెడీగా ఉంటుంది.
