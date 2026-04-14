సుతిమెత్తని "సొరకాయ చపాతీలు" - సూపర్ టేస్టీ - గంటలపాటు సాఫ్ట్!
-సొరకాయతో కూరలు కాదు - ఓసారి ఇలా చపాతీలు చేసుకోండి! - పిల్లలూ ఇష్టంగా తినేస్తారు!
Published : April 14, 2026 at 2:46 PM IST
Sorakaya Chapati: వాటర్ కంటెంట్ అధికంగా ఉండే కూరగాయల్లో సొరకాయ ఒకటి. చాలా మంది ఈ కాయతో పప్పు, పచ్చడి, గారెలు వంటి ఎన్నెన్నో వెరైటీలు చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవి మాత్రమే కాకుండా సొరకాయతో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ చపాతీలు చేసుకోవచ్చు. నార్మల్ చపాతీలతో పోలిస్తే ఇవి గంటలపాటు సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. పైగా ఎటువంటి ఎక్ట్స్రా కూరలు అవసరం లేకుండా నేరుగా తినొచ్చు కూడా. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా సొరకాయ చపాతీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- గోధుమపిండి - రెండున్నర కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పచ్చిమిర్చి - 2
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- మిరియాల పొడి - ముప్పావు టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
- సొరకాయ తురుము - 2 కప్పులు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- నూనె - సరిపడా
తయారీ విధానం:
- లేత సొరకాయను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి రెండు వైపులా చివర్లు కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. ఈ విధంగా తురుముకున్న సొరకాయను మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- అదే విధంగా పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకును సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి గోధుమపిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పచ్చిమిర్చి, గరం మసాలా, ఇంగువ, జీలకర్ర, మిరియాల పొడి, కొత్తిమీర తరుగు వేసి ప్రెస్ చేస్తూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోకి సొరకాయ తురుము, కరివేపాకు వేసి పిండి మొత్తానికి పట్టేలా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్ చల్లుకుంటూ చపాతీ ముద్ద మాదిరి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 2 టీస్పూన్ల నూనె పోసి మరోసారి మెత్తని ముద్దలాగా కలిపి పావుగంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పిండిలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని రౌండ్గా చేసి చపాతీ పీట మీద ఉంచాలి. అనంతరం పొడిపిండి చల్లుకుంటూ చపాతీ మాదిరి కర్రతో రోల్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. వేడెక్కిన పెనం మీద ప్రిపేర్ చేసుకున్న చపాతీ వేసి రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి. ఇలా కాల్చుకునే ప్రాసెస్లో రెండు వైపులా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి.
- ఈ విధంగా చపాతీని కాల్చుకున్నాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఉండలుగా చేసుకుని రోల్ చేసుకుని కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా అన్నింటిని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాక వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సొరకాయ చపాతీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- లేత సొరకాయను తీసుకుంటే వాటర్ కంటెంట్ అధికంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ కాస్త ముదురుది తీసుకుంటే అందులోని గింజలు తీసేసి తురుముకుని తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- పచ్చిమిర్చి లేకపోతే కారం కూడా వేసుకోవచ్చు.
