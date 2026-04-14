సుతిమెత్తని "సొరకాయ చపాతీలు" - సూపర్​ టేస్టీ - గంటలపాటు సాఫ్ట్​!

-సొరకాయతో కూరలు కాదు - ఓసారి ఇలా చపాతీలు చేసుకోండి! - పిల్లలూ ఇష్టంగా తినేస్తారు!

Sorakaya Chapati
Sorakaya Chapati (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 14, 2026 at 2:46 PM IST

Sorakaya Chapati: వాటర్​ కంటెంట్​ అధికంగా ఉండే కూరగాయల్లో సొరకాయ ఒకటి. చాలా మంది ఈ కాయతో పప్పు, పచ్చడి, గారెలు వంటి ఎన్నెన్నో వెరైటీలు చేసుకుని తింటుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవి మాత్రమే కాకుండా సొరకాయతో టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ చపాతీలు చేసుకోవచ్చు. నార్మల్​ చపాతీలతో పోలిస్తే ఇవి గంటలపాటు సాఫ్ట్​గా ఉంటాయి. పైగా ఎటువంటి ఎక్ట్స్రా కూరలు అవసరం లేకుండా నేరుగా తినొచ్చు కూడా. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా సొరకాయ చపాతీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Sorakaya Chapati
Sorakaya Chapati (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • గోధుమపిండి - రెండున్నర కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • మిరియాల పొడి - ముప్పావు టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - గుప్పెడు
  • సొరకాయ తురుము - 2 కప్పులు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • నూనె - సరిపడా
Sorakaya Chapati
Sorakaya Chapati (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • లేత సొరకాయను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి రెండు వైపులా చివర్లు కట్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. ఈ విధంగా తురుముకున్న సొరకాయను మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • అదే విధంగా పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, కరివేపాకును సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
Sorakaya Chapati
Sorakaya Chapati (Getty Images)
  • వెడల్పాటి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి గోధుమపిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పచ్చిమిర్చి, గరం మసాలా, ఇంగువ, జీలకర్ర, మిరియాల పొడి, కొత్తిమీర తరుగు వేసి ప్రెస్​ చేస్తూ మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులోకి సొరకాయ తురుము, కరివేపాకు వేసి పిండి మొత్తానికి పట్టేలా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ చల్లుకుంటూ చపాతీ ముద్ద మాదిరి మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 2 టీస్పూన్ల నూనె పోసి మరోసారి మెత్తని ముద్దలాగా కలిపి పావుగంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Sorakaya Chapati
Sorakaya Chapati (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత పిండిలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని రౌండ్​గా చేసి చపాతీ పీట మీద ఉంచాలి. అనంతరం పొడిపిండి చల్లుకుంటూ చపాతీ మాదిరి కర్రతో రోల్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. వేడెక్కిన పెనం మీద ప్రిపేర్​ చేసుకున్న చపాతీ వేసి రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి. ఇలా కాల్చుకునే ప్రాసెస్​లో రెండు వైపులా ఆయిల్​ అప్లై చేసుకోవాలి.
Sorakaya Chapati
Sorakaya Chapati (Getty Images)
  • ఈ విధంగా చపాతీని కాల్చుకున్నాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలానే మిగిలిన పిండి మొత్తాన్ని ఉండలుగా చేసుకుని రోల్​ చేసుకుని కాల్చుకోవాలి.
  • ఇలా అన్నింటిని ప్రిపేర్​ చేసుకున్నాక వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సొరకాయ చపాతీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Sorakaya Chapati
Sorakaya Chapati (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • లేత సొరకాయను తీసుకుంటే వాటర్​ కంటెంట్​ అధికంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ కాస్త ముదురుది తీసుకుంటే అందులోని గింజలు తీసేసి తురుముకుని తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • పచ్చిమిర్చి లేకపోతే కారం కూడా వేసుకోవచ్చు.

