ETV Bharat / offbeat

సొరకాయతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "బజ్జీలు" - తక్కువ పదార్థాలతో పావుగంటలోనే రెడీ!

ఈవెనింగ్ టైమ్​కి అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీ - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

Sorakaya Bajji Recipe
Sorakaya Bajji Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 21, 2025 at 4:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sorakaya Bajji Recipe in Telugu : చల్లని వాతావరణంలో సాయంకాలం టైమ్​ అందరికీ వేడి వేడిగా ఏమైనా తినాలనిపిస్తుంది. అలాంటి టైమ్​లో ఎప్పుడూ చేసుకునే పకోడీ, మిర్చీ బజ్జీలు, పునుగులు, కట్లెట్స్ కాకుండా ఈసారి కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటివారికోసమే ఈ స్పెషల్ రెసిపీ. అదే, నోరూరించే "సొరకాయ బజ్జీలు". ఇవి క్రిస్పీగా, మంచి రుచికరంగా ఉంటాయి. సొరకాయ తినడానికి ఇష్టపడని పిల్లలు ఇలా చేసి పెట్టారంటే భలే ఇష్టంగా తింటారు. రెగ్యులర్ స్నాక్స్ తిని బోర్ కొట్టినవారికి ఇవి బెటర్ ఛాయిస్ అవుతాయి. అలాగే, ఈ బజ్జీలు నూనెను అంతగా పీల్చుకోవు! చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఎవరైనా 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, సొరకాయతో నోరూరించే ఈ బజ్జీలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Sorakaya Bajji Recipe
Sorakaya Bajji Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సొరకాయ - ఒకటి
  • శనగపిండి - ముప్పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు కంటే కాస్త ఎక్కువ
  • కారం - అర టీస్పూన్
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్
  • ధనియాల పొడి - అరటీస్పూన్
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక టీస్పూన్
  • సన్నని కరివేపాకు తరుగు - కొద్దిగా
  • వాము - అర టీస్పూన్
  • ఆయిల్ - వేయించడానికి తగినంత

క్రిస్మస్ స్పెషల్ : యమ్మీ యమ్మీగా "అరటికాయ స్వీట్ చిప్స్" - పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు!

Sorakaya Bajji Recipe
Sorakaya Bajji Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక లేత సొరకాయను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి మధ్యలోకి రెండు భాగాలుగా కట్ చేయాలి. అయితే, ఇక్కడ ఒకభాగం మాత్రమే బజ్జీలకు వాడుతున్నాం.
  • అదే, మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో బజ్జీలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే మొత్తం సొరకాయను వాడుకోవచ్చు. మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్​ని డబుల్స్ చేసి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
Sorakaya Bajji Recipe
Sorakaya Bajji Recipe (Getty Images)
  • ఇప్పుడు తీసుకున్న సగభాగం సొరకాయను చాకు లేదా పీలర్​తో పైన పొట్టును తొలగించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత దాన్ని ఆలూ చిప్స్​లా మరీ సన్నగా కాకుండా కాస్త మందంగానే ఉండేలా గుండ్రంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా​ కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై వాటిని ఒక బౌల్​లోకి తీసుకుని అందులో కొద్దిగా వాటర్ పోసి, ఒకటీస్పూన్ ఉప్పు వేసి పక్కనుంచాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా మిగతా ప్రాసెస్ పూర్తయ్యేలోపు సొరకాయ ముక్కలు రంగు మారకుండా ఉంటాయి.
Sorakaya Bajji Recipe
Sorakaya Bajji Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​ తీసుకుని అందులో శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పొడి, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, సన్నని కరివేపాకు తరుగు, వాము వేసుకొని ఒకసారి అన్నీ కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో అవసరానికి సరిపడినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మరీ గట్టిగా కాకుండా కొంచెం జారుడుగా ఉండేలా పిండిని కలుపుకోవాలి.
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది సొరకాయ ముక్కలను డిప్ చేసినప్పుడు వాటికి చక్కగా కోట్ అయ్యేలా ఉండాలి.
Sorakaya Bajji Recipe
Sorakaya Bajji Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక ఉప్పు నీటిలో ఉన్న సొరకాయ ముక్కలను ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమంలో డిప్ చేసి కాగుతున్న నూనె​లో నెమ్మదిగా ఒక్కొక్కటి వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వేగనివ్వాలి.
  • ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ ​రెండు వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్​లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా నోరూరించే "సొరకాయ బజ్జీలు" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతాయి!
Sorakaya Bajji Recipe
Sorakaya Bajji Recipe (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీలో బియ్యప్పిండిని వేసుకోవడం ద్వారా బజ్జీలపై లేయర్ అనేది క్రిస్పీగా వస్తుంది.
  • ఆయిల్ వేడయిన తర్వాత మాత్రమే ఈ బజ్జీలను వేసి వేయించాలి. లేదంటే నూనెను ఎక్కువగా పీల్చుకుంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అలాగే, స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. అప్పుడే అవి లోపలి వరకు చక్కగా కాలి క్రిస్పీగా, మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.

చలికి "అన్నం" తినబుద్ధి కావట్లేదా? - ఇలా "బెండకాయ పులుసు" పెట్టండి! - టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్!

కరకరలాడే "ఎగ్​ లాలీపాప్స్​" - పావుగంటలో రెడీ - ఈవెనింగ్​ స్నాక్​గా పర్ఫెక్ట్​!

TAGGED:

SNACK RECIPES
CRISPY BAJJI RECIPE WITH SORAKAYA
SORAKAYA BAJJI MAKING PROCESS
సొరకాయతో నోరూరించే బజ్జీలు
SORAKAYA BAJJI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.