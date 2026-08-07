ఉప్మాతో అద్దిరిపోయే శాండ్ విచ్ - ఇంట్లో ఎవ్వరూ నో చెప్పలేరు!
- బొంబాయి రవ్వ టిఫెన్ చేస్తే "బోర్" అంటున్నారా? - ఇలా వెరైటీగా ప్లాన్ చేస్తే మొత్తం ఖాళీ చేసేస్తారు!
Upma Sandwich (Eenadu)
Published : August 7, 2026 at 4:12 PM IST
Upma Sandwich : ఉప్మా రవ్వ పేరు చెబితేనే చాలా మంది ముఖం చిట్లిస్తారు. అయితే, ఇక్కడే చిన్న మ్యాజిక్ చేస్తే అందరూ ప్లేట్లు పట్టుకుని నిలబడతారని పాకశాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. దానితో ఎన్నో వెరైటీలు చేయొచ్చని అంటున్నారు. అందులో ఒకటి శాండ్ విచ్. మరి, అది ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- బొంబాయిరవ్వ - 1/2 కప్పు
- పెరుగు - 1 కప్పు
- నీళ్లు - 1/2 కప్పు
- నూనె - 1/ కప్పు
- ఆవాలు - 1 చెంచా
- జీలకర్ర - 1/2 చెంచా
- మినప్పప్పు - 1 చెంచా
- శనగపప్పు - 1 చెంచా
- కరివేపాకు రెబ్బలు - రెండు
- ఉప్పు - తగినంత
- క్యాప్సికం - 2 స్పూన్ల తరుగు
- క్యారెట్ తురుము - 2 స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - 2 స్పూన్లు
- వంటసోడా - 1/4 చెంచా
- నూనె - 1/4 కప్పు
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స్టఫింగ్ కోసం :
- ఉడికించిన ఆలుగడ్డలు - మూడు
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూను
- ఆవాలు - 1 చెంచా
- జీలకర్ర - 1 చెంచా
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ తరుగు - 1/4 కప్పు
- పసుపు - 1/4 చెంచా
- ఉప్పు - తగినంత
- కొత్తిమీర తరుగు - 1 స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. దీనికోసం స్టవ్మీద కడాయి పెట్టి ఆయిల్ వేయాలి
- వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర, ఆవాలు, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి
- అవి వేగిన తర్వాత తగినంత ఉడికించిన బంగాళాదుంపల ముద్ద, ఉప్పు, పసుపు, తరిన కొత్తిమీర వేసి అన్నింటినీ ఫ్రై చేసి, కూరలాగా దక్కరికి అయిన తర్వాత దించేయాలి.
- ఇప్పుడు మరో కడాయిని స్టవ్పైన పెట్టి స్పూను ఆయిల్ వేసుకోవాలి
- అందులో జీలకర్ర, ఆవాలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, కరివేపాకు తరుగు వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత రవ్వ యాడ్ చేసి దోరగా ఫ్రై చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి
- ఇది చల్లారిన తర్వాత ఉప్పు, పెరుగు వేసుకొని, తగినన్ని నీళ్లు పోసి చిక్కని పిండిలా తయారు చేసుకొని మూత పెట్టాలి.
- 10 నిమిషాలు గడిచిన తర్వాత క్యారెట్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు, క్యాప్సికం తరుగు, బేకింగ్ సోడా వేయాలి. అవసరమనుకుంటే రెండుమూడు స్పూన్ల వాటర్ మిక్స్ చేయాలి
- ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుని, ఆవిరి మీద సుమారు ఇరవై నిమిషాలపాటు కుక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత బయటకు తీసి లావుపాటి స్లైసుల మాదిరిగా కట్చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఒక స్లైసు మీద బంగాళాదుంప మిశ్రమాన్ని మందంగా పూసి, శాండ్ విచ్ మాదిరిగా పైన మరో స్లైసును పెట్టాలి.
- అన్నీ ఇలా తయారు చేసుకొని పెనం మీద ఆయిల్ వేస్తూ రెండువైపులా ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి. అంతే, అద్దిరిపోయే ఉప్మా శాండ్ విచ్ సిద్ధమైపోతుంది.
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