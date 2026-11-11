'బొద్దింకలు' ఇబ్బందిపెడుతున్నాయా? - ఈ సీక్రెట్ రూట్స్ క్లోజ్ చేస్తే ఒక్కటీ రావు!
Cockroach Prevention Tips : బాత్రూమ్లో "బొద్దింకలు" తిరుగుతున్నాయా? - ఈ సహజ చిట్కాలతో సూపర్ రిజల్ట్ అంటున్న నిపుణులు!
బొద్దింకలు (Getty Images)
Published : November 11, 2026 at 7:57 PM IST
Cockroaches : బొద్దింకలు అనగానే చాలా మంది వంటగది మూలల్లో, కిచెన్ క్యాబినెట్స్లోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయనుకుంటారు. గుర్తొస్తాయి. కానీ, మనకు తెలియకుండానే ఇవి బాత్రూమ్లోనూ తిష్ట వేస్తుంటాయి. బాత్రూమ్ అపరిశుభ్రంగా ఉండడం కూడా ఇందుకు ఓ కారణమే అంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే స్నానాల గది శుభ్రత విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల బొద్దింకల సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- బొద్దింకలకు తేమ, తడి ఉన్న ప్రదేశాలు ఫేవరెట్ అడ్డాలు. బాత్రూమ్లోనూ ఎప్పుడూ ఇలాంటి వాతావరణమే ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ కూడా వీటి బెడద ఎక్కువగానే ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, ఈ సమస్య రాకూడదంటే పని పూర్తయ్యాక బాత్రూమ్ను పొడిగా ఉంచడం ముఖ్యమని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వైపర్తో ఫ్లోర్పై ఉన్న నీళ్లను లాగేయడం, గోడల్ని మాప్తో తుడవడం, కుళాయిలు లీకవకుండా జాగ్రత్తపడడం ఇవన్ని కూడా బొద్దింకల్ని తరిమికొట్టే మార్గాలే అంటున్నారు.
- బాత్రూమ్లో హ్యూమిడిటీ స్థాయులు కూడా అధికంగానే ఉంటాయి. కాబట్టి దీన్ని తగ్గించడానికి సరైన వెంటిలేషన్ ఏర్పాటుచేయడంతో పాటు ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ అమర్చడం మంచిదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. తద్వారా బాత్రూమ్ను పొడిగా ఉంచుతూనే బొద్దింకలు రాకుండా చూసుకోవచ్చంటున్నారు.
- బాత్రూమ్ టైల్స్ మధ్య ఉండే చిన్న చిన్న ఖాళీలు, డ్రైనేజీ పైపుల సందులే బొద్దింకలకు ప్రధాన రహస్య స్థావరాలు. ఇవి అక్కడ సురక్షితంగా నక్కి ఉండి, రాత్రి వేళల్లో బయటకు వస్తుంటాయి. అందుకే ఇలాంటి గ్యాప్స్ని నాణ్యమైన సీలెంట్తో ఎప్పటికప్పుడు మూసేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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- అదేవిధంగా, డ్రైనేజీ జాలీపై మెష్ కవర్స్తో సీల్ చేయడం, రాత్రుళ్లు పడుకునే ముందు సిలికాన్ డ్రెయిన్ కవర్స్ని అమర్చడం వల్ల డ్రైనేజీ ద్వారా బొద్దింకలు బాత్రూమ్లోకి ప్రవేశించకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చంటున్నారు.
- బాత్రూమ్ అపరిశుభ్రంగా ఉండడం వల్ల కూడా బొద్దింకలు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. అందుకే, ఎప్పటికప్పుడు ఫ్లోర్, టైల్స్, మూలల్ని క్లీన్ చేయాలి. అలాగే వాడగా మిగిలిపోయిన సబ్బు ముక్కలు, షాంపూ బాటిల్స్, కండిషనర్ బాటిల్స్, డ్రైనేజీ జాలీపై పేరుకున్న చెత్త వంటివి తొలగించడం చేయాలి. ఫలితంగా బాత్రూమ్ నీట్గా కనిపించడంతో పాటు బొద్దింకల బెడద కూడా ఉండదని చెబుతున్నారు.
- కొంతమంది బాత్రూమ్లో డస్ట్బిన్ను ఏర్పాటు చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఇందులో వేసిన చెత్తను రోజూ తొలగించడం, డస్ట్బిన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచడం వల్ల బొద్దింకలు చేరకుండా జాగ్రత్తపడొచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
సహజ చిట్కాలతో బొద్దింకలు ఔట్!
- బాత్రూమ్లో బొద్దింకల బెడద లేకుండా ఉండాలంటే కొన్ని వంటింటి చిట్కాలు కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయంటున్నారు నిపుణులు.
- ఒక గిన్నెలో కొద్దిగా నీళ్లు తీసుకుని అందులో కొన్ని చుక్కల పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ వేసి కలపాలి. తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని స్ప్రే బాటిల్లో నింపి బాత్రూమ్ డ్రైనేజీ, మూలల్లో స్ప్రే చేస్తే మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందంటున్నారు.
- నీళ్లలో వేప నూనె కలిపి బాత్రూమ్ మూలల్లో పోసినా సరి.
- నీళ్లు, వెనిగర్ సమపాళ్లలో తీసుకొని ఆ మిశ్రమంతో బాత్రూమ్ ఫ్లోర్ని, గోడల్ని, టైల్స్ని క్లీన్ చేయాలి.
- బోరిక్ యాసిడ్ పొడిని బాత్రూమ్ మూలల్లో, డ్రైనేజీ వద్ద చల్లడం వల్ల కూడా బొద్దింకలు రాకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అయితే ఇది పొడిగా ఉన్న మూలల్లో వేసినప్పుడే పనిచేస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు.