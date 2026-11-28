కుండీల్లోనే పూలు వాడిపోతున్నాయా? - ఈ సింపుల్ చిట్కాలు మీకోసమే!
Solution to Losing Flowers Beauty in Pots : కొన్నిసార్లు పూల సంరక్షణ విషయంలో శ్రద్ధ చూపకపోవడంతో పూలు కుండీల్లోనే వాడిపోతుంటాయి. వాటికోసం ఈ చిట్కాలు పాటించండి
Published : November 28, 2026 at 6:42 PM IST
ఎంతో ఇష్టపడి మొక్కలు పెంచుకుంటాం. వాటిని మన ప్రాణ కంటే ఎక్కువగా చూసుకుంటాం. అలాంటిది ఒక్కోసారి మనం రోజుల తరబడి ఇంట్లో లేనప్పుడు లేదా సమయం లేకపోవడంతో వాటి సంరక్షణ విషయంలో శ్రద్ధ చూపకపోవచ్చు. దీని కారణంగా పూలు కుండీల్లోనే వాడిపోతుంటాయి. పువ్వులు అందాన్ని కోల్పోయి చెత్త బుట్టల పాలవుతాయి. మరి దీనికి పరిష్కారం ఏమిటి? పువ్వుల్ని తాజాగా ఉంచే మార్గాల్లేవా? ఆస్ట్రేలియాలోని మెల్బోర్న్ యూనివర్సిటీకి చెందిన వృక్ష శాస్ట్రవేత్త గ్రెగొరీ మూర్ తప్పకుండా ఉన్నాయంటున్నారు. ఈ కొద్దిపాటి చిట్కాలు పాటించాలంటున్నారు.
మొక్కలు పెంచేటప్పుడు అదనపు జాగ్రత్తలు అవసరం
మొక్కలకూ సైతం జీవ గడియారం ఉంటుంది. కాండం, పువ్వుల కణాలను తాజాగా ఉంచడానికి నీరు చాలా కీలకం. పూలను కోసినప్పుడు, వాటి కాండాల గుండా నీటి ప్రవాహం ఆగిపోతుంది. దానివల్ల పుష్ప భాగాల నుంచి నీరు ఆవిరైపోతూనే ఉంటుంది. పూల కాండాల్లోకి గాలి ప్రవేశిస్తే అది ఒక అడ్డంకిగా మారి వేగంగా వాడిపోతాయి. మనం పూల మొక్కలను ఇంట్లో కుండీల్లో పెంచినా, హైడ్రోఫోనిక్స్ పద్ధతిలో పెంచుతున్నా కొన్ని అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే పువ్వులను వీలైనంత ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంచొచ్చని గ్రెగొరీ పేర్కొన్నాయి.
పరిష్కార మార్గాలివే!
- పూల మొగ్గలు వికసించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న స్థితిలో మొక్కకు తగినంత నీరు అందిస్తే ఇవి చక్కగా వికసిస్తాయి.
- కత్తెరతో పూల కాడలను పొడవునా కత్తిరించాలి. ముఖ్యంగా వేసవి కాలంలో కోసిన పూలను ఎక్కువ సేపు వేడిగా ఉండే చోట ఉంచొద్దు.
- పూలగుత్తిలో వాడిపోయిన లేదా కుళ్లిపోతున్న పూలు ఉంటే వాటిని తొలగించాలి. ఇవి మొక్క కణజాలాన్ని నాశనం చేసే వ్యాధులకు కారణం కావచ్చు. అంతేకాకుండా కడలోకి గాలి చేరేలా చేస్తాయి.
- డాలియా, కొన్ని రకాల గులాబీలు, పెద్ద లిల్లీల వంటి మొక్కల కాడలను 45 డిగ్రీల కోణంలో కత్తిరించడం వల్ల అవి అధిక నీటిని పీల్చుకుని ఎక్కువ సేపు తాజాగా ఉంటాయి.
- కాడ కింద భాగంలో ఉన్న ఆకుల్ని తొలగించాలి. ఎందుకంటే నీటిలో ఉన్న ఆకులు త్వరగా కుళ్లిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
- కుండీలో ఎక్కువ నీరు నిల్వ లేకుండా చూడాలి. దీనివల్ల దుర్వాసన, మొక్కలకు వ్యాధులు రాకుండా ఉంటాయి.
తాజాగా ఉండాలంటే ఇలా చేయండి
కోసిన పూలు ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉండేలా చూసేందుకు నీటిలో కొన్ని రకాల పదార్థాలను కలపొచ్చు. ఉదాహరణకు ఒక టీస్పూన్ చక్కెరను నీటిలో కలిపితే అది పూలకు అదనపు కార్బోహైడ్రేట్లను, శక్తిని అందిస్తుంది. దీనివల్ల పూలు, ఆకులు ఎక్కువ కాలం పాటు సాధారణ స్థితిలో తాజాగా ఉంటాయి. అయితే చక్కెర మిశ్రమానికి కొద్దిగా ఆమ్లాన్ని కలిపితే నీరు కలుషితమయ్యే ప్రమాదాన్ని తగ్గించొచ్చు. ఒక లీటరు నీటిలో 5 ఎంఎల్ వెనిగర్, 5 ఎంఎల్ చక్కెర మిశ్రమాన్ని కలపొచ్చు. వెనిగల్ స్థాయిలో నిమ్మరసాన్నీ కలపొచ్చు. కావాలంటే యాంటీబ్యాక్టీరియల్ ఏజెంట్గా అర టీస్పూన్ బ్లోచ్నూ కలపొవచ్చు.
పువ్వులను ఎండబెట్టి భద్రపరచడం
చెట్టుపైనే ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉండాలంటే మొక్కలకు క్రమం తప్పకుండా నీరు పోయాలి. ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు సాయంత్రం వేళల్లో నీరు ఇవ్వాలి. మొక్కకు తగినంత పొటాషియం, ఫాస్పరస్ ఉన్న ఎరువులు వేస్తే పువ్వులు ఆరోగ్యంగా, ఎక్కువ రోజులు నిగనిగలాడుతూ ఉంటాయి.
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