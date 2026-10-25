ఎండలో నడిస్తే చాలు, మీ మొబైల్ ఫుల్ ఛార్జ్! - ఈ స్మార్ట్ 'సోలార్ గ్యాడ్జెట్స్' భలే ఉన్నాయే!
ప్రయాణాల్లో మొబైల్ స్విచ్ఛాఫ్ అవుతోందా? - ఈ సరికొత్త సౌర పరికరాలతో నో టెన్షన్ అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 1:19 PM IST
Solar Power Banks : రైలు, బస్సు ప్రయాణాల్లో, పర్యటనల్లో బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ లేక మొబైళ్లు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లు స్విచ్ఛాఫ్ అవుతుంటాయి. అలాంటి టైమ్లో చేసేదేమీ లేక ఛార్జింగ్ పాయింట్లు, పవర్ బ్యాంకుల కోసం వెతుకుతాం. అయితే, ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేలా మార్కెట్లోకి సరికొత్త సోలార్ పరికరాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ప్రయాణాల్లో అంతరాయం లేని కనెక్టివిటీని అందించే ఈ సౌర పరికరాలు ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఆదరణ పొందుతున్నాయి. మరి, ఆ పరికరాలేంటి? ఇవి ఎలా పని చేస్తాయి? ధర ఎంత? వంటి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
నడుస్తూనే రీఛార్జ్ :
మార్కెటింగ్ సిబ్బంది, పర్యాటకులకు సోలార్ బ్యాగులు చక్కగా ఉపయోగపడుతాయి. వీటి వెలుపలి భాగంలో తేలికైన, వంగే గుణమున్న సోలార్ ప్యానెల్స్ అమర్చి ఉంటాయి. ఎండలో నడుస్తున్నప్పుడు లేదా బైకులపై వెళ్తున్నప్పుడు ఇవి సూర్యకాంతిని గ్రహించి విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. బ్యాగుకు ఉండే ఇన్బిల్ట్ యూఎస్బీ పోర్ట్ ద్వారా మొబైల్ ఫోన్లు, ఇతర గ్యాడ్జెట్లను ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చంటున్నారు. ల్యాప్టాప్లను ఆన్ చేసుకునేందుకు వీలుగా 14 వాట్ల కంటే ఎక్కువ పవర్ ఇచ్చే హెవీ నైలాన్ బ్యాగులు కూడా మార్కెట్లో లభిస్తున్నాయి.
ధరల వివరాలు : మొబైల్ ఛార్జింగ్ బ్యాగులు రూ.2500 నుంచి, ల్యాప్టాప్ సోలార్ బ్యాగులు రూ.7000కు పైగా ధరలో లభిస్తున్నాయి.
మబ్బులు పట్టినా, తగ్గదు :
మారుమూల ప్రాంతాలకు వెళ్లే ట్రెక్కర్లకు కరెంటు లేనిచోట్ల ఇవి కొండంత అండ అంటున్నారు నిపుణులు. పాతతరం మోడల్స్ చాలా నెమ్మదిగా ఛార్జ్ అయ్యేవి. కానీ ఇప్పుడు పుస్తకంలాగా మూడు, నాలుగు మడతలుగా విచ్చుకునే 'ఫోల్డబుల్ ప్యానెల్' పరికరాలు వచ్చాయి. ఇవి ఎక్కువ ఉపరితల వైశాల్యంతో సూర్యకాంతిని వేగంగా గ్రహిస్తాయి.
ఆకాశంలో మబ్బులు పట్టినా సరే, పవర్ను జనరేట్ చేయడం వీటి ప్రత్యేకత అంటున్నారు. ఇక వైర్ల గోల వద్దనుకునే వారికోసం రాపిడ్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేసే సోలార్ పవర్ బ్యాంకులూ అందుబాటులోకి వచ్చాయని చెబుతున్నారు.
ధరల వివరాలు :
నాణ్యత, సామర్థ్యం ఆధారంగా ఈ మల్టీ ప్యానెల్, ఫాస్ట్ఛార్జ్ పవర్ బ్యాంకులు రూ.3000 నుంచి రూ.5,500 వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
హైస్పీడ్ చార్జింగ్ - 'సీ' టైప్ కేబుల్ థండర్బోల్డ్ టెక్నాలజీతో ఫుల్ పవర్!
బల్బు వెలుతురు తగిలినా?
రోజువారీ అవసరాల కోసం సరికొత్త 'సౌర ఇయర్ బడ్స్' లభిస్తున్నాయి. వీటి ఛార్జింగ్ కేసు పైనే చిన్న సోలార్ లేయర్ ఉంటుంది. ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు చేతిలో పట్టుకున్నా లేదా ఎండ తగిలే చోట ఉంచినా బ్యాటరీ రీఛార్జ్ అవుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ఇక ప్రీమియం విభాగంలో 'పవర్ ఫాయిల్ సాంకేతికతతో వచ్చే హెడ్ఫోన్లు ఆడియో ప్రియులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. వీటికి కేవలం సూర్యకాంతే అక్కర్లేదు. ఇళ్లలో, ఆఫీసుల్లో వెలిగే సాధారణ ఎల్ఈడీ బల్బు వెలుతురు తగిలినా బ్యాటరీ ఆటోమేటిక్గా నిండిపోతుంది. అంటే వీటికి అసలు ఛార్జింగ్ వైర్లతో అవసరమే ఉండదు.
ధరల వివరాలు :
సౌర ఇయర్ బడ్స్ రూ.1400 బడ్జెట్లో లభిస్తుండగా, పవర్ ఫాయిల్ టెక్నాలజీతో వచ్చే ప్రీమియం హెడ్ఫోన్లు రూ.12 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతున్నాయి.
కొనే ముందు గుర్తుంచుకోవాల్సినవి!
- ఈ పరికరాలన్నీ ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సైట్లతో పాటు పెద్ద నగరాల్లోని ప్రధాన హోల్సేల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ దుకాణాల్లో దొరుకుతున్నాయి. అయితే బ్రాండ్ల నమ్మకాన్ని, ఆన్లైన్ రివ్యూలను చెక్ చేసుకుని కొంటే మంచిదని చెబుతున్నారు సౌంకేతిక నిపుణులు.
- సదరు పరికరం మొబైల్ మోడల్కు సరిపోయే వోల్టేజీ, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సామర్థ్యాన్ని ఇస్తుందా? లేదా అని సరిచూసుకోవాలి.
- ఈ పరికరాల్లో లిథియం బ్యాటరీలు ఉండటం వల్ల తీవ్రమైన ఎండలో, ముఖ్యంగా బైకు ట్యాంకులపై లేదా ఎండ తగిలే కార్ల డ్యాష్ బోర్డుల మీద గంటల తరబడి వదిలేయకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు సాంకేతిక నిపుణులు.
రైల్వే ప్రయాణికులకు అలర్ట్ - హెడ్ఫోన్స్ లేకుండా వీడియోలు చూస్తున్నారా?, మీ జేబు ఖాళీ!
మీ బండి కొని 15 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయా? - బైక్, కార్ 'RC' రెన్యువల్ ప్రాసెస్, ఫీజుల వివరాలివీ!