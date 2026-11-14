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విద్యుత్ లేకున్నా వెలిగే లైట్లు - ఎల్​నినో వేళ ఇవి మంచి ఆప్షన్!

ముంచుకొస్తున్న విద్యుత్ సంక్షోభం - ఆశాదీపాలుగా మారుతున్న సోలార్ లైట్లు!

Solar Lights Benefits
సోలార్ లైట్లు (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 14, 2026 at 5:52 AM IST

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Solar Lights Benefits : ఎల్​నినో ముప్పుతో దేశంలో విద్యుత్ సంక్షోభం కలవరపెడుతున్న వేళ ప్రజలు ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే, ఈ కరెంట్ కోతల కాలంలో ప్రస్తుతం మార్కెట్లో సోలార్ లైట్లు కొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. ఎలాంటి విద్యుత్తు కనెక్షన్ అవసరం లేకుండా, కేవలం సూర్యరశ్మితో మాత్రమే పనిచేసే ఈ లైట్లు గృహ వినియోగదారుల నుంచి వ్యాపారవేత్తల వరకు అందరినీ విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. పలు రకాల్లో లభ్యమవుతున్న ఈ లైట్ల ధరలూ సామాన్యులకు అందుబాటులోనే ఉన్నాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ రకాలేంటి? ప్రయోజనాలు, వేటి ధర ఎంత ఉందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

అవసరాన్ని బట్టి రకరకాల సౌర దీపాలు :

ప్రస్తుతం ఉపయోగించే ప్రాంతం, అవసరాన్ని బట్టి మార్కెట్​లో వివిధ రకాల సోలార్ లైట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

వీధి దీపాలు :

ఇవి రోడ్లు, కాలనీలు, ఫామ్ హౌస్​లు, పంచాయతీ వీధుల్లో అమర్చడానికి ఉపయోగిస్తారు. వీటిలో ఆటోమేటిక్ ఆన్/ఆఫ్ సిస్టమ్, మోషన్ సెన్సర్లు ఉంటాయి.

గార్డెన్ పాత్ వే లైట్లు :

ఇంటి ముందు ఉండే తోటలు, మెట్లు, నడవడానికి ఉండే బాటలను అందంగా అలంకరించడానికి ఇవి సరైనవని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

వాల్ సెక్యూరిటీ లైట్లు :

వీటిని ఇంటి కాంపౌండ్ వాల్స్, గేట్ల వద్ద అమర్చుకోవచ్చు. మనుషులు లేదా వాహనాలు ఆ పరిసరాల్లో రాకపోకలు సాగించినప్పుడు ఇవి ఆటోమేటిక్ విధానంలో ఎక్కువ వెలుతురునిస్తాయి.

ఎమర్జెన్సీ లాంతర్లు, ట్యూబ్ లైట్లు :

ఇవి విద్యుత్తు కోతలు ఉన్నప్పుడు, క్యాంపింగ్ లేదా ప్రయాణాల్లో ఉపయోగించడానికి ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి.

ఇండోర్ సోలార్ హోమ్ సిస్టమ్స్ :

ఇంటి మీద సోలార్ ప్యానెల్ సెట్ చేసి, దాని ద్వారా లోపలి రూమ్​లలో బల్బులు, ఫ్యాన్లు నడిపే పూర్తి స్థాయి సిస్టమ్ ఇది.

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బోలెడు బెనిఫిట్స్ :

  • ప్రస్తుతం ఎల్​నినో ముప్పుతో విద్యుత్ సంక్షోభం ప్రజలను కలవరపెడుతోంది. అలాంటి టైమ్​లో సోలార్ దీపాలను వినియోగించడం ద్వారా అనేక రకాలుగా ప్రయోజనం పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
  • ఉచితంగా లభించే సూర్యకాంతినే శక్తిగా మార్చుకోవడం వల్ల కరెంట్ బిల్లు ఆదా అవుతుంది.
  • ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి కరెంట్ వైర్లు, స్విచ్ బోర్డులతో పనిలేకుండా చాలా సులభంగా సోలార్ దీపాలను ఇన్​స్టాల్ చేసుకోవచ్చు.
  • సాయంత్రం కాగానే వాటంతట అవే ఆన్ కావడం, ఉదయం కాగానే ఆఫ్ అయి ఛార్జింగ్ కావడం వీటి ప్రత్యేకత.
  • ఇవి వర్షం, ఎండ, దుమ్మును తట్టుకునేలా వాటర్ ప్రూఫ్ బాడీతో వస్తాయి.
  • బొగ్గు, రసాయన విద్యుత్తుపై ఆధారపడకుండా హరిత శక్తిని ప్రోత్సహిస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

ధరలు అందుబాటులోనే :

ఈ సోలార్ లైట్ల ధరలు వాటి సామర్థ్యం(వాటేజ్), బ్యాటరీ క్వాలిటీ, ఫీచర్లపై ఆధారపడి ఉంటాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

  • గార్డెన్ డెకరేటివ్ లైట్ల ధరలు వచ్చేసి రూ.200 నుంచి రూ.1,000 వరకు ఉండొచ్చు.
  • అదే, సోలార్ వాల్ సెన్సర్ లైట్లు వచ్చేసి రూ. 450 నుంచి రూ.1,500 వరకు లభిస్తాయి.
  • ఎమర్జెన్సీ లాంతర్లు, ట్యూబ్ లైట్ల రేటు విషయానికొస్తే, ఇవి రూ.800 నుంచి రూ.2,500 వరకు లభిస్తాయి.
  • సోలార్ ఆల్-ఇన్-వన్ స్ట్రీట్ లైట్లు వచ్చేసి రూ.1,200 నుంచి రూ.8వేల మధ్యలో మార్కెట్​లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
  • హోమ్ లైటింగ్ కిట్స్(ఎక్కువ బల్బులతో ఉంటాయి) ధర వచ్చేసి రూ. 3వేల నుంచి రూ.10వేల వరకు బ్రాండ్​ను బట్టి మార్కెట్​లో లభ్యమవుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

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