విద్యుత్ లేకున్నా వెలిగే లైట్లు - ఎల్నినో వేళ ఇవి మంచి ఆప్షన్!
ముంచుకొస్తున్న విద్యుత్ సంక్షోభం - ఆశాదీపాలుగా మారుతున్న సోలార్ లైట్లు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 5:52 AM IST
Solar Lights Benefits : ఎల్నినో ముప్పుతో దేశంలో విద్యుత్ సంక్షోభం కలవరపెడుతున్న వేళ ప్రజలు ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే, ఈ కరెంట్ కోతల కాలంలో ప్రస్తుతం మార్కెట్లో సోలార్ లైట్లు కొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. ఎలాంటి విద్యుత్తు కనెక్షన్ అవసరం లేకుండా, కేవలం సూర్యరశ్మితో మాత్రమే పనిచేసే ఈ లైట్లు గృహ వినియోగదారుల నుంచి వ్యాపారవేత్తల వరకు అందరినీ విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. పలు రకాల్లో లభ్యమవుతున్న ఈ లైట్ల ధరలూ సామాన్యులకు అందుబాటులోనే ఉన్నాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ రకాలేంటి? ప్రయోజనాలు, వేటి ధర ఎంత ఉందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
అవసరాన్ని బట్టి రకరకాల సౌర దీపాలు :
ప్రస్తుతం ఉపయోగించే ప్రాంతం, అవసరాన్ని బట్టి మార్కెట్లో వివిధ రకాల సోలార్ లైట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
వీధి దీపాలు :
ఇవి రోడ్లు, కాలనీలు, ఫామ్ హౌస్లు, పంచాయతీ వీధుల్లో అమర్చడానికి ఉపయోగిస్తారు. వీటిలో ఆటోమేటిక్ ఆన్/ఆఫ్ సిస్టమ్, మోషన్ సెన్సర్లు ఉంటాయి.
గార్డెన్ పాత్ వే లైట్లు :
ఇంటి ముందు ఉండే తోటలు, మెట్లు, నడవడానికి ఉండే బాటలను అందంగా అలంకరించడానికి ఇవి సరైనవని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
వాల్ సెక్యూరిటీ లైట్లు :
వీటిని ఇంటి కాంపౌండ్ వాల్స్, గేట్ల వద్ద అమర్చుకోవచ్చు. మనుషులు లేదా వాహనాలు ఆ పరిసరాల్లో రాకపోకలు సాగించినప్పుడు ఇవి ఆటోమేటిక్ విధానంలో ఎక్కువ వెలుతురునిస్తాయి.
ఎమర్జెన్సీ లాంతర్లు, ట్యూబ్ లైట్లు :
ఇవి విద్యుత్తు కోతలు ఉన్నప్పుడు, క్యాంపింగ్ లేదా ప్రయాణాల్లో ఉపయోగించడానికి ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి.
ఇండోర్ సోలార్ హోమ్ సిస్టమ్స్ :
ఇంటి మీద సోలార్ ప్యానెల్ సెట్ చేసి, దాని ద్వారా లోపలి రూమ్లలో బల్బులు, ఫ్యాన్లు నడిపే పూర్తి స్థాయి సిస్టమ్ ఇది.
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బోలెడు బెనిఫిట్స్ :
- ప్రస్తుతం ఎల్నినో ముప్పుతో విద్యుత్ సంక్షోభం ప్రజలను కలవరపెడుతోంది. అలాంటి టైమ్లో సోలార్ దీపాలను వినియోగించడం ద్వారా అనేక రకాలుగా ప్రయోజనం పొందవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
- ఉచితంగా లభించే సూర్యకాంతినే శక్తిగా మార్చుకోవడం వల్ల కరెంట్ బిల్లు ఆదా అవుతుంది.
- ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి కరెంట్ వైర్లు, స్విచ్ బోర్డులతో పనిలేకుండా చాలా సులభంగా సోలార్ దీపాలను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు.
- సాయంత్రం కాగానే వాటంతట అవే ఆన్ కావడం, ఉదయం కాగానే ఆఫ్ అయి ఛార్జింగ్ కావడం వీటి ప్రత్యేకత.
- ఇవి వర్షం, ఎండ, దుమ్మును తట్టుకునేలా వాటర్ ప్రూఫ్ బాడీతో వస్తాయి.
- బొగ్గు, రసాయన విద్యుత్తుపై ఆధారపడకుండా హరిత శక్తిని ప్రోత్సహిస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ధరలు అందుబాటులోనే :
ఈ సోలార్ లైట్ల ధరలు వాటి సామర్థ్యం(వాటేజ్), బ్యాటరీ క్వాలిటీ, ఫీచర్లపై ఆధారపడి ఉంటాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- గార్డెన్ డెకరేటివ్ లైట్ల ధరలు వచ్చేసి రూ.200 నుంచి రూ.1,000 వరకు ఉండొచ్చు.
- అదే, సోలార్ వాల్ సెన్సర్ లైట్లు వచ్చేసి రూ. 450 నుంచి రూ.1,500 వరకు లభిస్తాయి.
- ఎమర్జెన్సీ లాంతర్లు, ట్యూబ్ లైట్ల రేటు విషయానికొస్తే, ఇవి రూ.800 నుంచి రూ.2,500 వరకు లభిస్తాయి.
- సోలార్ ఆల్-ఇన్-వన్ స్ట్రీట్ లైట్లు వచ్చేసి రూ.1,200 నుంచి రూ.8వేల మధ్యలో మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- హోమ్ లైటింగ్ కిట్స్(ఎక్కువ బల్బులతో ఉంటాయి) ధర వచ్చేసి రూ. 3వేల నుంచి రూ.10వేల వరకు బ్రాండ్ను బట్టి మార్కెట్లో లభ్యమవుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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