ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ "సోన్ పట్టి" - నాలుగు పదార్థాలతో చేసే ఈ స్వీట్ రెసిపీ అద్దిరిపోతుంది!

సింపుల్​గా ఇంట్లోనే చేసుకునే సోన్ పట్టి - ఈ స్టైల్లో చేస్తే అద్దిరిపోతుంది!

Soan Patti
Soan Patti (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 11:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Soan Patti Recipe : ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్వీట్లు చేస్తుంటారు. ఇందులో అరిసెలు, లడ్డూలు, కజ్జికాయలు, మైసూర్​పాక్ లాంటివి ఉంటాయి. ఎప్పుడూ వీటిని తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే మీకోసం ఇవాళ కొత్త స్వీట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే సోన్ పట్టి. దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కేవలం నాలుగే నాలుగు పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే తయారు చేయొచ్చు? ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలకు ఫేవరెట్ స్వీట్​గా మారడం ఖాయం. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా సోన్ పట్టికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

ఘుమఘుమలాడే "మష్రూమ్ మసాలా కర్రీ" - నాన్​వెజ్ కూరలను మించిన టేస్ట్!

Soan Patti
శనగపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపిండి - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - 1 కప్పు
  • బెల్లం - ఒకటిన్నర కప్పు
  • డ్రైఫ్రూట్స్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
Soan Patti
బెల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో కప్పు శనగపిండి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేసి తర్వాత దీన్ని గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని అర కప్పు నెయ్యి వేసి కాస్తా కరిగించాలి. ఆ తర్వాత వేడి నెయ్యిని శనగపిండిలో వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి ఒకటిన్నర కప్పుల తురిమిన బెల్లం, ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోసి కరిగించాలి.
  • ఆ తర్వాత బెల్లం వాటర్​ మరో గిన్నెలో పోసి స్టవ్​పై ఉంచాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ముదురు తీగ పాకం వచ్చే వరకు మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Soan Patti
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • బెల్లం పాకం వచ్చాక కలిపి పెట్టుకున్న శనగపిండి మిశ్రమాన్ని వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్​పై గిన్నె పెట్టుకొని అర కప్పు నెయ్యి వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు శనగపిండి, బెల్లం పాకం మిశ్రమంలో కాగిన నెయ్యిని కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ కలపాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి బాగా మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ట్రేకి కొద్దిగా నెయ్యి అప్లై చేసి కొన్ని జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా వేయాలి. ఆ తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న శనగపిండి,బెల్లం పాకం మిశ్రమాన్ని వేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్​లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
Soan Patti
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ సోన్ పట్టి రెడీ అయినట్లే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
  • మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి!

పుల్లగా, క్రిస్పీగా "చల్ల పునుగులు" - పిండి నానబెట్టే పనేలేకుండా సగ్గుబియ్యంతో సింపుల్​గా చేసుకోండి!

టేస్టీ, యమ్మీ "లాప్సి" - ఈ స్వీట్​తో ప్రతీ వేడుక సంతోషంగా జరుపుకోండి!

TAGGED:

SOAN PATTI MAKING IN TELUGU
SOANPATTI PREPARE
YUMMY SOAN PATTI SWEET
SOHAN HALWA RECIPE
SOAN PATTI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఓ వైపు వ్యవసాయం, మరోవైపు కోళ్ల పెంపకం- ఏటా రూ.20 కోట్ల టర్నోవర్

ఎర్రని పెదాల కోసం "లిప్​స్టిక్" వాడుతున్నారా? - రోజూ పెట్టుకుంటే ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసా?

ఇండియా-యూఎస్​ ట్రేడ్ డీల్​- గడువులోగా ఒప్పందమే లక్ష్యంగా అమెరికాకు భారత బృందం

మంచి కెమెరా స్మార్ట్​ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా?- ఐతే వీటిపై ఓ లుక్కేయండి!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.