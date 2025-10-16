టేస్టీ "సోన్ పట్టి" - నాలుగు పదార్థాలతో చేసే ఈ స్వీట్ రెసిపీ అద్దిరిపోతుంది!
సింపుల్గా ఇంట్లోనే చేసుకునే సోన్ పట్టి - ఈ స్టైల్లో చేస్తే అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 11:01 AM IST
Soan Patti Recipe : ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్వీట్లు చేస్తుంటారు. ఇందులో అరిసెలు, లడ్డూలు, కజ్జికాయలు, మైసూర్పాక్ లాంటివి ఉంటాయి. ఎప్పుడూ వీటిని తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే మీకోసం ఇవాళ కొత్త స్వీట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే సోన్ పట్టి. దీనిని ఇంట్లోనే సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కేవలం నాలుగే నాలుగు పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే తయారు చేయొచ్చు? ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలకు ఫేవరెట్ స్వీట్గా మారడం ఖాయం. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా సోన్ పట్టికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
ఘుమఘుమలాడే "మష్రూమ్ మసాలా కర్రీ" - నాన్వెజ్ కూరలను మించిన టేస్ట్!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపిండి - 1 కప్పు
- నెయ్యి - 1 కప్పు
- బెల్లం - ఒకటిన్నర కప్పు
- డ్రైఫ్రూట్స్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో కప్పు శనగపిండి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేసి తర్వాత దీన్ని గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని అర కప్పు నెయ్యి వేసి కాస్తా కరిగించాలి. ఆ తర్వాత వేడి నెయ్యిని శనగపిండిలో వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి ఒకటిన్నర కప్పుల తురిమిన బెల్లం, ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోసి కరిగించాలి.
- ఆ తర్వాత బెల్లం వాటర్ మరో గిన్నెలో పోసి స్టవ్పై ఉంచాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ముదురు తీగ పాకం వచ్చే వరకు మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- బెల్లం పాకం వచ్చాక కలిపి పెట్టుకున్న శనగపిండి మిశ్రమాన్ని వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్పై గిన్నె పెట్టుకొని అర కప్పు నెయ్యి వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు శనగపిండి, బెల్లం పాకం మిశ్రమంలో కాగిన నెయ్యిని కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ కలపాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి బాగా మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ట్రేకి కొద్దిగా నెయ్యి అప్లై చేసి కొన్ని జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా వేయాలి. ఆ తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న శనగపిండి,బెల్లం పాకం మిశ్రమాన్ని వేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ సోన్ పట్టి రెడీ అయినట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
- మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి!
పుల్లగా, క్రిస్పీగా "చల్ల పునుగులు" - పిండి నానబెట్టే పనేలేకుండా సగ్గుబియ్యంతో సింపుల్గా చేసుకోండి!
టేస్టీ, యమ్మీ "లాప్సి" - ఈ స్వీట్తో ప్రతీ వేడుక సంతోషంగా జరుపుకోండి!