సుతిమెత్తని "నువ్వుల జొన్న రొట్టెలు" - విరగకుండా గంటలపాటు సూపర్​ సాఫ్ట్​!

Sesame seeds Great Millet Roti : నేటి కాలంలో మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్లలో భాగంగా ఎక్కువ మంది రొట్టెలను తింటున్నారు. అన్నం కంటే వీటిని ఎక్కువగా తినేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. అందుకే ఈరోజు ఓ సరికొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే నువ్వుల జొన్న రొట్టెలు. వీటిని చాలా సింపుల్గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. పైగా విరిగిపోతాయి అనే భయం లేదు. గంటల పాటు కూడా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. అంతేకాక చపాతీ పీట మీదే చాలా ఈజీగా చేయోచ్చు.
మొదటి సారి చేసినా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. ఇవి తినని వారు కూడా కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఈ రొట్టెలను సైడ్ డిష్ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయోచ్చు! ఒకవేళ వెజ్, నాన్వెజ్ కర్రీలోకి కాంబినేషన్గా అద్దిరిపోతుంది. మరి టేస్టీటేస్టీ నువ్వుల జొన్న రొట్టెలను చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- జొన్నపిండి - ఒక క్పపు
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- నువ్వులు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు కప్పుల నీళ్లు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కాస్త మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు జొన్నపిండి, కొన్ని వేడి నీళ్లు పోసి గరిటెతో కలపాలి. ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా చల్లని నీటిని పోస్తూ పిండిని మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత పిండిని చిన్నచిన్న ముద్దలుగా చేసి ఆరిపోకుండా తడి క్లాత్తో క్లోజ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే మరో గిన్నెలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు వేయాలి. ఇప్పుడు ఒక్కొ పిండి ముద్దను నువ్వుల్లో ముంచి చపాతీ పీటపై తీసుకొని పొడి పిండి చల్లి మరి గట్టిగా కాకుండా లైట్గా కర్రతో రోల్ చేస్తూ చపాతీ సైజ్లో కాస్త మందంగా చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పెనం పెట్టుకొని రెడీ చేసుకున్న రొట్టెను వేసి 30 సెకన్ల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఈ రొట్టెలు కాలడానికి కొంత టైమ్ పడుతుంది. త్వరగా కాల్చితే రంగు వస్తాయి కానీ లోపల పిండి ఉడకదు. కాబట్టి నెమ్మదిగా కాల్చుకోవాలి. ఇవి సరిగ్గా కాలితే పొంగు వస్తాయి.
- అనంతరం కాల్చిన వైపు కాస్త నీళ్లు చిలకరించాలి. ఆ తర్వాత మరోవైపు టర్న్ చేస్తూ రెండు నిమిషాల పాటు కాల్చి హాట్ బాక్స్లోకి తీసి పెట్టుకోవాలి.
- మిగిలిన ఉండలను కూడా ఇలానే రొట్టెలుగా వత్తుకుని పెనం మీద వేసి కాల్చి పెట్టుకోవాలి.
- అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే నువ్వుల జొన్న రొట్టెలు రెడీ అయినట్లే!
- ఈ విధంగా ఒక్కో రొట్టెను ఎప్పటికప్పుడు చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. తద్వారా ఇవి గట్టిపడకుండా మంచి రుచిగా వస్తాయి.
- ఈ రొట్టెలను ఏ కూరతో తిన్నా వాటి రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
