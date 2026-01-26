ETV Bharat / offbeat

సుతిమెత్తని "నువ్వుల జొన్న రొట్టెలు" - విరగకుండా గంటలపాటు సూపర్​ సాఫ్ట్​!

జొన్న రొట్టెలు చేయడానికి ఎక్కువ టైమ్ పడుతోందా? - ఇలా చేస్తే నిమిషాల్లో రెడీ​!

Nuvvula Jonna Rotte
Nuvvula Jonna Rotte (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 7:29 PM IST

Sesame seeds Great Millet Roti : నేటి కాలంలో మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్లలో భాగంగా ఎక్కువ మంది రొట్టెలను తింటున్నారు. అన్నం కంటే వీటిని ఎక్కువగా తినేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. అందుకే ఈరోజు ఓ సరికొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే నువ్వుల జొన్న రొట్టెలు. వీటిని చాలా సింపుల్​గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. పైగా విరిగిపోతాయి అనే భయం లేదు. గంటల పాటు కూడా సాఫ్ట్​గా ఉంటాయి. అంతేకాక చపాతీ పీట మీదే చాలా ఈజీగా చేయోచ్చు.

మొదటి సారి చేసినా పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి. ఇవి తినని వారు కూడా కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఈ రొట్టెలను సైడ్ డిష్ లేకుండానే హ్యాపీగా తినేయోచ్చు! ఒకవేళ వెజ్, నాన్​వెజ్ కర్రీలోకి కాంబినేషన్​గా అద్దిరిపోతుంది. మరి టేస్టీటేస్టీ నువ్వుల జొన్న రొట్టెలను చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Nuvvula Jonna Rotte
జొన్నలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • జొన్నపిండి - ఒక క్పపు
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • నువ్వులు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు కప్పుల నీళ్లు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కాస్త మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు జొన్నపిండి, కొన్ని వేడి నీళ్లు పోసి గరిటెతో కలపాలి. ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా చల్లని నీటిని పోస్తూ పిండిని మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత పిండిని చిన్నచిన్న ముద్దలుగా చేసి ఆరిపోకుండా తడి క్లాత్​తో క్లోజ్​ చేసి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే మరో గిన్నెలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు వేయాలి. ఇప్పుడు ఒక్కొ పిండి ముద్దను నువ్వుల్లో ముంచి చపాతీ పీటపై తీసుకొని పొడి పిండి చల్లి మరి గట్టిగా కాకుండా లైట్​గా కర్రతో రోల్ చేస్తూ చపాతీ సైజ్​లో కాస్త మందంగా చేసుకోవాలి.
Nuvvula Jonna Rotte
ఉప్పు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పెనం పెట్టుకొని రెడీ చేసుకున్న రొట్టెను వేసి 30 సెకన్ల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • ఈ రొట్టెలు కాలడానికి కొంత టైమ్‌ పడుతుంది. త్వరగా కాల్చితే రంగు వస్తాయి కానీ లోపల పిండి ఉడకదు. కాబట్టి నెమ్మదిగా కాల్చుకోవాలి. ఇవి సరిగ్గా కాలితే పొంగు వస్తాయి.
  • అనంతరం కాల్చిన వైపు కాస్త నీళ్లు చిలకరించాలి. ఆ తర్వాత మరోవైపు టర్న్ చేస్తూ రెండు నిమిషాల పాటు కాల్చి హాట్​ బాక్స్​లోకి తీసి పెట్టుకోవాలి.
Nuvvula Jonna Rotte
నువ్వులు (Getty Images)
  • మిగిలిన ఉండలను కూడా ఇలానే రొట్టెలుగా వత్తుకుని పెనం మీద వేసి కాల్చి పెట్టుకోవాలి.
  • అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే నువ్వుల జొన్న రొట్టెలు రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ విధంగా ఒక్కో రొట్టెను ఎప్పటికప్పుడు చేస్తూ కాల్చుకోవాలి. తద్వారా ఇవి గట్టిపడకుండా మంచి రుచిగా వస్తాయి.
  • ఈ రొట్టెలను ఏ కూరతో తిన్నా వాటి రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

