పెసరపప్పుతో "ఇడ్లీలు" - పులియబెట్టాల్సిన పనిలేదు - పప్పు నానితే చాలు!
-పెసరపప్పుతో గారెలు ఒక్కటే చేస్తున్నారా? - ఇలా ఇడ్లీలు చేసుకోండి, సాఫ్ట్గా ఉంటాయి!
Published : November 30, 2025 at 4:11 PM IST
Soft Moong Dal Idli: ప్రొటీన్ ఫుల్గా ఉండే పప్పులలో పెసరపప్పు ఒకటి. ఈ పప్పుతో చాలా మంది పెసరట్లు చేస్తుంటారు. లేదంటే లడ్డూలు, పునుగులు, గారెలు వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే వీటితో కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా పొట్టకు లైట్గా ఉండే ఇడ్లీలు కూడా చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ప్రిపరేషన్ కూడా సులువే. మినప్పప్పు, ఇడ్లీ రవ్వ, బొంబాయి రవ్వ వంటివి అవసరమే లేదు. పులియబెట్టాల్సిన పని అంతకన్నా లేదు. సాఫ్ట్తో పాటు కలర్ఫుల్గా ఉండటం వల్ల పిల్లలు ఒక్క ముక్క వదిలిపెట్టకుండా తింటారు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని పెసరపప్పు ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పెసరపప్పు - 2 కప్పులు
- పెరుగు - అర కప్పు
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- క్యారెట్ - 1
- కొత్తిమీర - గుప్పెడు
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఈ ఇడ్లీలను మీరు ఏ టైమ్లో చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో దానిని బట్టి పప్పును నానబెట్టాలి. అంటే ఉదయం చేయాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రే పప్పు నానబెట్టాలి. సాయంత్రం చేయాలనుకుంటే అదే రోజు మార్నింగ్ సోక్ చేస్తే సరిపోతుంది. అందుకోసం ఓ గిన్నెలోకి పెసర పప్పు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్ పోసి నాననివ్వాలి.
- పప్పు బాగా నానిన తర్వాత మరోసారి కడిగి జల్లి గిన్నెలో వేసి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి. ఈలోపు అల్లం, క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- నీటిని వడకట్టిన తర్వాత పప్పును మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి పెరుగు, అల్లం తరుగు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, ఉప్పు వేసి ఓసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి కప్పున్నర నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా కాగిన తర్వాత ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత ఆవాలు వేసి చిటపటలాడించాలి. ఇవి పర్ఫెక్ట్గా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పసుపు వేసి కలపాలి.
- ఈ తాలింపును పెసరపప్పు మిశ్రమంలో యాడ్ చేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి క్యారెట్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మూత పెట్టి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.
- ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు నూనె రాసి రెడీగా ఉంచాలి. అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి అందులో నీళ్లు పోసి మరిగించాలి.
- ఈలోపు పిండిలో బేకింగ్ సోడా వేసి కలిపి గ్రీజ్ చేసిన ఇడ్లీ ప్లేట్స్లో వేసుకోవాలి. అన్ని ప్లేట్స్లో వేసి ఉంచాలి.
- ఇడ్లీ పాత్రలోని నీరు మసులుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ ఉంచి మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఇడ్లీలు పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా, ఇంకెంతో ఆరోగ్యంగా ఉండే పెసరపప్పు ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
