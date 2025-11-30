పెసరపప్పుతో "ఇడ్లీలు" - పులియబెట్టాల్సిన పనిలేదు - పప్పు నానితే చాలు!

ETV Bharat / offbeat

Soft Moong Dal Idli
Soft Moong Dal Idli (ETV Bharat)
Soft Moong Dal Idli: ప్రొటీన్​ ఫుల్​గా ఉండే పప్పులలో పెసరపప్పు ఒకటి. ఈ పప్పుతో చాలా మంది పెసరట్లు చేస్తుంటారు. లేదంటే లడ్డూలు, పునుగులు, గారెలు వంటివి చేస్తుంటారు. అయితే వీటితో కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా పొట్టకు లైట్​గా ఉండే ఇడ్లీలు కూడా చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ప్రిపరేషన్​ కూడా సులువే. మినప్పప్పు, ఇడ్లీ రవ్వ, బొంబాయి రవ్వ వంటివి అవసరమే లేదు. పులియబెట్టాల్సిన పని అంతకన్నా లేదు. సాఫ్ట్​తో పాటు కలర్​ఫుల్​గా ఉండటం వల్ల పిల్లలు ఒక్క ముక్క వదిలిపెట్టకుండా తింటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని పెసరపప్పు ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Soft Moong Dal Idli
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పెసరపప్పు - 2 కప్పులు
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • క్యారెట్​ - 1
  • కొత్తిమీర - గుప్పెడు
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
Soft Moong Dal Idli
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ ఇడ్లీలను మీరు ఏ టైమ్​లో చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో దానిని బట్టి పప్పును నానబెట్టాలి. అంటే ఉదయం చేయాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రే పప్పు నానబెట్టాలి. సాయంత్రం చేయాలనుకుంటే అదే రోజు మార్నింగ్​ సోక్​ చేస్తే సరిపోతుంది. అందుకోసం ఓ గిన్నెలోకి పెసర పప్పు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా వాటర్​ పోసి నాననివ్వాలి.
  • పప్పు బాగా నానిన తర్వాత మరోసారి కడిగి జల్లి గిన్నెలో వేసి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన ఉంచాలి. ఈలోపు అల్లం, క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
Soft Moong Dal Idli
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • నీటిని వడకట్టిన తర్వాత పప్పును మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి పెరుగు, అల్లం తరుగు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, ఉప్పు వేసి ఓసారి గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులోకి కప్పున్నర నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసి మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ బాగా కాగిన తర్వాత ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత ఆవాలు వేసి చిటపటలాడించాలి. ఇవి పర్ఫెక్ట్​గా వేగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పసుపు వేసి కలపాలి.
Soft Moong Dal Idli
క్యారెట్​ (Getty Images)
  • ఈ తాలింపును పెసరపప్పు మిశ్రమంలో యాడ్​ చేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి క్యారెట్​ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మూత పెట్టి ఓ 5 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి.
  • ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు నూనె రాసి రెడీగా ఉంచాలి. అలాగే స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి అందులో నీళ్లు పోసి మరిగించాలి.
  • ఈలోపు పిండిలో బేకింగ్​ సోడా వేసి కలిపి గ్రీజ్​ చేసిన ఇడ్లీ ప్లేట్స్​లో వేసుకోవాలి. అన్ని ప్లేట్స్​లో వేసి ఉంచాలి.
Soft Moong Dal Idli
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఇడ్లీ పాత్రలోని నీరు మసులుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ ఉంచి మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇడ్లీలు పర్ఫెక్ట్​గా కుక్​ అయినప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా, ఇంకెంతో ఆరోగ్యంగా ఉండే పెసరపప్పు ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Soft Moong Dal Idli
పెసరపప్పు ఇడ్లీలు (ETV Bharat)

