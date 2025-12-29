"జొన్న రొట్టెలు" ఇలా చేస్తే గంటల పాటు మృదువుగా! - విరగకుండా వస్తాయి!
-జొన్న రొట్టెలతో ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఫస్ట్ టైమ్ కూడా సులభంగా చేసేయచ్చు!
Published : December 29, 2025 at 3:22 PM IST
Soft Jowar Roti: టేస్టీ అండ్ హెల్దీ అయిన జొన్న రొట్టెలు అంటే అందరికీ ఇష్టమే. కానీ వాటిని ఇంట్లో చేసుకోవాలనుకుంటే కష్టం. అందుకే కావాలనుకున్నప్పుడు బయట నుంచి కొని తెచ్చుకుంటారు. అయితే ఇకపై అలా బయటే కొనే పనిలేకుండా చాలా సింపుల్గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. పైగా విరిగిపోతాయి అనే భయం లేదు. గంటల పాటు కూడా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. చపాతీ పీట మీదే చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మొదటి సారి చేసినా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని జొన్న రొట్టెలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- జొన్న పిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి ఒకటిన్నర కప్పుల నీరు పోసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మరిగించుకోవాలి.
- వాటర్ బాగా మరుగుతున్నప్పుడు మంటను సిమ్లో పెట్టి జొన్న పిండిని వేసుకుని ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని బాగా కలిపినాక ఓ నిమిషం పాటు సిమ్లోనే ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- పిండి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మూత తీసి చేతిని తడుపుకుంటూ వీలైనంత సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని వీలైనంతగా సాగదీస్తూ సాఫ్ట్గా, చపాతీ ముద్ద మాదిరి కలుపుకుని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని ఉండలుగా చేసుకోవాలి. అవి ఆరిపోకుండా తడి క్లాత్తో క్లోజ్ చేసుకోవాలి.
- చపాతీ పీటపై పొడి పిండి చల్లి ఓ ఉండను ఉంచి మరీ గట్టిగా కాకుండా లైట్గా రోల్ చేసుకుంటూ చపాతీ సైజ్లో చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం కాగిన తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న జొన్న రొట్టె వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి.
- జొన్న రొట్టెను ఓ వైపు 10 సెకన్ల పాటు కాల్చుకుని రెండో వైపు తిప్పుకుని మరో 10 సెకన్ల పాటు కాల్చుకోవాలి.
- ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకున్నాక లైట్గా నీళ్లు చల్లుకుంటూ కాల్చుకోవాలి. ఈ విధంగా కాల్చుకున్నాక హాట్ బాక్స్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మిగిలిన ఉండలను కూడా ఇలానే రొట్టెలుగా వత్తుకుని పెనం మీద వేసి కాల్చుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే జొన్న రొట్టెలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- జొన్న పిండిని ఎంత తీసుకుంటే నీటిని కూడా అదే కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి. అప్పుడే జొన్న రొట్టెలు సాఫ్ట్గా వస్తాయి.
- ఉడికించిన పిండిని మరీ చల్లారినాక కాకుండా కాస్త వెచ్చగా ఉన్నప్పుడే చేతిని తడి చేసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి.
- పిండిని ఎంత సాఫ్ట్గా, ఎంత ఎక్కువ సేపు కలుపుకుంటే జొన్న రొట్టెలు అంత మృదువుగా ఉంటాయి.
- జొన్న రొట్టెలు కాలడానికి కొంత టైమ్ పడుతుంది. త్వరగా కాల్చితే.. రంగు వస్తాయి కానీ, లోపల పిండి ఉడకదనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి, నెమ్మదిగా రొట్టెలను కాల్చుకోవాలి.
