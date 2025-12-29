ETV Bharat / offbeat

"జొన్న రొట్టెలు" ఇలా చేస్తే గంటల పాటు మృదువుగా! - విరగకుండా వస్తాయి!

-జొన్న రొట్టెలతో ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఫస్ట్​ టైమ్ కూడా సులభంగా చేసేయచ్చు!

Soft Jowar Roti
Soft Jowar Roti (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 29, 2025 at 3:22 PM IST

2 Min Read
Soft Jowar Roti: టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ అయిన జొన్న రొట్టెలు అంటే అందరికీ ఇష్టమే. కానీ వాటిని ఇంట్లో చేసుకోవాలనుకుంటే కష్టం. అందుకే కావాలనుకున్నప్పుడు బయట నుంచి కొని తెచ్చుకుంటారు. అయితే ఇకపై అలా బయటే కొనే పనిలేకుండా చాలా సింపుల్​గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. పైగా విరిగిపోతాయి అనే భయం లేదు. గంటల పాటు కూడా సాఫ్ట్​గా ఉంటాయి. చపాతీ పీట మీదే చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. మొదటి సారి చేసినా పర్ఫెక్ట్​గా వస్తాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని జొన్న రొట్టెలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • జొన్న పిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Jowar Roti
జొన్న పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి ఒకటిన్నర కప్పుల నీరు పోసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మరిగించుకోవాలి.
  • వాటర్​ బాగా మరుగుతున్నప్పుడు మంటను సిమ్​లో పెట్టి జొన్న పిండిని వేసుకుని ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని బాగా కలిపినాక ఓ నిమిషం పాటు సిమ్​లోనే ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
Jowar Roti
ఉప్పు (Getty Images)
  • పిండి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మూత తీసి చేతిని తడుపుకుంటూ వీలైనంత సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని వీలైనంతగా సాగదీస్తూ సాఫ్ట్​గా, చపాతీ ముద్ద మాదిరి కలుపుకుని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుని ఉండలుగా చేసుకోవాలి. అవి ఆరిపోకుండా తడి క్లాత్​తో క్లోజ్​ చేసుకోవాలి.
  • చపాతీ పీటపై పొడి పిండి చల్లి ఓ ఉండను ఉంచి మరీ గట్టిగా కాకుండా లైట్​గా రోల్​ చేసుకుంటూ చపాతీ సైజ్​లో చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం కాగిన తర్వాత ప్రిపేర్​ చేసుకున్న జొన్న రొట్టె వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాల్చుకోవాలి.
Jowar Roti
జొన్న రొట్టెలు (ETV Bharat)
  • జొన్న రొట్టెను ఓ వైపు 10 సెకన్ల పాటు కాల్చుకుని రెండో వైపు తిప్పుకుని మరో 10 సెకన్ల పాటు కాల్చుకోవాలి.
  • ఇలా రెండు వైపులా కాల్చుకున్నాక లైట్​గా నీళ్లు చల్లుకుంటూ కాల్చుకోవాలి. ఈ విధంగా కాల్చుకున్నాక హాట్​ బాక్స్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మిగిలిన ఉండలను కూడా ఇలానే రొట్టెలుగా వత్తుకుని పెనం మీద వేసి కాల్చుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే జొన్న రొట్టెలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Jowar Roti
జొన్న రొట్టెలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • జొన్న పిండిని ఎంత తీసుకుంటే నీటిని కూడా అదే కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి. అప్పుడే జొన్న రొట్టెలు సాఫ్ట్​గా వస్తాయి.
  • ఉడికించిన పిండిని మరీ చల్లారినాక కాకుండా కాస్త వెచ్చగా ఉన్నప్పుడే చేతిని తడి చేసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని ఎంత సాఫ్ట్​గా, ఎంత ఎక్కువ సేపు కలుపుకుంటే జొన్న రొట్టెలు అంత మృదువుగా ఉంటాయి.
  • జొన్న రొట్టెలు కాలడానికి కొంత టైమ్‌ పడుతుంది. త్వరగా కాల్చితే.. రంగు వస్తాయి కానీ, లోపల పిండి ఉడకదనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి, నెమ్మదిగా రొట్టెలను కాల్చుకోవాలి.

