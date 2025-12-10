ఇంట్లో బొంబాయి రవ్వ ఉంటే మృదువైన "ఇడ్లీలు" - పావు గంటలో రెడీ!

ETV Bharat / offbeat

- మినపప్పు, ఇడ్లీ రవ్వ లేకుండానే ఇడ్లీలు చేసుకోవచ్చు - గంటలపాటు పులియబెట్టాల్సిన పనిలేదు!

Soft Idli with Suji Rava
Soft Idli with Suji Rava (Getty Images)
Soft Idli with Suji Rava: ప్రతి ఒక్కరి వంటింట్లో బొంబాయి రవ్వ ఉంటుంది. చాలా మంది దీనితో ఉప్మా చేస్తుంటారు. లేదంటే స్వీట్స్​ అయిన కేసరి చేస్తుంటారు. అదీ కాదంటే దోశలు వేస్తుంటారు. అయితే, ఇవన్నీ కాకుండా సాఫ్ట్​గా, టేస్టీగా ఉండే ఇడ్లీలు చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి పప్పులూ అవసరం లేదు. పైగా పిండిని గంటలపాటు పులియబెట్టాల్సిన పని అంత కన్నా లేదు. అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు.

మార్నింగ్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా అయినా, డిన్నర్​లోకి అయినా ఇవి పర్ఫెక్ట్​గా ఉంటాయి. ఇక ఇడ్లీలను పల్లీ చట్నీ లేదా కొబ్బరి లేదా టమాటా చట్నీతో తింటే కిర్రాక్​ ఉంటాయి. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని, మృదువైన రవ్వ ఇడ్లీలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Soft Idli with Suji Rava
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • పెరుగు - 1 కప్పు
  • అటుకులు - అర కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీస్పూన్​
Soft Idli with Suji Rava
అటుకులు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సీజార్​లోకి అటుకులు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న అటుకుల పొడిని మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అటుకుల పొడిలోకి బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ రవ్వ మిశ్రమాన్ని ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా కలుపుకోవాలి.
Soft Idli with Suji Rava
పెరుగు (Getty Images)
  • పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
  • పావు గంట తర్వాత మూత తీసి పిండిని ఓసారి కలుపుకోవాలి. రవ్వ నాని మిశ్రమం ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే మరికొన్ని నీళ్లు పోసుకుని మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి రెండు గ్లాసుల నీరు పోసి మూత పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు ఆయిల్​ అప్లై చేసుకుని ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పిండిని వేసుకోవాలి.
Soft Idli with Suji Rava
రవ్వ ఇడ్లీలు (Getty Images)
  • ఇడ్లీ పాత్రలోని నీరు మరుగుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ పెట్టి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 10 నిమిషాలు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇడ్లీలు కుక్​ అయినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఓ 5 నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి. అనంతరం చేతితో తడి చేసుకుంటూ ఇడ్లీలను తీసుకుని ఓ ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • ఇక వీటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్​ చేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ ఇన్​స్టంట్​ రవ్వ ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Soft Idli with Suji Rava
రవ్వ ఇడ్లీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • రవ్వ, పెరుగు, అటుకులను ఒకే కప్పు కొలతతో తీసుకోవాలి. పెరుగు పుల్లటిది అయితే ఇడ్లీలు బాగుంటాయి.
  • అటుకులు మందంగా ఉన్నవి తీసుకోవాలి. మీ దగ్గర అవి లేకపోతే పల్చటివి అయినా వేసుకోవచ్చు.

