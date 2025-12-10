ఇంట్లో బొంబాయి రవ్వ ఉంటే మృదువైన "ఇడ్లీలు" - పావు గంటలో రెడీ!
- మినపప్పు, ఇడ్లీ రవ్వ లేకుండానే ఇడ్లీలు చేసుకోవచ్చు - గంటలపాటు పులియబెట్టాల్సిన పనిలేదు!
Published : December 10, 2025 at 3:22 PM IST
Soft Idli with Suji Rava: ప్రతి ఒక్కరి వంటింట్లో బొంబాయి రవ్వ ఉంటుంది. చాలా మంది దీనితో ఉప్మా చేస్తుంటారు. లేదంటే స్వీట్స్ అయిన కేసరి చేస్తుంటారు. అదీ కాదంటే దోశలు వేస్తుంటారు. అయితే, ఇవన్నీ కాకుండా సాఫ్ట్గా, టేస్టీగా ఉండే ఇడ్లీలు చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి పప్పులూ అవసరం లేదు. పైగా పిండిని గంటలపాటు పులియబెట్టాల్సిన పని అంత కన్నా లేదు. అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు.
మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా అయినా, డిన్నర్లోకి అయినా ఇవి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. ఇక ఇడ్లీలను పల్లీ చట్నీ లేదా కొబ్బరి లేదా టమాటా చట్నీతో తింటే కిర్రాక్ ఉంటాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని, మృదువైన రవ్వ ఇడ్లీలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- పెరుగు - 1 కప్పు
- అటుకులు - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిక్సీజార్లోకి అటుకులు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న అటుకుల పొడిని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి వేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అటుకుల పొడిలోకి బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ రవ్వ మిశ్రమాన్ని ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- పావు గంట తర్వాత మూత తీసి పిండిని ఓసారి కలుపుకోవాలి. రవ్వ నాని మిశ్రమం ఏమైనా గట్టిగా అనిపిస్తే మరికొన్ని నీళ్లు పోసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి రెండు గ్లాసుల నీరు పోసి మూత పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని వేసుకోవాలి.
- ఇడ్లీ పాత్రలోని నీరు మరుగుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ పెట్టి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 10 నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఇడ్లీలు కుక్ అయినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ 5 నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి. అనంతరం చేతితో తడి చేసుకుంటూ ఇడ్లీలను తీసుకుని ఓ ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి.
- ఇక వీటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీ అండ్ ఇన్స్టంట్ రవ్వ ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- రవ్వ, పెరుగు, అటుకులను ఒకే కప్పు కొలతతో తీసుకోవాలి. పెరుగు పుల్లటిది అయితే ఇడ్లీలు బాగుంటాయి.
- అటుకులు మందంగా ఉన్నవి తీసుకోవాలి. మీ దగ్గర అవి లేకపోతే పల్చటివి అయినా వేసుకోవచ్చు.
