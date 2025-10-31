పూరీల్లాంటి "బెల్లం అరిసెలు" - ఇలా చేస్తే దూదిలాగా సాఫ్ట్గా, మెత్తగా వస్తాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 4:46 PM IST
Ariselu Recipe : సంక్రాంతి పండుగ వచ్చిందంటే అరిసెలు, సకినాలు, మురుకులు చేయడం తెలిసిందే. కానీ, అరిసెలు చేయడంలో ఏ మాత్రం చిన్న తేడా వచ్చినా అవి కాస్త గట్టిగా, లోపల పిండి అలాగే ఉండి టేస్ట్ ఉండవు. కానీ, కొన్ని సార్లు ఎంతో మృదువుగా పూరీల మాదిరి సాఫ్ట్గా వస్తాయి. సరిగ్గా పూరీల్లాంటి అరిసెలు కావాలంటే ఓ సారి ఇక్కడ ఇచ్చిన కొలతల్లో ట్రై చేసి చూడండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- రేషన్ బియ్యం - 2 కేజీలు
- బెల్లం - 1.75కేజీలు
- ఎండు కొబ్బరి - అరచెక్క
- యాలకులు - 8
- నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- నువ్వులు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలోకి 2కేజీల రేషన్ బియ్యం తీసుకోవాలి. నీళ్లు పోసి రెండు, మూడు సార్లు బాగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత నిండా నీళ్లు పోసుకుని రోజంతా నానబెట్టుకోవాలి.
- నానబెట్టుకున్న బియ్యాన్ని ఆ తర్వాత మరో రెండు సార్లు శుభ్రం చేసుకుని నీళ్లు వంపేసి క్లాత్పై ఆరబెట్టుకోవాలి. పావు గంట సేపు ఎండలో ఆరబెట్టుకున్న బియ్యాన్ని కాస్త పదునుగానే తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేయించి తీసుకోవాలి. ఇపుడు పిండి ఆరిపోకుండా ఓ గిన్నెలో వేసి మూతపెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు కేజీన్నర బెల్లం తురుముకుని తీసుకోవాలి. రెండు కేజీల బియ్యంలోకి 1.75కేజీల బెల్లం సరిపోతుంది. బెల్లంలోకి 1 గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని స్టవ్పై పెట్టుకుని కరిగించుకోవాలి. ఈ లోగా అరచెక్క ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు, 8 యాలకులు మిక్సీలో వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- బెల్లం కరిగిన తర్వాత జల్లెడతో వడబోసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పాకం వచ్చే వరకు మరిగించుకోవాలి. ప్రతి 2 నిమిషాలకోసారి పాకం చెక్ చేసుకోవాలి. ఐదారు నిమిషాలకు పైగా టైం పడుతుంది. మొత్తం 10 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించి చెక్ చేసుకుంటే ముద్ద పాకం వస్తుంది. ఈ టైంలో గ్రైండ్ చేసుకున్న కొబ్బరి, యాలకుల పొడి వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పాకం స్టవ్పై నుంచి దించుకుని బియ్యం పిండి కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో స్వచ్ఛమైన ఆవు నెయ్యి కూడా 3 టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. బెల్లం పాకం పట్టే సమయంలో కూడా నెయ్యి వేసుకుని కలుపుకోవచ్చు. ఈ అరిసెల పిండి అంతా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత చల్లారుతుంది కాబట్టి అరిసెలు చేసుకునే వరకు పైపైన నెయ్యి వేసుకుని మూత పెట్టుకుని ఉంచాలి.
- ఈ లోగా స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని అరిసెలు వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసుకుని వేడి చేయాలి. ఇపుడు మరో బౌల్లో నువ్వులు వేసుకుని రెండు, మూడు స్పూన్ల నీళ్లు పోసుకుని కలిపి పెట్టుకోవాలి. ఇలా నీళ్ల తడి చేయడం వల్ల నువ్వులు అరిసెలకు అంటుకుని నూనెలో వేసినపుడు విడిపోకుండా వస్తాయి.
- ఈ లోగా అరిసెల పిండి కొద్దిగా చల్లారుతుంది. గోరు వెచ్చగా ఉన్నపుడు కొద్ది కొద్దిగా చేతుల్లోకి తీసుకుని గుండ్రని బాల్ లాగా చేసుకుని నువ్వులు కలిపిన గిన్నెలో డిప్ చేసుకుని అరిసెలు వత్తుకోవాలి. ఆ తర్వాత మంట మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చెక్కపై వేసుకుని నూనె లేకుండా వత్తి స్టోర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
