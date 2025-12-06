మినపప్పు లేకుండా "ఇడ్లీలు" - అటుకులతో చేసుకోండి - సాఫ్ట్ ఇంకా టేస్టీ!
- మీ ఇంట్లో అటుకులు ఉన్నాయా? - ఇలా ఇడ్లీలు చేసుకోండి, కిర్రాక్గా ఉంటాయి!
Published : December 6, 2025 at 12:41 PM IST
Soft and Tasty Idli with Poha: ఇడ్లీలు తినడానికి ఎంత బాగుంటాయో వాటిని ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే అంత కష్టపడాలి. ఎందుకంటే ముందుగానే పప్పు నానబెట్టుకోవాలి. నానిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి అందులో రవ్వ కలిపి సుమారు 8 గంటల పాటు పులియబెట్టాలి. పిండి పులిసిన తర్వాత మిగిలినా ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. ఇదంతా లాంగ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి చాలా మంది ప్రస్తుతం ఇన్స్టంట్ ఇడ్లీల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. మరి, మీరు కూడా తొందరగా అయిపోయే ఇడ్లీ రెసిపీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా? అయితే ఓ అద్భుతమైన రెసిపీ మీకోసం తీసుకొచ్చాం. అందుకోసం మినప్పప్పు అవసరం లేదు. అటుకులు ఉంటే సరిపోతాయి. అంతేకాకుండా పిండిని గంటల పాటు పులియబెట్టాల్సిన పనిలేదు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఇన్స్టంట్ ఇడ్లీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- అటుకులు - 1 కప్పు
- పెరుగు - 1 కప్పు
- ఇడ్లీ రవ్వ - ఒకటిన్నర కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బేకింగ్ సోడా - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిక్సీజార్లోకి అటుకులు తీసుకుని మరీ, మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అటుకుల పొడిలోకి పెరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అటుకుల పొడి, పెరుగు బాగా కలిసిన తర్వాత గిన్నెను పక్కన పెట్టాలి.
- మరో గిన్నెలోకి ఇడ్లీ రవ్వ తీసుకుని నీళ్లు పోసుకుంటూ రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- రవ్వను బాగా కడిగినాక కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ గట్టిగా పిండుతూ రవ్వలోని ఎక్సెస్ వాటర్ను తీసేసుకుని అటుకుల మిక్స్లోకి వేసుకోవాలి.
- ఇలా రవ్వ మొత్తాన్ని నీళ్లు లేకుండా ప్రెస్ చేస్తూ అటుకుల పిండిలో వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు రెండు కప్పుల వాటర్ పోసి అస్సలు ఉండలు లేకుండా అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని మూత పెట్టి ఓ అరగంట సేపు పక్కన పెట్టాలి.
- ఇడ్లీ రవ్వ నానిన తర్వాత మూత తీసి చూస్తే మిశ్రమం కాస్త గట్టిపడుతుంది.
- అప్పుడు కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్ర పెట్టి రెండు గ్లాసుల నీళ్లు పోసి మూత ఉంచి మరిగించాలి. ఈలోపు ఇడ్లీ పిండిలోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు ఆయిల్ లేదా నెయ్యి అప్లై చేసి ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిని వేసుకోవాలి. ఇడ్లీ పాత్రలోని వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఈ ప్లేట్స్ ఉంచి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి.
- మీడియం ఫ్లేమ్లో 15 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకున్న తర్వాత మూత తీసి ఇడ్లీలు ఉడికాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇడ్లీలు పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇడ్లీ ప్లేట్స్ పక్కన పెట్టాలి.
- ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత స్పూన్ లేదా చేతిని తడి చేసుకుంటూ తీసేసి మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ అండ్ మృదువుగా ఉండే ఇడ్లీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- అటుకులు, పెరుగు, ఇడ్లీ రవ్వ, నీళ్లు ఇలా అన్ని పదార్థాలను ఒకే కప్పు కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
- పుల్లటి పెరుగు అయితే ఇడ్లీలు టేస్టీగా ఉండటంతో పాటు పిండి కూడా పర్ఫెక్ట్గా పులుస్తుంది.
- బేకింగ్ సోడాను ముందే వేయకూడదు. అప్పటికప్పుడు వేసి కలిపి ప్లేట్స్లో వేసి ఆవిరికి ఉడికించాలి.
