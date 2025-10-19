ETV Bharat / offbeat

శనగపిండితో అద్దిరిపోయే "ఢోక్లా" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది!

ఢోక్లాను ఇలా చేసి చూడండి - టేస్ట్ భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Dhokla Recipe
Dhokla Recipe (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Dhokla Recipe in Telugu : రోజూ ఇండ్లలో వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలు చేస్తుంటారు. అయితే ఇంట్లో వాళ్లు కొత్తగా ఏదైనా చేసి పెట్టమని అడుగుతుంటారు. అందుకే ఇవాళ వారి కోసం స్పెషల్ రెసిపీ పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే గుజరాతీ స్టైల్ ఢోక్లా. దీనిని బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా లేదా స్నాక్​గానూ తినొచ్చు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టి ఇంటిల్లిపాదీని సర్​ప్రైజ్ చేయండి.

Dhokla Recipe
శనగపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపిండి - 1 కప్పు
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆయిల్ - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • పంచదార - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • నిమ్మరసం - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • బేకింగ్ పౌడర్ - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు- కొద్దిగా
Dhokla Recipe
ఆవాలు, పసుపు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్​ తీసుకొని ఒక కప్పు శనగపిండి వేయాలి. ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇందులో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని మీడియంగా ఉండేలా కలపాలి.
  • పిండిని కలిపిన తర్వాత మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • ఇంకోవైపు వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకొని దానికి ఆయిల్ అప్లై చేయాలి.
Dhokla Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పెద్ద గిన్నె పెట్టుకొని అందులో నీళ్లు పోయాలి. ఆ తర్వాత స్టాండ్ పెట్టి మూతపెట్టాలి.
  • 15 నిమిషాల తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న శనగపిండిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి కలపాలి.
  • అనంతరం ఆయిల్ అప్లై చేసుకున్న గిన్నెలో శనగపిండి మిశ్రమాన్ని వేయాలి. ఇప్పుడు దీనిని స్టవ్​పై ఉన్న వెడల్పాటి గిన్నెలో పెట్టి పైన మూతపెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత మరో 10 నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడకనివ్వాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చల్లారనివ్వాలి.
  • చల్లారిన ఢోక్లాని డీ మౌల్డ్ చేసి సమాన భాగాలుగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Dhokla Recipe
కరివేపాకు (Getty Images)
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో అర టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి.
  • ఆవాలు వేగిన తర్వాత ఐదు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం ఇందులో ముప్పావు కప్పు వాటర్ పోసి మరిగించాలి.
  • నీళ్లు మరిగిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పంచదార వేసి యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఓసారి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత తాలింపులో అర చెక్క నిమ్మరసం వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అనంతరం తాలింపును రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఢోక్లా పైన కొద్దికొద్దిగా స్ప్రెడ్ చేసి ఓ ఐదు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే నోరూరించే ఢోక్లా సిద్ధంగా ఉంటుంది!

DHOKLA RECIPE IN TELUGU
KHAMAN DHOKLA MAKING
ఢోక్లా తయారీ విధానం
SOFT AND SPONGY SNACK DHOKLA
BESAN DHOKLA RECIPE

