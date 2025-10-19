శనగపిండితో అద్దిరిపోయే "ఢోక్లా" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది!
Published : October 19, 2025 at 4:48 PM IST
Dhokla Recipe in Telugu : రోజూ ఇండ్లలో వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలు చేస్తుంటారు. అయితే ఇంట్లో వాళ్లు కొత్తగా ఏదైనా చేసి పెట్టమని అడుగుతుంటారు. అందుకే ఇవాళ వారి కోసం స్పెషల్ రెసిపీ పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే గుజరాతీ స్టైల్ ఢోక్లా. దీనిని బ్రేక్ఫాస్ట్గా లేదా స్నాక్గానూ తినొచ్చు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టి ఇంటిల్లిపాదీని సర్ప్రైజ్ చేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపిండి - 1 కప్పు
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 5
- పంచదార - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నిమ్మరసం - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- బేకింగ్ పౌడర్ - 1 టీ స్పూన్
- కరివేపాకు- కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని ఒక కప్పు శనగపిండి వేయాలి. ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇందులో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని మీడియంగా ఉండేలా కలపాలి.
- పిండిని కలిపిన తర్వాత మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఇంకోవైపు వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకొని దానికి ఆయిల్ అప్లై చేయాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పెద్ద గిన్నె పెట్టుకొని అందులో నీళ్లు పోయాలి. ఆ తర్వాత స్టాండ్ పెట్టి మూతపెట్టాలి.
- 15 నిమిషాల తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న శనగపిండిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి కలపాలి.
- అనంతరం ఆయిల్ అప్లై చేసుకున్న గిన్నెలో శనగపిండి మిశ్రమాన్ని వేయాలి. ఇప్పుడు దీనిని స్టవ్పై ఉన్న వెడల్పాటి గిన్నెలో పెట్టి పైన మూతపెట్టాలి.
- ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత మరో 10 నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడకనివ్వాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చల్లారనివ్వాలి.
- చల్లారిన ఢోక్లాని డీ మౌల్డ్ చేసి సమాన భాగాలుగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో అర టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి.
- ఆవాలు వేగిన తర్వాత ఐదు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం ఇందులో ముప్పావు కప్పు వాటర్ పోసి మరిగించాలి.
- నీళ్లు మరిగిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ పంచదార వేసి యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఓసారి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత తాలింపులో అర చెక్క నిమ్మరసం వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అనంతరం తాలింపును రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఢోక్లా పైన కొద్దికొద్దిగా స్ప్రెడ్ చేసి ఓ ఐదు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే నోరూరించే ఢోక్లా సిద్ధంగా ఉంటుంది!
