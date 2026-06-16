స్నీకర్స్ వాడుతున్నారా? - ఇలా క్లీన్ చేస్తే కొత్తవాటిలా మెరిసిపోతాయి!
-స్నీకర్స్ను వాడుతోన్న జెన్ జీ అమ్మాయిలు - కానీ వాటిని క్లీన్ చేసే విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
Published : June 16, 2026 at 3:01 PM IST
Sneakers Cleaning Tips in Telugu: జీన్స్, కుర్తీ, చుడీదార్ ఇలా ఏ డ్రెస్కైనా స్నీకర్స్ వేస్తే ఆ లుక్కే వేరు. అయితే ప్రస్తుతం ట్రెండ్ మారింది. క్యాజువల్ దుస్తులకే కాదు.. చీరలకూ వీటిని మ్యాచ్ చేస్తూ మోడ్రన్గా మెరిసిపోతున్నారు జెన్-జీ అమ్మాయిలు. అయితే వీటిని వాడడమే కాదు శుభ్రం చేసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. కానీ చాలా మంది ఈ విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తుంటారు. కేవలం అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పైపైన క్లీన్ చేసి యూజ్ చేస్తుంటారు. అయితే వాటిని రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేయాలని.. అందుకోసం కొన్ని టిప్స్ యూజ్ అవుతాయని నిపుణులు అంటున్నారు. మరి అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
మేకప్ రిమూవర్: మేకప్ని తొలగించుకోవడానికి మిసెల్లార్ వాటర్ను ఉపయోగిస్తుంటారు చాలా మంది. అయితే ఈ మేకప్ రిమూవర్తో స్నీకర్స్పై పడిన మరకల్ని ఈజీగా తొలగించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే ఓ మైక్రోఫైబర్ క్లాత్పై కొద్దిగా వాటర్ పోసి.. మరకలున్న చోట రుద్దితే అవి వెంటనే తొలగిపోతాయంటున్నారు. ఆపై శుభ్రమైన క్లాత్తో షూస్ మొత్తాన్నీ తుడిచేస్తే సరిపోతుందని.. తెల్లగా మెరిసిపోతాయంటున్నారు.
బేకింగ్ సోడా: వంటలకు వాడే బేకింగ్ సోడాతో స్నీకర్స్ను క్లీన్ చేయవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా, కొంచెం హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్, అర టేబుల్స్పూన్ గోరువెచ్చటి నీళ్లను ఒక బౌల్లో వేసి పేస్ట్లాగా మిక్స్ చేసుకుని షూస్కు అప్లై చేసి నాలుగు గంటల పాటు ఎండలో ఉంచాలి. ఆపై ఒక మృదువైన క్లాత్తో పేస్ట్ను క్లీన్ చేస్తే షూస్ కొత్త వాటిలా మెరుస్తాయంటున్నారు.
టూత్పేస్ట్: కొన్నిసార్లు షూస్ అడుగు భాగంలో ఉండే రబ్బర్ రిమ్స్పై మొండి మరకలు, జిడ్డు మరకలు అంటుకుంటాయి. ఇవి ఓ పట్టాన వదలవు. ఇక వీటిని తొలగించడానికి ప్లెయిన్ టూత్పేస్ట్ని వాడచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం బ్రష్పై కొద్దిగా పేస్ట్ పెట్టి దానిపై కొన్ని చుక్కల నీళ్లు పోయాలి. ఆపై ఈ మిశ్రమాన్ని మరకలున్న చోట రుద్ది పావుగంట పాటు అలాగే వదిలేసి ఆ తర్వాత తడి గుడ్డతో తుడిచేస్తే ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
వెనిగర్: ఒక బకెట్లోకి రెండు వంతుల గోరువెచ్చటి నీరు, ఒక వంతు వెనిగర్ వేసి కలిపి స్నీకర్స్ని కాసేపు నానబెట్టాలి. ఆపై సాధారణ నీటితో శుభ్రం చేసి ఆరబెడితే సరిపోతుందంటున్నారు.
బ్లీచ్: షూస్ లోపల ఉండే సోల్స్ని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే చెమట వాసన వచ్చే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ వాసనను పోగొట్టేందుకు ఓ బకెట్లో ఐదు వంతుల నీళ్లు, ఒక వంతు బ్లీచ్ వేసి సోల్స్ని నానబెట్టి కాసేపయ్యాక ఉతికేయాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అవి క్లీన్ అవ్వడంతో పాటు దుర్వాసన కూడా దూరమవుతుందంటున్నారు.
బేకింగ్ సోడా, వెనిగర్: ఇక షూ లేస్లను ప్రత్యేకంగా శుభ్రం చేయడం వల్ల అవి కొత్త వాటిలా మెరుస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం కప్పు నీటిలో కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా, కాస్త వెనిగర్ వేసి.. ఈ మిశ్రమంలో లేస్లను పావుగంట పాటు నానబెట్టాలి. ఆపై డిటర్జెంట్తో శుభ్రం చేస్తే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
షూ క్రీమ్: ఇక లెదర్ స్నీకర్స్ను క్లీన్ చేసుకోవడానికి ప్రత్యేకమైన షూ క్రీమ్ మార్కెట్లో దొరుకుతుందని.. దాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల అవి శుభ్రమవడంతో పాటు ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయంటున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు ముఖ్యం:
- స్నీకర్స్పై మరకల్ని తొలగించినా లేదంటే వాటిని పూర్తిగా నీటితో శుభ్రం చేసినా పూర్తిగా ఆరనివ్వడం మంచిదంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఒక క్లాత్ని చుట్టి స్నీకర్స్ లోపల పెట్టడం వల్ల.. తేమను పీల్చేసుకోవడంతో పాటు వాటి ఆకృతి మారకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చంటున్నారు.
- స్నీకర్స్ను శుభ్రం చేసిన తర్వాత నీడలోనే గాలి బాగా వచ్చే ప్రదేశంలో ఆరబెట్టాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఎండలో పెడితే ఆ వేడికి రంగు మారతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
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