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స్నీకర్స్​ వాడుతున్నారా? - ఇలా క్లీన్​ చేస్తే కొత్తవాటిలా మెరిసిపోతాయి!

-స్నీకర్స్​ను వాడుతోన్న జెన్​ జీ అమ్మాయిలు - కానీ వాటిని క్లీన్​ చేసే విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

Sneakers Cleaning Tips in Telugu
Sneakers Cleaning Tips in Telugu (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 16, 2026 at 3:01 PM IST

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Sneakers Cleaning Tips in Telugu: జీన్స్​, కుర్తీ, చుడీదార్‌ ఇలా ఏ డ్రెస్​కైనా స్నీకర్స్​ వేస్తే ఆ లుక్కే వేరు. అయితే ప్రస్తుతం ట్రెండ్​ మారింది. క్యాజువల్‌ దుస్తులకే కాదు.. చీరలకూ వీటిని మ్యాచ్‌ చేస్తూ మోడ్రన్‌గా మెరిసిపోతున్నారు జెన్‌-జీ అమ్మాయిలు. అయితే వీటిని వాడడమే కాదు శుభ్రం చేసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. కానీ చాలా మంది ఈ విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తుంటారు. కేవలం అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పైపైన క్లీన్​ చేసి యూజ్​ చేస్తుంటారు. అయితే వాటిని రెగ్యులర్​గా క్లీన్​ చేయాలని.. అందుకోసం కొన్ని టిప్స్​ యూజ్​ అవుతాయని నిపుణులు అంటున్నారు. మరి అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

మేకప్​ రిమూవర్​: మేకప్‌ని తొలగించుకోవడానికి మిసెల్లార్‌ వాటర్​ను ఉపయోగిస్తుంటారు చాలా మంది. అయితే ఈ మేకప్‌ రిమూవర్‌తో స్నీకర్స్‌పై పడిన మరకల్ని ఈజీగా తొలగించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే ఓ మైక్రోఫైబర్‌ క్లాత్‌పై కొద్దిగా వాటర్‌ పోసి.. మరకలున్న చోట రుద్దితే అవి వెంటనే తొలగిపోతాయంటున్నారు. ఆపై శుభ్రమైన క్లాత్‌తో షూస్‌ మొత్తాన్నీ తుడిచేస్తే సరిపోతుందని.. తెల్లగా మెరిసిపోతాయంటున్నారు.

బేకింగ్​ సోడా: వంటలకు వాడే బేకింగ్​ సోడాతో స్నీకర్స్​ను క్లీన్​ చేయవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే కొద్దిగా బేకింగ్‌ సోడా, కొంచెం హైడ్రోజన్‌ పెరాక్సైడ్‌, అర టేబుల్‌స్పూన్‌ గోరువెచ్చటి నీళ్లను ఒక బౌల్‌లో వేసి పేస్ట్‌లాగా మిక్స్​ చేసుకుని షూస్​కు అప్లై చేసి నాలుగు గంటల పాటు ఎండలో ఉంచాలి. ఆపై ఒక మృదువైన క్లాత్‌తో పేస్ట్​ను క్లీన్​ చేస్తే షూస్‌ కొత్త వాటిలా మెరుస్తాయంటున్నారు.

టూత్​పేస్ట్​: కొన్నిసార్లు షూస్‌ అడుగు భాగంలో ఉండే రబ్బర్‌ రిమ్స్‌పై మొండి మరకలు, జిడ్డు మరకలు అంటుకుంటాయి. ఇవి ఓ పట్టాన వదలవు. ఇక వీటిని తొలగించడానికి ప్లెయిన్‌ టూత్‌పేస్ట్‌ని వాడచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం బ్రష్‌పై కొద్దిగా పేస్ట్‌ పెట్టి దానిపై కొన్ని చుక్కల నీళ్లు పోయాలి. ఆపై ఈ మిశ్రమాన్ని మరకలున్న చోట రుద్ది పావుగంట పాటు అలాగే వదిలేసి ఆ తర్వాత తడి గుడ్డతో తుడిచేస్తే ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.

వెనిగర్​: ఒక బకెట్​లోకి రెండు వంతుల గోరువెచ్చటి నీరు, ఒక వంతు వెనిగర్‌ వేసి కలిపి స్నీకర్స్‌ని కాసేపు నానబెట్టాలి. ఆపై సాధారణ నీటితో శుభ్రం చేసి ఆరబెడితే సరిపోతుందంటున్నారు.

బ్లీచ్​: షూస్‌ లోపల ఉండే సోల్స్‌ని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే చెమట వాసన వచ్చే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ వాసనను పోగొట్టేందుకు ఓ బకెట్​లో ఐదు వంతుల నీళ్లు, ఒక వంతు బ్లీచ్‌ వేసి సోల్స్‌ని నానబెట్టి కాసేపయ్యాక ఉతికేయాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా అవి క్లీన్​ అవ్వడంతో పాటు దుర్వాసన కూడా దూరమవుతుందంటున్నారు.

బేకింగ్​ సోడా, వెనిగర్​: ఇక షూ లేస్‌లను ప్రత్యేకంగా శుభ్రం చేయడం వల్ల అవి కొత్త వాటిలా మెరుస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం కప్పు నీటిలో కొద్దిగా బేకింగ్‌ సోడా, కాస్త వెనిగర్‌ వేసి.. ఈ మిశ్రమంలో లేస్‌లను పావుగంట పాటు నానబెట్టాలి. ఆపై డిటర్జెంట్‌తో శుభ్రం చేస్తే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.

షూ క్రీమ్​: ఇక లెదర్‌ స్నీకర్స్​ను క్లీన్‌ చేసుకోవడానికి ప్రత్యేకమైన షూ క్రీమ్‌ మార్కెట్లో దొరుకుతుందని.. దాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల అవి శుభ్రమవడంతో పాటు ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయంటున్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు ముఖ్యం:

  • స్నీకర్స్‌పై మరకల్ని తొలగించినా లేదంటే వాటిని పూర్తిగా నీటితో శుభ్రం చేసినా పూర్తిగా ఆరనివ్వడం మంచిదంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఒక క్లాత్‌ని చుట్టి స్నీకర్స్‌ లోపల పెట్టడం వల్ల.. తేమను పీల్చేసుకోవడంతో పాటు వాటి ఆకృతి మారకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చంటున్నారు.
  • స్నీకర్స్​ను శుభ్రం చేసిన తర్వాత నీడలోనే గాలి బాగా వచ్చే ప్రదేశంలో ఆరబెట్టాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఎండలో పెడితే ఆ వేడికి రంగు మారతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.

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