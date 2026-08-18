వర్షాకాలంలో పాముల భయమా? - ఈ మొక్కలు ఉంటే ఇంట్లోకి రావట!
-వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా ఇళ్లలోకి పాముల సంచారం - అవి రాకుండా ఈ మొక్కలు చేస్తాయట!
Published : August 18, 2026 at 12:44 PM IST
Snakes Avoiding Plants: పాము పేరు వింటేనే హడలిపోతుంటారు చాలా మంది. ఇక వాటిని నేరుగా చూస్తే ఆమడదూరం పరిగెత్తాల్సిందే. వర్షాకాలంలో ఈ సమస్య మరీ ఎక్కువ ఉంటుంది. చినుకులు, తేమ కారణంగా బయటకి వస్తుంటాయి. ఒకప్పుడు గ్రామాల్లో కనిపించే ఇవి ఇప్పుడు జనావాసాల్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి. పల్లెలూ పట్టణాలన్న తేడా లేకుండా ఇల్లు, అపార్ట్మెంట్లలోనూ కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి ఎక్కడ వస్తాయో అనే ఒక భయం అయితే, పిల్లల గురించి మరో భయం. ఎందుకంటే వాళ్లు ఎక్కువ శాతం బయట ఆడుకోవడానికే ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే ఇంటి పరిసరాల్లోకి పాములు రాకూడదంటే కొన్ని మొక్కలు ఉపయోగపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఆ మొక్కలేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
బంతి: ముద్దుముద్దుగా ఉండే బంతి పూలను ఇంటి ఆవరణలో పెంచుకుంటే వచ్చే అందమే వేరు. ఇందులో కూడా రకరకాలు ఉన్నాయి. పసుపు, నారింజ కలర్లో ఉన్న వాటిని చూస్తుంటే భలే అనిపిస్తుంటుంది. డెకరేషన్ కోసం ఇవి పర్ఫెక్ట్. మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడే బంతిపూలు.. పాములకు మాత్రం ఇబ్బందికలిగిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఈ మొక్కల వేర్లు, ఆకుల నుంచి వచ్చే వాసన వాటిని దూరంగా ఉంచుతాయంటున్నారు.
లెమన్ గ్రాస్: చూడటానికి మొక్క చిన్నగానే ఉంటుంది కానీ పెంచుకుంటే మాత్రం పెరటిని సువాసనలతో నింపేస్తుంది. రూమ్ ఫ్రెష్నర్ కోసం అన్నట్లుగా ఇండోర్ ప్లాంట్గా దీనిని పెంచుకుంటుంటారు. అయితే ఈ మొక్కంటే పాములకు అస్సలు పడదట. ఈ మొక్కల్లో ఉండే సిట్రోనెల్లాతో వాటికి వైరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కేవలం పాములు మాత్రమే కాకుండా దోమలు సహా ఇతర క్రిమికీటకాలను కూడా ఇంట్లోకి రాకుండా ఈ మొక్క అడ్డుకుంటుందని చెబుతున్నారు.
వెల్లుల్లి: ఇది లేకుండా వంటగదిని ఊహించలేం కదూ! వంటకం ఏదైనా అందులో కొంచెం వెల్లుల్లి తరుగు ఉండాల్సిందే. అయితే ఇందులో ఉండే సల్ఫర్.. సహజ స్నేక్ రిపల్లెంట్లా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే వీటినీ అక్కడక్కడా నాటడం వల్ల పాములు దరిచేరవని వివరిస్తున్నారు.
సర్పగంధ: దీనినే పాటాల గరుడ, పాటాల గంధి అనీ పిలుస్తారు. దీనిని ఆయుర్వేద వైద్యంలో ఎక్కువగా వాడతారని నిపుణులు. దీని ఘాటు వాసనకీ పాములు పారిపోతాయని చెబుతున్నారు.
దవనం: పూలల్లో దీనిని కలిపి కడితే ఎంత సువాసన వస్తుందో! మనసునీ తాజాగా చేస్తుంది. ఇక తలలో తురుముకుంటే ఆ అందమే వేరు. కానీ ఈ ప్రయోజనాలన్నీ మనుషులకేనట. పాములకు మాత్రం ఈ మొక్క శత్రువుతో సమానం అని చెబుతున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, దీనిని పెంచుకుంటే ఆ పరిసరాల్లోకి పాములు రావని వివరిస్తున్నారు.
చివరగా పాముల బెడదను తగ్గించుకోవాలనుకుంటే ఇంటితోట, పార్కింగ్ల్లో అక్కడక్కడా వీటిలో నచ్చినవాటిని నాటమంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల పాములు దూరంగా ఉండటమే కాకుండా.. చూడటానికి అందంగానూ కనిపిస్తాయంటున్నారు.
వర్షాకాలంలో పాములు ఇళ్లలోకి ఎందుకు వస్తాయి? ఏ పాములు ప్రమాదకరం? కాటేస్తే వెంటనే ఏం చేయాలి?
ఎగిరే పాము రోయ్ - పల్టీలు కొడుతూ పరార్ - ఇలాంటి పామును ఎప్పుడూ చూసుండరు!