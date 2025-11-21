ETV Bharat / offbeat

ఆలూ, సగ్గుబియ్యంతో కరకరలాడే "స్టిక్స్​" - పిల్లల ఫేవరెట్​ అయిపోతుంది!

- ఆలుగడ్డలతో సూపర్ రెసిపీ - పావు గంటలోనే చేసుకోవచ్చు!

Snack Recipe of Potato Sticks
Snack Recipe of Potato Sticks (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 21, 2025 at 2:04 PM IST

Snack Recipe of Potato Sticks: ఇంట్లో కూరగాయలు ఉన్నాయంటే అందులో ఆలుగడ్డలు కంపల్సరీ. ఎందుకంటే పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా చాలా మంది ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇక ఆలూతో కేవలం కర్రీలు మాత్రమే కాకుండా సమోసా, ఫ్రెంచ్​ ఫ్రైస్, బైట్స్​​ అంటూ రకరకాల స్నాక్స్​ తయారు చేసుకుంటుంటారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా చాలా సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా చేసుకునేలా మీకోసం ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే పొటాటో స్టిక్స్​. ఆలూ, సగ్గుబియ్యం కాంబినేషన్​తో చేసుకునే వీటి టేస్ట్​ చాలా బాగుంటాయి. ప్రిపరేషన్​ కూడా సులువే. స్కూల్​ నుంచి రాగానే పిల్లలు వీటిని పెడితే చాలా హ్యాపీగా తినేస్తారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా పొటాటో స్టిక్స్​ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Potato Sticks
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఆలుగడ్డలు - 2
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్​ - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • సగ్గుబియ్యం - 1 కప్పు
Potato Sticks
సగ్గుబియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా బంగాళదుంపలను నాలుగు భాగాలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. వీటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఆలూ ఉన్న గిన్నె పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆలూ బాయిల్​ అయిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఈలోపు కొత్తిమీరను సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి సగ్గుబియ్యం వేసి వీలైనంత మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Potato Sticks
చిల్లీ ఫ్లేక్స్​ (Getty Images)
  • ఆలూ చల్లారిన తర్వాత వాటిపై ఉండే పొట్టు తీసేసి మెత్తగా మెదుపుకుని మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆలూ మిశ్రమంలోకి చిల్లీ ఫ్లేక్స్​, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొత్తిమీర తరుగు, గ్రైండ్​ చేసిన సగ్గుబియ్యం వేసి అంతా కలిసేలా సాఫ్ట్​ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
Potato Sticks
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఇప్పుడు చపాతీ పీటపై కాస్త పొడి పిండి చల్లి కొద్దిగా పిండి ముద్దని వేసి చపాతీ కర్రతో కాస్త మందంగా వత్తుకోవాలి.
  • అనంతరం స్క్వేర్​ షేప్​ వచ్చేలా ఎడ్జ్​లను కట్​ చేసి ఫ్రైంచ్​ ఫ్రైస్​ మాదిరిగా పొడవుగా చాకుతో కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా అన్నీ పొటాటో స్టిక్స్​ కట్​ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. అనంతరం మిగిలిన పిండితో ఇలానే స్టిక్స్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోండి.
Potato Sticks
ఆలూ స్టిక్స్​ (ETV Bharat)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పొటాటో స్టిక్స్​ వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • ఈ స్టిక్స్​ పర్ఫెక్ట్​గా వేగిన తర్వాత ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే నూనెలో వేసి వేయించుకోవాలి.
  • ఇలా అన్నింటినీ వేయించుకున్న తర్వాత టమాట కెచప్​తో తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పొటాటో సగ్గుబియ్యం స్టిక్స్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Potato Sticks
ఆలూ స్టిక్స్​ (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • పైన చెప్పిన కొలతల ప్రకారమే కాకుండా ఎక్కువ, తక్కువ పరిమాణంలో తీసుకుని ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ స్టిక్స్​ను కేవలం మీడియం ఫ్లేమ్​లో మాత్రమే వేయించుకుంటే పిండి లోపలి వరకు వేగి స్టిక్స్​ టేస్ట్​తోపాటు క్రిస్పీగా ఉంటాయి. పైగా నూనె పీల్చుకోవు.
  • మీ దగ్గర చిల్లీఫ్లేక్స్​ లేకపోతే ఓ రెండు మూడు ఎండుమిర్చిని బరకగా గ్రైండ్​ చేసి తీసుకున్న సరిపోతుంది.

