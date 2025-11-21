ఆలూ, సగ్గుబియ్యంతో కరకరలాడే "స్టిక్స్" - పిల్లల ఫేవరెట్ అయిపోతుంది!
- ఆలుగడ్డలతో సూపర్ రెసిపీ - పావు గంటలోనే చేసుకోవచ్చు!
Published : November 21, 2025 at 2:04 PM IST
Snack Recipe of Potato Sticks: ఇంట్లో కూరగాయలు ఉన్నాయంటే అందులో ఆలుగడ్డలు కంపల్సరీ. ఎందుకంటే పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా చాలా మంది ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇక ఆలూతో కేవలం కర్రీలు మాత్రమే కాకుండా సమోసా, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, బైట్స్ అంటూ రకరకాల స్నాక్స్ తయారు చేసుకుంటుంటారు. అయితే కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా చేసుకునేలా మీకోసం ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే పొటాటో స్టిక్స్. ఆలూ, సగ్గుబియ్యం కాంబినేషన్తో చేసుకునే వీటి టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి. ప్రిపరేషన్ కూడా సులువే. స్కూల్ నుంచి రాగానే పిల్లలు వీటిని పెడితే చాలా హ్యాపీగా తినేస్తారు. మరి, లేట్ చేయకుండా పొటాటో స్టిక్స్ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఆలుగడ్డలు - 2
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- సగ్గుబియ్యం - 1 కప్పు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా బంగాళదుంపలను నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలి. వీటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు నీళ్లు పోసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఆలూ ఉన్న గిన్నె పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మెత్తగా అయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆలూ బాయిల్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఈలోపు కొత్తిమీరను సన్నగా తురుముకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి సగ్గుబియ్యం వేసి వీలైనంత మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆలూ చల్లారిన తర్వాత వాటిపై ఉండే పొట్టు తీసేసి మెత్తగా మెదుపుకుని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆలూ మిశ్రమంలోకి చిల్లీ ఫ్లేక్స్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొత్తిమీర తరుగు, గ్రైండ్ చేసిన సగ్గుబియ్యం వేసి అంతా కలిసేలా సాఫ్ట్ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చపాతీ పీటపై కాస్త పొడి పిండి చల్లి కొద్దిగా పిండి ముద్దని వేసి చపాతీ కర్రతో కాస్త మందంగా వత్తుకోవాలి.
- అనంతరం స్క్వేర్ షేప్ వచ్చేలా ఎడ్జ్లను కట్ చేసి ఫ్రైంచ్ ఫ్రైస్ మాదిరిగా పొడవుగా చాకుతో కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా అన్నీ పొటాటో స్టిక్స్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. అనంతరం మిగిలిన పిండితో ఇలానే స్టిక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న పొటాటో స్టిక్స్ వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
- ఈ స్టిక్స్ పర్ఫెక్ట్గా వేగిన తర్వాత ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలానే నూనెలో వేసి వేయించుకోవాలి.
- ఇలా అన్నింటినీ వేయించుకున్న తర్వాత టమాట కెచప్తో తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పొటాటో సగ్గుబియ్యం స్టిక్స్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పైన చెప్పిన కొలతల ప్రకారమే కాకుండా ఎక్కువ, తక్కువ పరిమాణంలో తీసుకుని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- ఈ స్టిక్స్ను కేవలం మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే వేయించుకుంటే పిండి లోపలి వరకు వేగి స్టిక్స్ టేస్ట్తోపాటు క్రిస్పీగా ఉంటాయి. పైగా నూనె పీల్చుకోవు.
- మీ దగ్గర చిల్లీఫ్లేక్స్ లేకపోతే ఓ రెండు మూడు ఎండుమిర్చిని బరకగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకున్న సరిపోతుంది.
