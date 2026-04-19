పిల్లలు ఇష్టంగా తినే "ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్" - రవ్వతో నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేయండిలా!
బొంబాయి రవ్వతో 'ఉప్మా' రొటీన్ - ఇలా కరకరలాడే 'ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్' చేయండి! - టేస్ట్ అదుర్స్!
Published : April 19, 2026 at 5:20 PM IST
Special Snack Recipe for Kids : మనందరం ఇంట్లో రవ్వ ఉందంటే మార్నింగ్ టిఫెన్లోకి ఉప్మా, ఇడ్లీ, దోశ వంటివి తయారు చేసుకుంటుంటాం. అయితే, రవ్వతో కేవలం బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలు మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ టైమ్కు మంచి రుచికరంగా చేసుకునే ఒక సూపర్ స్నాక్ రెసిపీ కూడా ఉంది. అదే, బొంబాయి రవ్వతో కరకరలాడే "ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్". క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే వద్దనకుండా హ్యాపీగా తినేస్తారు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే బయట చిరుతిళ్లకు నో చెబుతారు. అలాగే, వీటిని చాలా తక్కువ టైమ్లో సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇవి కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతాయి. పైగా ఆయిల్ కూడా అంతగా పీల్చవు! బిగినర్స్ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈజీగా వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ రవ్వ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సినవి :
- బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
- బంగాళాదుంపలు - రెండు
- అల్లంవెల్లుల్లి ముద్ద - ఒక చెంచా
- పచ్చిమిర్చి - ఒకట్రెండు
- ఉప్పు - టేస్ట్కు సరిపడా
- ఎండుమిర్చి గింజలు - ఒక చెంచా
- కొత్తిమీర తరుగు - పావు కప్పు
- మిరియాలపొడి - అర చెంచా
- నీళ్లు - ఒక కప్పు
- వేయించేందుకు సరిపడా - ఆయిల్
తయారీ విధానం :
- పిల్లలు ఇష్టంగా తినే ఈ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో బంగాళాదుంపలను తీసుకుని, తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన కొత్తిమీర, పచ్చిమిరపకాయలను సన్నగా తరుక్కుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికిన బంగాళాదుంపలను పొట్టు తొలగించి ఒక గిన్నెలో వేసుకుని మెత్తగా మాష్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి నీళ్లు పోసి, అరచెంచా నూనె వేసి మరిగించుకోవాలి. ఆ వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు అందులో రవ్వను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్లో కాసేపు కలుపుతూ ఉడకనివ్వాలి. రవ్వ మంచిగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో ముందుగా మెదిపి పెట్టుకున్న ఆలూ ముద్ద, మిరియాలపొడి, ఎండుమిర్చి గింజలు, వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని పదార్థాలన్నీ రవ్వ మిశ్రమంలో మంచిగా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చేతికి కాస్త నూనె రాసుకుని కలిపి పెట్టుకున్న రవ్వ మిశ్రమం నుంచి కొద్దిగా పిండిని తీసుకుని వీలైనంత పొడుగ్గా ఫ్రెంచ్ఫ్రైస్ ఆకారంలో చేసుకోవాలి.
- అలా పిండి మొత్తాన్ని ఫ్రెంచ్ఫ్రైస్లా రెడీ చేసుకుని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి.
- నూనె హీట్ అయ్యాక మంటను తగ్గించి రెడీ చేసుకున్న ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ను పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి క్రిస్పీగా, మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అవి మంచిగా వేగి క్రిస్పీగా మారాక టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఉప్మా రవ్వతో కరకరలాడే "ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ హాఫ్ డే స్కూల్స్ వేళ ఇంట్లో ఉండే పిల్లలకు ఈవెనింగ్ టైమ్ ఇలా సింపుల్గా ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ చేసి పెట్టండి. కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు!
