ఫోన్ను వేరే వారికి ఇస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మొదటికే మోసం!
-ఫోన్ విషయంలో నమ్మకం, జాలి మనకే ప్రమాదం - దాడులు, బెదిరింపులకు గురవుతున్న ఉదంతాలు !
Published : September 27, 2026 at 3:09 PM IST
Smartphone Privacy Tips: ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో ఉండే వస్తువు స్మార్ట్ఫోన్. ఇక ఇందులో పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొదలు ఎన్నో ముఖ్యమైన విషయాలను భద్రంగా స్టోర్ చేసుకుంటుంటారు. ఇంతవరకు బానే ఉన్నా, కొన్నిసార్లు మనం చేసే తప్పులు మన జీవితాన్నే ప్రమాదంలోకి నెట్టేయొచ్చు. అందులో ఒకటి అతి నమ్మకం, మరొకటి జాలి. మీరు విన్నది నిజమే.. ఫ్రెండ్స్ మీద అతి నమ్మకంతో వాళ్లచేతికి ఫోన్ ఇచ్చినా, జాలి పడి తెలియని వ్యక్తులకు ఫోన్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చినా ఇబ్బందులు ఎదురుకావొచ్చు. ఎందుకంటే మన ఫోన్ వేరే వారి చేతుల్లోకి పోతే దుర్వినియోగం అయ్యే అవకాశంతో పాటు అనేక సమస్యలు వస్తాయి. కాబట్టి వేరే వాళ్లకు ఫోన్ ఇచ్చే ముందు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
- యాప్ పిన్నింగ్.. స్మార్ట్ ఫోన్స్ అన్నింటిలోనూ ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్ లభిస్తోందని.. దాన్ని ఆన్ చేసుకోమంటున్నారు. అప్పుడు ఎవరైనా కాల్, క్యాలిక్యులేటర్... ఇలా ఏ అవసరానికి తీసుకున్నారో అది మాత్రమే వాడగలుగుతారని.. ఫొటోలు, బ్యాంకు, ఇతర యాప్లు ఓపెన్ చేయలేరంటున్నారు.
- తెలిసినవాళ్లైనా, తెలియనివాళ్లైనా కాల్ చేసుకోవాలి అంటే ఫోన్ అన్లాక్ చేసి చేతిలో పెడుతుంటారు. కానీ ఇది సరైన పద్ధతి కాదంటున్నారు. అందుకే కాల్ చేసుకోవాలని ఫోన్ అడిగితే స్వయంగా మీరే డయల్ చేసి ఇవ్వమంటున్నారు. ఇచ్చేముందు లాక్ బటన్ నొక్కడం తప్పనిసరని.. ఎంత స్నేహితులైనా మీ స్క్రీన్లాక్, పిన్, పాస్వర్డ్ వంటి వివరాలు చెప్పొద్దంటున్నారు.
- ఫొటోలు, వాట్సాప్, సోషల్మీడియా మెసేజ్లు, పోస్టులు.. ఇవన్నీ వ్యక్తిగత సమాచారం ఉండటానికి వీలున్నవే. కాబట్టి వాటికి యాప్ లాక్స్ పెట్టుకోమంటున్నారు. పాస్వర్డ్, ఫింగర్ ప్రింట్ లేకుండా ఎవరూ తెరవలేరని.. దీంతో మీ సమాచారం సేఫ్గా ఉంటుందంటున్నారు. అయితే ఫోన్ ఇచ్చేముందు బ్యాగ్రౌండ్లో యాప్స్ అన్నీ క్లియర్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
- చాలాసార్లు మెసేజ్, ఈమెయిల్ వంటి వివరాలు చూడాలంటే ఫోన్ లాక్ ఆన్ చేయాల్సిన పనే ఉండదు. లాక్ స్క్రీన్ మీద నోటిఫికేషన్లలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అయితే అది కూడా ప్రమాదం అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకుంటే ఫోన్ వేరే వారికి ఇచ్చినప్పుడు ఓటీపీలు, ముఖ్యమైన సమాచారం వారు చూసే అవకాశం ఉందంటున్నారు. కాబట్టి, లాక్ స్క్రీన్ మీద అది కనిపించకుండా నోటిఫికేషన్ ప్రివ్యూని ఆఫ్ చేసుకోవడం మేలని వివరిస్తున్నారు.
- తెలిసిన వారే కదా అని ఫొటోలు, వీడియోలు చూపిస్తూ ఒక్కోసారి ఫోన్ ఇచ్చేస్తుంటారు. అయితే చిక్కుల్లో పడటానికి చిన్న ఏమరుపాటు చాలంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, అలా ఇవ్వాల్సి వస్తే దగ్గరే ఉండటం మంచిదంటున్నారు. ముఖ్యంగా తెలియని వాళ్లు, రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్నచోట మరీ జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు.
- ఎవరికైనా ఫోన్ ఇచ్చాక ఓసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. కొత్త యాప్లు వేయడం, సెట్టింగులు మారడం, బ్యాంకు, సోషల్మీడియా అకౌంట్లు తెరిచినట్లు అనిపిస్తే.. వాటి పాస్వర్డ్లను మార్చడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
ఇటీవల ఒక అమ్మాయి అలా ఫోన్ ఇచ్చే దాడికి గురైందని.. ఇంకొకరు సైబర్ దాడికి గురయ్యారంటున్నారు. గమనించాలే కానీ... ఇలాంటి సంఘటనలు చాలానే ఉన్నాయంటున్నారు. తెలిసిన శత్రువు కంటే స్నేహితుల ముసుగులో ఉండే నమ్మక ద్రోహులతోనే ప్రమాదం అని హెచ్చరిస్తున్నారు. కావాలని కాకపోయినా తెలిసో తెలియకో కొన్నిసార్లు ఫొటోలు, వివరాలు చేయి జారే ప్రమాదం ఉందని.. ఫలితంగా బెదిరింపులు, డబ్బులు నష్టం వగైరా ఎదురుకావొచ్చని చెబుతున్నారు. కాగా, ఇవన్నీ వద్దనుకుంటే ఫోన్ ఇచ్చే విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు.
కొత్త ఫోన్ కొన్నారా? - 'కంపెనీ' నుంచి కాల్ వస్తుంది జాగ్రత్త!
మీ పిల్లలు "డిజిటల్ స్క్రీన్కు" అలవాటు పడుతున్నారా? - ఈ టూల్స్ ట్రై చేస్తే గుడ్ రిజల్ట్!