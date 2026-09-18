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స్మార్ట్​ 'వాటర్ ప్యూరిఫయర్స్' - ఆరోగ్యం, నీటి ఆదాతో పాటు మరెన్నో ప్రయోజనాలు!

నీటిని శుద్ధి చేయడమే కాదు ఆదా కూడా! - ఈ సరికొత్త 'స్మార్ట్ వాటర్ ప్యూరిఫయర్స్' గురించి తెలుసా?

Smart Water Purifier
వాటర్ ప్యూరిఫయర్ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 5:17 PM IST

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Smart Water Purifier Benefits : వాటర్ ప్యూరిఫయర్స్ ప్రస్తుతం దాదాపు ప్రతీ ఇంట్లో సాధారణమైన పరికరం. తాగే నీరు స్వచ్ఛంగా, శుభ్రంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో చాలా మంది ఇళ్లలో వీటిని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా భూగర్భ జలాల్లో పెరుగుతున్న ఫ్లోరైడ్, భార లోహాలు, ఇతర కాలుష్యాల కారణంగా ప్యూరిఫయర్ల వాడకం పెరుగుతోంది. అయితే, వీటిలో నార్మల్​గా ఆర్‌వో, యూవీ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్‌ల గురించి మాత్రమే ఎక్కువ మందికి తెలిసి ఉంటుంది. కానీ, అవి మాత్రమే కాదు వాటర్ ప్యూరిఫయర్లలోనూ సరికొత్త సాంకేతికత అందుబాటులోకి వచ్చింది. గతంలో కేవలం నీటిని శుభ్రం చేయడానికి మాత్రమే పరిమితమైన ప్యూరిఫయర్లను ఇప్పుడు ఆరోగ్యం, నీటిని పొదుపు చేయడమే కాక స్మార్ట్ ఫీచర్లకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ రూపొందిస్తున్నారు. అలా మార్కెట్​లో అందుబాటులోకి వచ్చిన వివిధ రకాల టెక్నాలజీ ఆధారిత స్మార్ట్ వాటర్ ప్యూరిఫయర్లపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

ఆల్కలైన్, కాపర్ టెక్నాలజీ :

ఈ టెక్నాలజీతో పని చేసే ప్యూరిఫయర్లు నీటిని శుద్ధి చేయడమే కాకుండా అందులో మెగ్నీషియం, కాపర్, జింక్, కాల్షియం వంటి మినరల్స్​ను కలుపుతాయి. నీటి పీహెచ్ స్థాయిని సమతౌల్యం చేసి శరీరంలో యాసిడ్ స్థాయులను క్రమబద్ధీకరించే ఆల్కలైన్ నీటిని అందిస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

స్మార్ట్ ఆర్వో :

ఇవి వైఫై ద్వారా మీ మొబైల్ యాప్​కు కనెక్ట్ అవుతాయి. పీహెచ్, టీడీఎస్ వంటి నీటి నాణ్యతా ప్రమాణాల గురించి అప్రమత్తం చేస్తాయి. రోజుకు ఎంత నీరు తాగుతున్నారో ట్రాక్ చేయడం, తక్కువ తాగితే హెచ్చరించటం, ఫిల్టర్లు ఎప్పుడు మార్చాలో ఫోన్​లోనే అలర్ట్ చేయటం వంటి సమచారం అందిస్తాయి.

జీరో వాటర్ వేస్ట్ టెక్నాలజీ :

పాత పరికరాల్లో నీటి వృథా ఎక్కువగా ఉండేది. ప్రస్తుతం ఆ పరిస్థితి లేకుండా ప్యూరిఫయర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వృథా నీటిని ప్రత్యేక పంపు ద్వారా తిరిగి ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకులోకి పంపుతాయి.

అడాప్టివ్ ఫిల్టరేషన్ :

ఆటమ్​బర్గ్ వంటి కొత్త మోడల్స్​లో బోరు నీరు టీడీఎస్​ను బట్టి దానంతట అదే ఫిల్టరేషన్ తీరును మార్చుకుంటుంది. టీడీఎస్ తగినంత ఉన్నప్పుడు ఆర్వోని వాడకుండా కేవలం యూవీ, యూఎఫ్​ మాత్రమే వాడి ఫిల్టర్ల మన్నికను పెంచుతుంది.

స్టెయిన్​లెస్ స్టీల్ ట్యాంక్ :

నీరు ప్లాస్టిక్ ట్యాంక్​లో ఎక్కువసేపు నిల్వ ఉంటే అనారోగ్యం అనుకునేవారికోసం స్టెయిన్​లెస్ స్టీల్ ట్యాంకు ప్యూరిఫయర్లు వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా వాటిలో నిల్వ ఉన్న నీటిలో బ్యాక్టీరియా చేరకుండా లోపలే గంటకోసారి యూవీ ఎల్​ఈడీ ఆన్ అయ్యేలా సౌకర్యం ఉంది.

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అండర్ సింక్ ప్యూరిఫయర్లు :

వీటిని వంటగదిలో సింక్ కింద బయటికి కనిపించకుండా అమరుస్తారు. పైకి చిన్న కుళాయి మాత్రమే కనిపిస్తుంది. కిచెన్​లో తక్కువ ఖాళీ ఉన్నవారికి, ప్యూరిఫయర్ అమర్చటం వల్ల వైర్లతో వంటగది అందం పోతుందని భావించిన వారికి ఇలాంటి ప్యూరిఫయర్లు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు.

ఇన్​స్టంట్ హాట్, కోల్డ్ వాటర్ సిస్టం :

గ్రీన్​టీ, కాఫీ కోసం వేడి నీళ్లు కావాలన్నా, చల్లని నీరు అవసరమైనా పొందేలా కొన్ని ఖరీదైన ఆర్వోల్లో హీటర్స్, కూలర్స్ ఇస్తున్నారు.

గ్రావిటీ ఆధారిత నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ప్యూరిఫయర్లు :

ఇవి విద్యుత్తు, రన్నింగ్ వాటర్ కనెక్షన్ అవసరం లేకుండా కేవలం గురుత్వాకర్షణతోనే పనిచేస్తాయి. ఇందులో యూఎస్, యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ ఫిల్టర్లు ఉపయోగిస్తారు. తక్కువ టీడీఎస్ ఉన్న ప్రాంతాలకు, తరచూ విద్యుత్తు కోతలు ఉన్న వారికి ఇలాంటివి మంచి ఎంపికగా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు.

ప్యూసిట్-మౌంటెడ్ ప్యూరిఫయర్ :

ఇవి చాలా చిన్న పరికరాలు, నేరుగా వంట గదిలోని కుళాయికి తొడిగేయొచ్చు. స్థలం వృథా కాదు. విహార యాత్రలకు వెళ్లే సమయంలో కూడా దీన్ని వెంట తీసుకెళ్లొచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

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