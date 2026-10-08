మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగాలా? - ఈ స్మార్ట్ అలవాట్లు ఫాలో అవ్వాల్సిందే!
మీరు 'లగ్జరీ లైఫ్' లీడ్ చేయాలా? - ఆర్థిక అలవాట్లలో ఈ మార్పులు చేసుకోవాల్సిందే అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 3:10 PM IST
Smart Money Habits : ఈ రోజుల్లో సంపాదన పెరగడం ఎంత ముఖ్యమో, ఖర్చులను కంట్రోల్ చేయడం కూడా అంతే ముఖ్యం. చాలాసార్లు మన అవగాహన లోపం వల్ల సంపాదించిన డబ్బు చేతిలో నిలవదు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతుంటాయి. కానీ, లగ్జరీ లైఫ్ లీడ్ చేసే సంపన్న మహిళలు డబ్బు విషయంలో చాలా అలర్ట్గా ఉంటారు. వారు పాటించే కొన్ని ఆర్థిక అలవాట్లు వాళ్లను ధనవంతులుగా మారుస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మరి, డబ్బు కొరత రాకుండా ఆ సంపన్న మహిళలు ఫాలో అయ్యే ఆ స్మార్ట్ అలవాట్లు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
వాటి జోలికి వెళ్లరు!
'అనవసర వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తే, డబ్బు అవసరమైనప్పుడు అవసరమైన వస్తువులు అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది' ప్రముఖ పెట్టుబడిదారుడు వారెన్ బఫెట్ చెప్పిన మాట ఇది. డబ్బున్న మహిళలూ ఈ విషయంలో జాగ్రత్తపడతారని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అందుకే సంపన్న మహిళలు అనవసరమైన ఖర్చుల జోలికి వెళ్లకుండా దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల పైనే దృష్టి పెడుతున్నారట. ఓ వైపు కనీస అవసరాలను తీర్చుకుంటూనే, ఇంకోవైపు సేవింగ్స్, ఇన్వెస్టింగ్కు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారట.
ఆ విషయాలపై స్పష్టత!
సంపన్న మహిళలు ఆర్థిక లక్ష్యాల విషయంలో చాలా స్పష్టంగా ఉంటారని చెబుతున్నారు నిపుణులు. రిటైర్మెంట్ కోసం సేవ్ చేసుకోవడం, ఇంటి కొనుగోలు, బిజినెస్ చేయడం ఇలా చాలా విషయాలపై వారికి స్పష్టమైన అవగాహన ఉంటుందట. వాటిని ఎప్పుడు, ఎలా చేరుకోవాలో అన్నీ పకడ్బందీగా ప్లాన్ చేసుకునే ముందుకు సాగుతారని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తమ ఆర్థిక పరిస్థితి, నష్టభయాన్ని భరించే శక్తిసామర్థ్యాలు వంటివి అంచనా వేసుకున్నాకే ఏ పెట్టుబడి గురించైనా ఆలోచిస్తారంటున్నారు.
ఒక్కచోటే ఆగిపోరు!
ఆర్థికపరమైన నిర్ణయాల్లో చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఉన్న మనీ అంతా తీసుకెళ్లి ఒక్కదాంట్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేయడం. కానీ, సంపన్న మహిళలు ఎప్పుడూ ఒకే పథకంలో/ రంగంలో పెట్టుబడి పెట్టరని గుర్తుంచుకోవాలి. వారి సంపదకు తగ్గట్టుగా వివిధ స్కీమ్స్లో, రంగాలలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారట. ఈ క్రమంలో నష్ట భయం ఉన్నా అధిక రాబడినిచ్చే ఈక్విటీ ఆధారిత స్కీమ్స్, డిపాజిట్లు, స్థిరాస్తి, గోల్డ్పై పెట్టుబడులు వంటి మార్గాల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారట. లాంగ్ పీరియడ్లో ఇవి ఆర్థిక ఉన్నతికి తోడ్పడతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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ఆ నిధే శ్రీరామరక్ష!
డబ్బున్న మహిళలు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదురైనా, వాటిని ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారంటున్నారు నిపుణులు. అందుకు ముఖ్య కారణం వాళ్లు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ను ఏర్పాటు చేసుకోవడమే. అనుకోని ఆర్థిక సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు వారు ఈ నిధిని ఉపయోగించుకుంటారు. ఇందుకోసం ముందు నుంచే కొంత మొత్తాన్ని నష్ట భయం లేని పథకాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ, పొదుపు చేసుకుంటుంటారు.
అప్డేట్ అవుతారు!
ఆర్థికాంశాల్లోనూ వీళ్లు ఎప్పటికప్పుడు పరిజ్ఞానం పెంచుకుని పట్టు సాధిస్తారంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో పర్సనల్ ఫైనాన్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ వంటి విషయాల్లో వస్తున్న మార్పులపై ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన పెంచుకుంటారు. దానిని బట్టే వారు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అలాగే అప్పుల విషయంలోనూ డబ్బున్న మహిళలు జాగ్రత్తగా ఉంటారని చెబుతున్నారు. వ్యక్తిగత రుణాలు, క్రెడిట్ కార్డులను ఎక్కువగా వాడడం వంటి వాటికి వీళ్లు వీలైనంత దూరంగా ఉంటారంటున్నారు. అదే టైమ్లో వారి ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా భవిష్యత్తులో లాభాలు వచ్చే వాటి పైనే లోన్స్ తీసుకుంటారట.
అందుకు వెనకాడరు :
మనలో చాలా మంది ఏదైనా అంశంపై కొద్దిగా అవగాహన వస్తే చాలు మొత్తం తమకే తెలుసనే భావనలో ఉంటారు. కానీ, సంపన్న మహిళలు అలా కాదంటున్నారు. ఆర్థిక విషయాలపై తమకు తగినంత పట్టున్నా, ఈ రంగంలోని నిపుణుల సహకారంతో మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారంట. ఈ క్రమంలో ముఖ్యమైన ఫైనాన్షియల్ డెసిషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఆర్థిక సలహాదారులు, ఛార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు, లాయర్లు తదితర నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడానికి వెనకాడరంటున్నారు. ఈ అలవాట్లే డబ్బున్న మహిళలను ఆర్థికంగా పటిష్టంగా ఉండేలా చేస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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