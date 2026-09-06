కిచెన్లో ఈ 'మ్యాజిక్ క్లాత్' ఉంటే ఎన్నో పనులు ఈజీ! - వీటిల్లో 'పిండి' కలిపితే గిన్నెలకు అంటుకోదు!
వంటింటి పనులను సులువు చేసే స్మార్ట్ పరికరాలు - టైమ్ ఆదా చేసే ఆ గ్యాడ్జెట్స్పై మీరూ ఓ లుక్కేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 5:15 PM IST
Smart kitchen Tools : కిచెన్లో వాడే వస్తువులు ఎంత స్మార్ట్గా ఉంటే పనులు అంత వేగంగా పూర్తవుతాయి కదూ! అందుకే, చాలా మంది కొత్త పరికరాలు ఏం వచ్చాయా అంటూ వెతికేస్తుంటారు. అలాంటివారికోసం వంటింటి పనులను సులువుగా, స్మార్ట్గా మార్చే కొన్ని గ్యాడ్జెట్స్ను తీసుకొచ్చాం. వీటిని వాడడం ద్వారా చాలా వరకు సమయాన్ని ఆదా చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి అవి ఏంటి? ఎలా పని చేస్తాయి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
వంటగది అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది జిడ్డు పట్టిన స్టవ్, మరకలైన కౌంటర్టాప్, నీటి చుక్కలతో మెరిసే గిన్నెలు. వీటిని క్లీన్ చేయడానికి ఎన్నో రకాల క్లాత్లు వాడుతుంటాం. వాటిల్లో మీ కిచెన్లో మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ ఉందా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి కొని, ట్రై చేయాల్సిందే అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇది మీ కిచెన్ పనులను ఈజీగా పూర్తి చేస్తుందంటున్నారు.
అదెలాగంటారా?
మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ అనేది సాధారణ కాటన్ వస్త్రం కాదు. ఇది పాలిస్టర్, నైలాన్ దారాలతో అత్యంత సూక్ష్మంగా తయారవుతుంది. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, మైక్రోఫైబర్ క్లాత్లోని ప్రతి నార ఒక చిన్న కొక్కెంలా పనిచేసి దుమ్ము, జిడ్డు, సూక్ష్మ క్రిములను గట్టిగా పట్టి ఉంచుతుంది. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే, ఇది ఏకకాలంలో డస్ట్ క్లీనర్, అబ్సార్బెంట్, స్కబ్బ్రర్లా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. వంట అయిపోయిన వెంటనే స్టవ్, చిమ్నీ వంటివాటిని తుడవడానికి దీన్ని ఉపయోగించవచ్చని చెబుతున్నారు. కొద్దిగా గోరువెచ్చని నీళ్లు లేదా డిష్వాష్ లిక్విడ్ స్ప్రే చేసి మైక్రోఫైబర్ క్లాత్తో తుడిస్తే జిడ్డు వదిలి కొత్తవాటిలా మెరిసిపోతాయంటున్నారు. అంతేనా, గ్రానైట్, మార్బుల్, సింక్ వంటివాటిపై నీటి మరకలు లేకుండా చేయొచ్చని చెబుతున్నారు.
ఖరీదైన కెమికల్ క్లీనర్లు అవసరం లేదు!
డిన్నర్ సెట్, స్టీల్ బాక్సులు, గాజు గ్లాసులు వంటివి కడిగాక సాధారణ క్లాత్లతో తుడిస్తే నూలు పోగులు అతుక్కుపోతుంటాయి. కానీ మైక్రోఫైబర్ క్లాత్తో తుడిస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్ ఉండదు. అదేవిధంగా, మైక్రోవేవ్ అవెన్, ఫ్రిజ్, మిక్సీ జార్లపై ఉండే దుమ్ము, వేలిముద్రలను తొలగించడానికి ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, మైక్రోఫైబర్ క్లాత్లు వాటి బరువు కంటే రెట్టింపు నీటిని ఇట్టే పీల్చుకుంటాయి. తడిపినా, పిండినా ఇట్టే ఆరిపోతాయని చెబుతున్నారు. కేవలం వాటర్తోనే 99 శాతం బ్యాక్టీరియాను తొలగించగలవు. ప్రత్యేకంగా ఖరీదైన కెమికల్ క్లీనర్లు ఉపయోగించాల్సిన అవసరం ఉండదంటున్నారు. పైగా ఇవి ఒక్కసారి కొనుగోలు చేస్తే చాలా రోజులు మన్నుతాయి. వందలాది సార్లు ఉతికినా వీటి నాణ్యత తగ్గదని చెబుతున్నారు. అయితే, మైక్రోఫైబర్ క్లాత్లను యూజ్ చేసిన తర్వాత వేడి నీటిలో కొద్దిగా డిటర్జెంట్ వేసి ఉతకాలి. అలాగే వీటిని ఉతికేటప్పుడు సాఫ్టనర్లు లేదా బ్లీచ్ అస్సలు వాడకూడదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
ఇల్లు తుడవడానికి 'లిక్విడ్స్' వాడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ప్రమాదమే!
చెక్కు తీసే స్మార్ట్ టూల్ :
మనం బంగాళదుంప, దోసకాయ, ఇతర కూరగాయలు చెక్కు తీస్తున్నప్పుడు వృథా అంతా కిందో, కిచెన్ కౌంటర్ మీదో పడిపోతుంది. వంటంతా కంప్లీట్ అయ్యాక మరో పనిగా మారుతుంది. అలాంటి టైమ్లో ఈ 'ట్రాన్స్పోర్టబుల్ ల్యాప్ కౌంటర్' వాడితే ఆ సమస్యకు చెక్ పెట్టేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల కిచెన్లో గంటల తరబడి నిలబడి కూరగాయల్ని తరిగే పని తప్పుతుందని చెబుతున్నారు.
మనకు నచ్చిన చోట కూర్చొని ఈ కౌంటర్ని కాళ్ల మీద పెట్టుకుని కూరగాయల్ని ఈజీగా తరిగేయొచ్చంటున్నారు. పైగా, తొక్కు తీయడానికీ, తీసినది పడేయడానికీ, శుభ్రం చేసిన వాటిని ఉంచడానికీ వేర్వేరు పాత్రల్ని ఉపయోగించాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదంటున్నారు. ఒకే దాంట్లో వేర్వేరు అరలు వస్తాయి. వాటిల్లో వేసుకుంటే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.
పిండి గిన్నెలకు అంటుకోకుండా :
పూరీ, చపాతీ, కొన్ని రకాల పిండి వంటకాలు చేసేటప్పుడు పిండి గిన్నెలకు అంటుకుపోతుంది. వాటిని శుభ్రం చేయడం మరో పనిగా మారుతుంది కదా! పిండి పాత్రలకు అంటుకుపోయి, ఎండిపోయి అంత ఈజీగా తొలగిపోదు. గంటల కొద్దీ వాటర్లో నానబెట్టాల్సి వస్తుంది. అదే, ఈ 'స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పాత్రలు' వినియోగిస్తే ఆ బాధ ఉండదంటున్నారు నిపుణులు. వీటిల్లో పిండిని కలిపితే గిన్నెలకు అంటుకోదు. కలిపిన పిండిని నిల్వ చేసుకోవడానికీ, కూరల్ని వండుకోవడానికీ ఈ పాత్రలను ఉపయోగించవచ్చంటున్నారు. అంటే, ఒకదానితో మూడు ప్రయోజనాలన్నమాట.
పాల ప్యాకెట్ల వేర్వేరు రంగుల్లో ఎందుకుంటాయి? - నాణ్యత, ధరల్లో ఎందుకు తేడా?
బాల్కనీని పాత సామాన్ల అడ్డాగా మార్చకండి! - ఈ ఐడియాలతో మీ ఇంటి స్పేస్ పెంచుకోండి!