ఈ గ్యాడ్జెట్స్తో "కిచెన్ క్లీనింగ్" చాలా సులువు! - మరి మీ ఇంట్లో ఉన్నాయా?
-వంటింట్లో చేసే చిన్న తప్పుల కారణంగా క్లీనింగ్ విషయంలో నానాతంటాలు పడాలి! - ఈ సమయంలో కొన్ని గ్యాడ్జెట్స్ యూజ్ అవుతాయంటున్న నిపుణులు!
Published : August 15, 2026 at 7:23 PM IST
Smart Kitchen Gadgets: మహిళలు ఉదయం లేచింది మొదలు రాత్రి వరకు ఎక్కువ సమయం ఉండేది వంటగదిలోనే. ఇక కిచెన్లో పనులు ఓ పట్టాన పూర్తి కావు. చూడటానికి చిన్నవిగానే అనిపించినా, సరిగ్గా చేయకపోతే వాటివల్ల వచ్చే తంటాలు మాటల్లో చెప్పలేనివి. అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటుంటారు. అయినా కానీ కొన్ని పనులు ఇబ్బందిగానే ఉంటాయి. కూరగాయలపై ఉండే రసాయనాలు కడగడం, వేడి వేడి ఆహార పదార్థాలు ఉన్న పాత్రలను ఒక చోట నుంచి మరోచోటుకి మార్చడం, కుక్కర్ పెట్టాక విజిల్ నుంచి వచ్చే ఆవిరి, నీళ్లు వంటగదంతా చిమ్మకుండా జాగ్రత్త పడటం వంటివన్నీ ఈ కోవకు చెందినవే. వీటి విషయంలో ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా.. ఒకటికి రెండు పనులవుతాయి. అందుకే వంటింటి పనులను సులువుగా, స్మార్ట్గా మార్చే కొన్ని గ్యాడ్జెట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి అవి ఏంటి? ఎలా పని చేస్తాయి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
విజిల్పైన పెడితే: వంట తొందరగా పూర్తవ్వాలన్నా, గ్యాస్ వాడకాన్ని తగ్గించాలన్నా అందరికీ ముందు గుర్తొచ్చే పరికరం కుక్కర్. దీనిని మించిన ఆప్షన్ ఇంకొకటి ఉండదు. అందుకే వంటింట్లో దానికి ప్రయారిటీ ఎక్కువ. పాజిటివ్ ఉన్నట్లే నెగిటివ్ కూడా ఉందని, అదే లీకేజీ అంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా విజిల్ వచ్చినప్పుడు వంటగట్టు, క్యాబిన్లంతా ఆ నీళ్లు చిమ్ముతుంటాయని, కింద కూడా పడుతుంటాయంటున్నారు. అలాంటప్పుడు దాన్ని శుభ్రం చేయడం అదనపు శ్రమగా మారుతుందని, అలా కాకూడదంటే ఈ "ప్రెజర్ కుక్కర్ విజిల్ కవర్ క్యాప్"ను ఉపయోగించమంటున్నారు. ఈ క్యాప్ను విజిల్పై పెడితే సరిపోతుందని సూచిస్తున్నారు. అన్నం గంజి, పప్పు, కూరగాయల నీళ్లు బయటికి చిమ్మకుండా చేస్తుందంటున్నారు. అన్ని ఆన్లైన్ స్టోర్స్లో లభిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
కూరగాయల్ని కడిగే సింక్: ప్రస్తుత రోజుల్లో కెమికల్స్ లేకుండా పండ్లు, కూరగాయలు రావడమే లేదు. ఈ అవశేషాలు పండ్లు కూరగాయలపై పేరుకుపోయి మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో నష్టం కలిగిస్తున్నాయి. అందుకే వాటిని శుభ్రం చేయడానికి ఏవేవో పద్ధతుల్ని అవలంబిస్తుంటాం. అయితే, ఇలా చేయడం వల్ల కెమికల్స్ తొలగిపోయాయన్న గ్యారెంటీ ఇవ్వలేమంటున్నారు. అలాంటి సమయాల్లో ఈ "స్మార్ట్ వాటర్ఫాల్ కిచెన్ సింక్"ని సెట్ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. దీనిలో మూడు రకాల వాటర్ మోడ్స్ ఉంటాయంటున్నారు. స్లైడింగ్ బేసిన్లో కూరగాయలు, పండ్లు వేసి మూత పెట్టి నచ్చిన మోడ్ను ఎంపిక చేసుకుని స్టార్ట్ బటన్ను ప్రెస్ చేస్తే చాలని.. పండ్లు కూరగాయలు ఈజీగా క్లీన్ అవుతాయంటున్నారు. అవసరం అయితే గోరువెచ్చని నీళ్లు కూడా వస్తాయంటున్నారు. ఇక కొన్నింటిలో ఆటోమేటిక్ టైమర్ ఉంటుందని, శుభ్రం చేయడం అవ్వగానే ఆగిపోతుందని, అప్పుడు కూరగాయలను తీసి వాడుకోవచ్చంటున్నారు.
అందం, సౌకర్యం: ప్రస్తుతం వంటగదులు కూడా మోడ్రన్ లుక్లో కనిపిస్తున్నాయి. మార్బుల్స్, గాజు, చెక్క అంటూ రకరకాల వస్తువులతో తయారు చేసిన కిచెన్లకు ప్రాధాన్యత పెరుగుతోంది. ఆఖరికి డైనింగ్ టేబుల్ కూడా ఈ రకమైన మెటీరియల్ వాడి తయారుచేసినవే ఇష్టపడుతోందీ తరం. అయితే వీటిని ఎలా పడితే అలా వినియోగించలేమంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా వేడి వస్తువులు పెట్టాలంటే ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించాలంటున్నారు. ఎందుకంటే ఏదో ధ్యాసలో ఉండి వేడి వస్తువులు పెడితే కిచెన్ కౌంటర్ పాడవుతుందని, గ్లాస్ టేబుల్ అయితే పగిలిపోయే ప్రమాదమూ లేకపోలేదంటున్నారు. అయితే ఆ సమస్య రాకుండా "సిలికాన్ మ్యాట్స్" కాపాడతాయంటున్నారు నిపుణులు. టేబుల్ లేదా కౌంటర్ టాప్లపై వీటిని పెట్టి వేడి పాత్రలు పెడితే సరిపోతుందని, పుడ్ గ్రేడ్ సిలికాన్తో తయారుచేయడం వల్ల మన్నిక ఎక్కువంటున్నారు. ఉపరితలం గరుకుగా ఉండటం వల్ల పాత్రలు జారిపోతాయన్న భయమూ ఉండదని.,పైగా ఇవి వాటర్ ప్రూఫ్ అంటున్నారు. మరకలు, మచ్చలు పడితే నీళ్లు, లిక్విడ్ సోప్తో సులువుగా శుభ్రం చేసేయొచ్చని, వాడటం అయిపోయాక గోడకు అతికిస్తే డెకరేటివ్ పీస్లా అందంగానూ కనిపిస్తాయంటున్నారు.
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