ఫోన్తో "గ్యాస్, వాటర్ ట్యాప్" ఆఫ్ చేయొచ్చు! - మీ కిచెన్లో ఈ పరికరాలు ఉంటే చాలు!
పెరుగుతున్న సాంకేతికత - ఈ స్మార్ట్ పరికరాలతో గ్యాస్ ప్రమాదాల నుంచి రక్షణ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 5:41 PM IST
Smart Kitchen Gadgets for Gas Leakage : ప్రస్తుత రోజుల్లో టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా వంటింటి వస్తువుల్లోనూ మార్పులు వచ్చేశాయి. ముఖ్యంగా రోజురోజుకి స్మార్ట్ కిచెన్కి ఓటేస్తున్న మహిళల సంఖ్య పెరుగుతోంది. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఉత్పత్తిదారులూ పరికరాల్ని తయారుచేస్తూ మార్కెట్లోకి తెస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే మొన్నటి వరకు యాప్ సహాయంతోనే ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేయడం, లైట్లు ఆపడం, ఎక్కడ ఉన్నా సీసీ కెమెరాల ద్వారా ఇంటిని గమనించడం వంటివన్ని మనం చూశాం. ఇప్పుడు ఇదే తరహాలో వంటింట్లో పనులు ఈజీ చేయడానికీ కొన్ని స్మార్ట్ గ్యాడ్జెట్స్ వస్తున్నాయి. ఇవి మీ కిచెన్లో ఉన్నాయంటే ప్రమాదాలకు నో ఛాన్స్ అంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఫోన్తో గ్యాస్ బంద్!
ఒక్కోసారి మనం ఆఫీసుకు టైమ్ అవుతుందని, బస్సు మిస్ అవుతుందేమోనని ఇంటి నుంచి హడావుడిగా బయలుదేరుతుంటాం. కొద్ది దూరం పోయాక గ్యాస్, నీళ్ల పంపు ఆఫ్ చేశామా లేదా అనే ఆలోచిస్తుంటాం. అప్పుడు వెనక్కి రాలేం, ముందుకు వెళ్లలేం. దాంతో రోజంతా ఇవే ఆలోచనలు వెంటాడుతూ ఉంటాయి. అలాంటివాటికి చెక్ పెట్టేందుకు వచ్చినదే "స్మార్ట్ వాల్వ్ కంట్రోలర్". వైఫైతో పనిచేసే దీన్ని గ్యాస్, నీళ్ల పంపు ఉండే వాల్వ్కు దగ్గరగా బిగిస్తే సరి ఫోన్లోనే వాటిని బంద్ చేయొచ్చట! ఇందుకోసం మీ ఫోన్లో సంబంధిత అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆపై దానికి ఈ పరికరాన్ని కనెక్ట్ చేయాలి. అవసరం అయినప్పుడు ఆ యాప్ ద్వారా వీటిని ఆఫ్ చేశామా లేదా అని చూడొచ్చట. ఈ స్మార్ట్ వాల్వ్ కంట్రోలర్ అనే గ్యాడ్జెట్ "అలెక్సా, గూగుల్ అసిస్టెంట్" సహాయంతో నడుస్తుంది. కాబట్టి, మీరెప్పుడైనా ఆఫ్ చేయడం మరచిపోతే "అలెక్సా గ్యాస్ బంద్" చేయి అంటే చాలు గ్యాస్ వాల్వ్ కట్టేస్తుంది!
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అలారమ్తో అలర్ట్ అవ్వొచ్చు :
కొన్నిసార్లు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా గ్యాస్ లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు టైమ్కు గుర్తించకపోతే పరిస్థితులు చేయిదాటిపోతుంటాయి. అలాంటి ప్రమాదాల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఈ "గ్యాస్ లీక్ డిటెక్టర్" గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే. దీన్ని వినియోగించడం ద్వారా గ్యాస్ లీకేజ్ సమస్యలను ఈజీగా గుర్తించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
మీ వంటింట్లో గ్యాస్ స్టవ్ వెనక ఉన్న గోడ మీద ఈ గ్యాస్ లీక్ డిటెక్టర్ను అతికించాలి. నెక్ట్స్ మీ మొబైల్లో సంబంధిత అప్లికేషన్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని, ఆ పరికరాన్ని లింక్ చేసుకోవాలి. ఇది లీకేజ్ని త్వరగా పసిగడుతుంది. అంతేకాదు, ఎప్పటికప్పుడు డిస్ప్లే మీద శాతాన్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది. ప్రమాద స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు అలారమ్ మోగుతుంది. లీకేజ్ స్థాయిని బట్టి ఈ గ్యాస్ లీక్ డిటెక్టర్ పరికరంలో ఉండే రెడ్, యెల్లో బటన్లు ఆన్ అయ్యి సంకేతాలు ఇస్తాయి. అనుకోకుండా గ్యాస్ స్టవ్ నుంచి మంటలు చెలరేగినప్పుడూ ఈ అలారమ్ అలర్ట్ ఇస్తోందట.
గ్యాస్ వృథాని తగ్గించే డివైజ్!
మనలో చాలా మంది గ్యాస్పైపుల్ని ఏళ్ల తరబడి వినియోగిస్తుంటారు. కొన్నిసార్లు అవేమో వదులైపోతాయి. దాంతో స్టవ్ నుంచి పైప్ విడిపోవడం, ఎలుకలు కొరికేయడం వంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. ఇలాంటివి వెంటనే గుర్తించనట్లయితే అంతే సంగతులు. ఈవిధమైన సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించి మనల్ని అలర్ట్ చేస్తోంది ఈ "ఇండియాస్ అల్టినోప్రో గ్యాస్ సేఫ్టీ డివైజ్".
ఇది ఎలా పని చేస్తుందంటే?
ఈ డివైజ్ కింద ఉండే నల్లటి రింగ్ను లాగి పట్టుకుని రెగ్యులేటర్ ఫిట్ చేసినట్లే సిలిండర్కు దీన్ని అతికించాల్సి ఉంటుంది. అది సరిగ్గా అతుక్కున్న తర్వాత రింగ్ని వదిలేస్తే లాక్ పడుతుంది. అప్పుడు ఒకసారి గట్టిగా లాగి లాక్ అయ్యిందో లేదో పరిశీలించుకోవాలి. ఆ తర్వాత సాధారణ రెగ్యులేటర్ను ఈ డివైజ్పైన ఉన్న బ్రాస్ వాల్వ్పై ఎప్పటిలాగే సెట్ చేసుకోవాలి.
సిలిండర్ వాల్వ్ ఆన్ చేసి, ఈ డివైజ్ నాబ్ను స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ఇది పనిచేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది పైపులో సమస్యలు, కట్ అయినప్పుడు లీకేజ్ను గుర్తించి గ్యాస్ సరఫరాను సెకన్లలో ఆపేస్తుంది. ఈ డివైజ్ మీటర్లో ఉండే సూది కిందికి పడిపోతుంది. దాంతో మనకీ ప్రాబ్లమ్ తెలిసిపోతుంది. అదేవిధంగా, సిలిండర్లో గ్యాస్ ఎంత ఉందో, ఎప్పుడు అయిపోతుందో కూడా ఈ మీటర్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే, హై-ప్రెజర్ను కంట్రోల్ చేసి, స్టవ్కు అవసరమైన గ్యాస్నే సరఫరా చేసేందుకు కూడా ఈ డివైజ్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. దాంతో గ్యాస్ కూడా 10-20శాతం వరకు ఆదా చేయొచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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