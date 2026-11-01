లైట్లు, ఏసీ, తాళాలు, మోటార్ అన్నీ ఫోన్లోనే కంట్రోల్! - ఈ 'స్మార్ట్ హోమ్ టెక్నాలజీ' గురించి తెలుసా?
Smart Home Automation Technology : స్మార్ట్ఫోన్ మీ చేతిలో ఉంటే ఇల్లంతా మీ గుప్పిట్లోనే! - ఈ క్రేజీ హోమ్ ఆటోమేషన్ చూశారా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 10:55 AM IST
Smart Home Operate System : ఒకప్పుడు స్విచ్ వేస్తే లైట్ వెలిగేది, ఇప్పుడు అడుగుపెడితే చాలు వాటంతటవే వెలుగుతాయి. ఇంటికి తాళం వేశామా? లేదా అనే సందేహం లేకుండా ఎక్కడి నుంచైనా లాక్ చేయొచ్చు, తీయొచ్చు, ఏసీ, మ్యూజిక్ సిస్టమ్ ఆన్ చేయాలన్నా, ట్యాంకులో నీళ్లు అయిపోతే మోటార్ ఆన్ కావాలన్నా, వెలుతురు ఆధారంగా కిటికీ తెరలు ఓపెన్ కావాలన్నా మనుషులే వచ్చి ఆపరేట్ చేయాల్సిన పనిలేదు. ఈ స్మార్ట్హోం ఆటోమేషన్ సిస్టమ్తో ఎక్కుడున్నా సరే స్మార్ట్గా ఆపరేట్ చేయొచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇంతకీ, అసలేంటి ఈ టెక్నాలజీ? ఇది ఎలా పని చేస్తుంది? దీని వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇంట్లో ఉన్న గ్యాడ్జెట్లను, గృహోపకరణాలను స్మార్ట్ఫోన్, ట్యాబ్ సహాయంతో నియంత్రించే వ్యవస్థ ఇది. ఇందులో రకరకాల ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాలన్నీ ఒకే నెట్వర్క్ ద్వారా అనుసంధానమై ఉంటాయి. ఇంట్లో లైటింగ్, సెక్యూరిటీ, సంగీతం, ఏసీ, వాషింగ్ మిషన్ ఇలా స్మార్ట్ గ్యాడ్జెట్లను రిమోట్తోనే ఆపరేట్ చేయొచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
స్మార్ట్గా మానిటరింగ్ :
స్మార్ట్హోం ఆటోమేషన్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ సహాయంతో 24 గంటలు ఇంటిని గమనిస్తూ ఉండొచ్చు. స్మార్ట్ఫోన్ సహాయంతో తలుపులు, కిటికీలను వర్చువల్గా నియంత్రించవచ్చు. ఈ సిస్టమ్లో సెక్యూరిటీ కెమెరాలు, మోషన్ డిటెక్టర్లు, తలుపులు, కిటికీల వద్ద బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ సెన్సర్లు ఉంటాయి. ఇవన్నీ సెంట్రల్ నెట్వర్క్ కంట్రోలర్తో అనుసంధానమై ఉంటాయి. ఎవరైనా ఇంట్లోకి ప్రవేశించాలని చూస్తే సిస్టమ్ అలర్ట్ నోటిఫికేషన్ను పంపిస్తుంది. రికార్డింగ్ను బ్యాకప్ పెట్టుకోవచ్చు.
లైటింగ్ సిస్టమ్ :
చీకటి పడగానే లైట్లు వేయడం, ఉదయం లేవగానే ఆపాల్సిన పని లేకుండా ఆటోమేషన్ లైటింగ్ సిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. టీవీ చూస్తున్నప్పుడు తక్కువ వెలుతురులో వెలిగేలా లైట్లను సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఆటోమేషన్ వ్యవస్థ ద్వారా ఇంట్లో ఉన్న లైట్లను ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. టైమర్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ సింక్రనైజ్ అయి పనిచేస్తుంది. మీరు ఇంటికి చేరుకుని డోర్ ఓపెన్ చేయగానే లైట్లు ఆటోమేటిక్గా వెలుగుతాయి.
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నీటి వృథాకు చెక్ :
ట్యాంకులో నీళ్లు అయిపోగానే మోటార్ను ఆన్ చేయడం, ఆపడం మర్చిపోతే ట్యాంకు నిండి నీరు వృథాగా పోతుందనే ఆందోళన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే సెన్సర్లు వాటిని గుర్తిస్తాయి. ట్యాంకులో నీటి లెవెల్స్ తగ్గిపోగానే ఆటోమేటిక్గా మోటార్ ఆన్ అవుతుంది. ట్యాంకు నిండగానే మోటార్ దానికదే ఆఫ్ అవుతుంది. ఫోన్కి అలర్ట్ రూపంలో సందేశం వస్తుంది. నీటితో పాటు విద్యుత్తు బిల్లును ఆదా చేస్తుంది.
మొక్కల సంరక్షణ :
మనం ఇంట్లో ఉన్నా, లేకపోయినా పెంచుకునే మొక్కలకు నీటిని అందించే బాధ్యతను ఈ సిస్టం తీసుకుంటుంది. ఇండోర్ మొక్కలైనా, అవుట్ డోర్ మొక్కలైనా వాటి మొదళ్లలో అమర్చే సెన్సర్ల ద్వారా అవసరమైనప్పుడు నీరు విడుదలయ్యేలా చేస్తుంది. వాతావరణంలోని మార్పులను బట్టి తడి తగ్గితే సిగ్నల్స్ పంపి నీటి సరఫరాను ఆన్ చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
స్మోక్, ఫైర్ డిటెక్టర్లు :
ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో వాతావరణాన్ని ఈ డిటెక్టర్లు మానిటర్ చేస్తాయి. పొగను గుర్తిస్తే వెంటనే ఫోన్కు అలర్ట్ మెసేజ్ పంపిస్తాయి. దీనివల్ల వెంటనే స్పందించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఇంటెలిజెంట్ స్మోక్ డిటెక్టర్లు గ్యాస్ లీకేజీని గుర్తించి అలర్ట్ చేస్తాయి.
వాటంతటవే ఓపెన్ అవుతాయి :
అలారం మాదిరిగానే కిటికీ తెరలను ఎప్పుడు తెరుచుకోవాలో సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇందుకు స్మార్ట్ మోటరైజ్డ్ బ్లైండ్స్ని అమర్చుకుంటే సరి. ఉదయం 6 కాగానే కిటికీ తెరలు తెరుచుకుని, మధ్యాహ్నం గదిలోకి ఎండపడకుండా వాటంతట అవే మూసుకుంటాయి.
ఇవి తప్పనిసరి :
ఈ వ్యవస్థలన్నింటికీ బలమైన పాస్వర్డ్లను ఉపయోగించాలి. సంబంధిత యాప్లు, గ్యాడ్జెట్లను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవాలి. తెలియని వైఫై నెట్వర్క్లతో కనెక్ట్ చేయొద్దని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
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