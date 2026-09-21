మార్కెట్లోకి "స్మార్ట్ హెల్మెట్లు" - సూపర్ బెనిఫిట్స్ - ధర కూడా అందుబాటులోనే!
-ద్విచక్రవాహనదారుల ప్రాణాలు రక్షించడంలో హెల్మట్ల కీలక పాత్ర - ప్రస్తుత టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా తలకు రక్షణగా మాత్రమే కాకుండా అత్యాధునిక సదుపాయాలతో మార్కెట్లోకి స్మార్ట్ హెల్మెట్లు!
Published : September 21, 2026 at 2:33 PM IST
Smart Helmets: ప్రస్తుత రోజుల్లో ఇంటికి కాదు మనిషికో బైక్ లేదా స్కూటీ ఉంటోంది. ఏ చిన్న అవసరం ఉన్న రైయ్ రైయ్ అంటూ బైక్ వినియోగిస్తున్నారు. కానీ, రక్షణ కోసం ఉపయోగపడే హెల్మెట్ ధరించడాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. ఫలితంగా ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అందుకే హెల్మెట్ ధరించిమని పోలీసులు, అధికారులు చెబుతుంటారు. ఎందుకంటే బైకర్స్ ప్రాణాలు రక్షించడంలో అవి ముందుంటాయి. అయితే టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న తరుణంలో కేవలం తలకు రక్షణ ఇవ్వడమే కాకుండా అత్యాధునిక సదుపాయాలతో హెల్మెట్లు మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఎస్వోఎస్ అలెర్ట్, క్రాష్ డిటెక్షన్ హెల్మెట్: ఈ హెల్మెట్ల లోపల యాక్సిలరోమీటర్, గైరోస్కోప్, బ్లూటూత్ వంటి పరికరాలు అమరుస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిని అమర్చడం వల్ల ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే హెల్మెట్ దానంతటదే మీ మొబైల్ ద్వారా కుటుంబ సభ్యులకు లోకేషన్తో కూడిన మెసేజ్ పంపిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఇవి కంపెనీ ప్రమాణాలను బట్టి రూ.6వేల నుంచి రూ.20 వేల వరకు వస్తుందని చెబుతున్నారు.
హెచ్యూడీ(హెడ్స్ అప్ డిస్ప్లే) స్మార్ట్ హెల్మెట్: రైడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫోన్ లేదా నావిగేషన్ స్క్రీన్ చూస్తున్న సందర్భంలో ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. అయితే ఈ హెల్మెట్ వైజర్ మూలలో చిన్న డిస్ప్లే ఉంటుందని.. దీంతో రోడ్డుపై దృష్టి మరల్చకుండా రూట్మ్యాప్స్, కాల్, మెసేజ్ అలర్ట్లు నేరుగా ఈ డిస్ప్లేలో చూసుకోవచ్చంటున్నారు. వీటి విలువ సుమారు రూ.25వేల వరకు ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్లూటూత్, కమ్యూనికేషన్ హెల్మెట్: చేత్తో ఫోన్ పట్టుకుని, ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని డ్రైవింగ్ చేస్తుంటారు. అయితే ఇది చాలా ప్రమాదం. దీన్ని నివారించేందుకు ఈ హెల్మెట్లలోనే ఇన్బిల్ట్ స్పీకర్లు, మైక్రోఫోన్, యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఉంటాయని.. నేరుగా హెల్మెట్లలోని బ్లూటూత్ ద్వారా ఫోన్ మాట్లాడుకోవచ్చంటున్నారు. అలాగే జీపీఎస్ వాయిస్ గైడెన్స్ వినవచ్చంటున్నారు. వీటి విలువు సుమారు రూ.5వేల నుంచి రూ.30వేల వరకు ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
ఎల్ఈడీ బ్రేక్ లైట్, ఇండికేటర్లు ఉన్న హెల్మెట్: రాత్రి వేళల్లో వెనుక నుంచి వచ్చే వాహనదారులకు బైక్ కనిపించకపోవడం వల్ల ప్రమాదాలు జరగడం కామన్. ఈ హెల్మెట్ వెనుక భాగం, పక్కన ఎల్ఈడీ లైట్లు ఉంటాయని.. బ్రేక్ వేసినప్పుడు, మలుపు తిరుగుతున్నప్పుడు ఆటోమెటిక్గా లైట్లు వెలుగుతాయని వివరిస్తున్నారు. దీని వల్ల వెనుక నుంచి వచ్చే వారికి ముందున్న బైక్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. దీని ధర రూ.3,500 నుంచి రూ.12వేల వరకు ఉంటుందంటున్నారు.
కార్బన్ ఫైబర్ లైట్ వెయిట్ హెల్మెట్లు: సాధారణంగా హెల్మెట్లు బరువుగా ఉండటం వల్ల మెడ నొప్పులు వస్తాయి. దీనికి పరిష్కారంగా అత్యంత తేలికైన, బలమైన కార్బన్ ఫైబర్ మెటీరియల్తో తయారు చేసిన హెల్మెట్లు మార్కెట్లో లభిస్తున్నాయంటున్నారు. ప్రమాద సమయంలో ఇవి అధిక ఒత్తిడిని తట్టుకునేలా ఉంటాయంటున్నారు. అలాగే సాధారణ హెల్మెట్తో పోలిస్తే 30 నుంచి 40 శాతం బరువు తక్కువగా ఉంటాయంటున్నారు. మెడపై ఒత్తిడి పడదంటున్నారు. ఇక వీటి ధర సుమారు రూ.8వేల నుంచి మొదలవుతుందని చెబుతున్నారు.
నాసిరకం హెల్మెట్లతో ప్రమాదం:
- ట్రాఫిక్ పోలీసుల నుంచి జరిమానాలు తప్పించుకోవడానికి, తక్కువ ధరకు వస్తుందని రోడ్డు పక్కన అమ్మే నాసిరకం హెల్మెట్లు వాడటం వల్ల రక్షణ కంటే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు.
- నాసిరకం హెల్మెట్లు చౌకబారు ప్లాస్టిక్తో తయారు చేస్తారని.. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు దెబ్బ తీవ్రత తగ్గించకపోగా హెల్మెట్ పగిలి మెడ, ముఖం, కళ్లు భాగంలో తీవ్ర గాయాలవుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- నాణ్యమైన హెల్మెట్లలో ఈపీఎస్ ఫోమ్ ఉంటుందని, ఇది దెబ్బ నుంచి కాపాడుతుందని చెబుతున్నారు. నాసిరకం హెల్మెట్లలో దీనికి బదులు థర్మాకోల్ వాడతారంటున్నారు. దీని వల్ల మెదడుగు గట్టి దెబ్బ తగులుతుందని చెబుతున్నారు.
- నాసిరకం హెల్మెట్లలో వైజర్ వేగంగా మసక బారటం, గీతలు పడటం వల్ల మార్గం సవ్యంగా కనిపించదంటున్నారు. రాత్రి వేళల్లో ఎదురుగా వచ్చే వాహనాల లైట్ల వల్ల మసకగా కనపిస్తాయంటున్నారు. దీని వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతాయంటున్నారు.
- చౌకబారు వాటిలో బెల్టులు, లాక్ సిస్టమ్ చాలా బలహీనంగా ఉంటుందంటున్నారు. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఇవి ఎగిరిపడి.. దూరంగా వెళ్తాయని, తలకు దెబ్బ తగులుతుందని చెబుతున్నారు.
చూసి కొనడం మంచిది:
- హెల్మెట్ కొనుగోలు చేసే సమయంలో ఐఎస్ఐ మార్కు చూడాలంటున్నారు. కొందరు నకిలీ ఐఎస్ఐ మార్కులు వేస్తున్నారని. ఈ క్రమంలోనే వాటిని పరిశీలించాలంటున్నారు.
- చాలా మంది హాఫ్ సేఫ్ హెల్మెట్లు వాడుతున్నారని.. దీని వల్ల చెంపలు, గడ్డం, కవర్ అవ్వవంటున్నారు. అందుకే ఫుల్ఫేస్ హెల్మెట్ కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమం అని వివరిస్తున్నారు.
- హెల్మెట్ తలకు సరిగ్గా సరిపోయిందో లేదో చూసుకునే కొనాలని వివరిస్తున్నారు. వదులుగా ఉన్నవి కొనుగోలు చేస్తే ప్రమాదాల సమయంలో ఊడిపోతాయంటున్నారు. సురక్షితమైన ప్రయాణం కోసం నాణ్యమైన ప్రమాణాలున్న హెల్మెట్లు వాడటమే మంచిదంటున్నారు.
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