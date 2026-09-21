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మార్కెట్లోకి "స్మార్ట్​ హెల్మెట్లు" - సూపర్​ బెనిఫిట్స్​ - ధర కూడా అందుబాటులోనే!

-ద్విచక్రవాహనదారుల ప్రాణాలు రక్షించడంలో హెల్మట్ల కీలక పాత్ర - ప్రస్తుత టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా తలకు రక్షణగా మాత్రమే కాకుండా అత్యాధునిక సదుపాయాలతో మార్కెట్లోకి స్మార్ట్​ హెల్మెట్లు!

Smart Helmets
Smart Helmets (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2026 at 2:33 PM IST

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Smart Helmets: ప్రస్తుత రోజుల్లో ఇంటికి కాదు మనిషికో బైక్​ లేదా స్కూటీ ఉంటోంది. ఏ చిన్న అవసరం ఉన్న రైయ్​ రైయ్ అంటూ​ బైక్‌ వినియోగిస్తున్నారు. కానీ, రక్షణ కోసం ఉపయోగపడే హెల్మెట్‌ ధరించడాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. ఫలితంగా ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అందుకే హెల్మెట్​ ధరించిమని పోలీసులు, అధికారులు చెబుతుంటారు. ఎందుకంటే బైకర్స్​ ప్రాణాలు రక్షించడంలో అవి ముందుంటాయి. అయితే టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న తరుణంలో కేవలం తలకు రక్షణ ఇవ్వడమే కాకుండా అత్యాధునిక సదుపాయాలతో హెల్మెట్లు మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఎస్​వోఎస్​ అలెర్ట్​, క్రాష్​ డిటెక్షన్​ హెల్మెట్​: ఈ హెల్మెట్ల లోపల యాక్సిలరోమీటర్​, గైరోస్కోప్​, బ్లూటూత్​ వంటి పరికరాలు అమరుస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిని అమర్చడం వల్ల ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే హెల్మెట్​ దానంతటదే మీ మొబైల్​ ద్వారా కుటుంబ సభ్యులకు లోకేషన్​తో కూడిన మెసేజ్​ పంపిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఇవి కంపెనీ ప్రమాణాలను బట్టి రూ.6వేల నుంచి రూ.20 వేల వరకు వస్తుందని చెబుతున్నారు.

హెచ్​యూడీ(హెడ్స్​ అప్​ డిస్​ప్లే) స్మార్ట్​ హెల్మెట్​: రైడింగ్​ చేస్తున్నప్పుడు ఫోన్​ లేదా నావిగేషన్​ స్క్రీన్​ చూస్తున్న సందర్భంలో ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. అయితే ఈ హెల్మెట్​ వైజర్​ మూలలో చిన్న డిస్​ప్లే ఉంటుందని.. దీంతో రోడ్డుపై దృష్టి మరల్చకుండా రూట్​మ్యాప్స్​, కాల్​, మెసేజ్​ అలర్ట్​లు నేరుగా ఈ డిస్​ప్లేలో చూసుకోవచ్చంటున్నారు. వీటి విలువ సుమారు రూ.25వేల వరకు ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

ఇంటిగ్రేటెడ్​ బ్లూటూత్​, కమ్యూనికేషన్​ హెల్మెట్​: చేత్తో ఫోన్​ పట్టుకుని, ఇయర్​ ఫోన్స్​ పెట్టుకుని డ్రైవింగ్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఇది చాలా ప్రమాదం. దీన్ని నివారించేందుకు ఈ హెల్మెట్లలోనే ఇన్​బిల్ట్​ స్పీకర్లు, మైక్రోఫోన్​, యాక్టివ్​ నాయిస్​ క్యాన్సిలేషన్​ ఉంటాయని.. నేరుగా హెల్మెట్లలోని బ్లూటూత్​ ద్వారా ఫోన్​ మాట్లాడుకోవచ్చంటున్నారు. అలాగే జీపీఎస్​ వాయిస్ గైడెన్స్​ వినవచ్చంటున్నారు. వీటి విలువు సుమారు రూ.5వేల నుంచి రూ.30వేల వరకు ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.

ఎల్​ఈడీ బ్రేక్​ లైట్​, ఇండికేటర్లు ఉన్న హెల్మెట్​: రాత్రి వేళల్లో వెనుక నుంచి వచ్చే వాహనదారులకు బైక్​ కనిపించకపోవడం వల్ల ప్రమాదాలు జరగడం కామన్​. ఈ హెల్మెట్​ వెనుక భాగం, పక్కన ఎల్​ఈడీ లైట్లు ఉంటాయని.. బ్రేక్​ వేసినప్పుడు, మలుపు తిరుగుతున్నప్పుడు ఆటోమెటిక్​గా లైట్లు వెలుగుతాయని వివరిస్తున్నారు. దీని వల్ల వెనుక నుంచి వచ్చే వారికి ముందున్న బైక్​ స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. దీని ధర రూ.3,500 నుంచి రూ.12వేల వరకు ఉంటుందంటున్నారు.

కార్బన్​ ఫైబర్​ లైట్​ వెయిట్​ హెల్మెట్లు: సాధారణంగా హెల్మెట్లు బరువుగా ఉండటం వల్ల మెడ నొప్పులు వస్తాయి. దీనికి పరిష్కారంగా అత్యంత తేలికైన, బలమైన కార్బన్ ఫైబర్​ మెటీరియల్​తో ​​తయారు చేసిన హెల్మెట్లు మార్కెట్లో లభిస్తున్నాయంటున్నారు. ప్రమాద సమయంలో ఇవి అధిక ఒత్తిడిని తట్టుకునేలా ఉంటాయంటున్నారు. అలాగే సాధారణ హెల్మెట్​తో పోలిస్తే 30 నుంచి 40 శాతం బరువు తక్కువగా ఉంటాయంటున్నారు. మెడపై ఒత్తిడి పడదంటున్నారు. ఇక వీటి ధర సుమారు రూ.8వేల నుంచి మొదలవుతుందని చెబుతున్నారు.

నాసిరకం హెల్మెట్లతో ప్రమాదం:

  • ట్రాఫిక్​ పోలీసుల నుంచి జరిమానాలు తప్పించుకోవడానికి, తక్కువ ధరకు వస్తుందని రోడ్డు పక్కన అమ్మే నాసిరకం హెల్మెట్లు వాడటం వల్ల రక్షణ కంటే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు.
  • నాసిరకం హెల్మెట్లు చౌకబారు ప్లాస్టిక్​తో తయారు చేస్తారని.. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు దెబ్బ తీవ్రత తగ్గించకపోగా హెల్మెట్​ పగిలి మెడ, ముఖం, కళ్లు భాగంలో తీవ్ర గాయాలవుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • నాణ్యమైన హెల్మెట్లలో ఈపీఎస్​ ఫోమ్​ ఉంటుందని, ఇది దెబ్బ నుంచి కాపాడుతుందని చెబుతున్నారు. నాసిరకం హెల్మెట్లలో దీనికి బదులు థర్మాకోల్​ వాడతారంటున్నారు. దీని వల్ల మెదడుగు గట్టి దెబ్బ తగులుతుందని చెబుతున్నారు.
  • నాసిరకం హెల్మెట్లలో వైజర్​ వేగంగా మసక బారటం, గీతలు పడటం వల్ల మార్గం సవ్యంగా కనిపించదంటున్నారు. రాత్రి వేళల్లో ఎదురుగా వచ్చే వాహనాల లైట్ల వల్ల మసకగా కనపిస్తాయంటున్నారు. దీని వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతాయంటున్నారు.
  • చౌకబారు వాటిలో బెల్టులు, లాక్​ సిస్టమ్​ చాలా బలహీనంగా ఉంటుందంటున్నారు. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఇవి ఎగిరిపడి.. దూరంగా వెళ్తాయని, తలకు దెబ్బ తగులుతుందని చెబుతున్నారు.

చూసి కొనడం మంచిది:

  • హెల్మెట్​ కొనుగోలు చేసే సమయంలో ఐఎస్​ఐ మార్కు చూడాలంటున్నారు. కొందరు నకిలీ ఐఎస్​ఐ మార్కులు వేస్తున్నారని. ఈ క్రమంలోనే వాటిని పరిశీలించాలంటున్నారు.
  • చాలా మంది హాఫ్​ సేఫ్​ హెల్మెట్లు వాడుతున్నారని.. దీని వల్ల చెంపలు, గడ్డం, కవర్​ అవ్వవంటున్నారు. అందుకే ఫుల్​ఫేస్​ హెల్మెట్​ కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమం అని వివరిస్తున్నారు.
  • హెల్మెట్ తలకు సరిగ్గా సరిపోయిందో లేదో చూసుకునే కొనాలని వివరిస్తున్నారు. వదులుగా ఉన్నవి కొనుగోలు చేస్తే ప్రమాదాల సమయంలో ఊడిపోతాయంటున్నారు. సురక్షితమైన ప్రయాణం కోసం నాణ్యమైన ప్రమాణాలున్న హెల్మెట్లు వాడటమే మంచిదంటున్నారు.

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