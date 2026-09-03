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మసాలాలు గ్రైండ్​ చేయడం, మొలకలు కట్టడం ఇకపై వెరీ ఈజీ!

- కొత్త గ్యాడ్జెట్లతో పనులు సులువుగా పూర్తి - ఎన్ని రకాల వంటలు చేసినా కష్టం తెలియకుండా ఈజీగా!

Smart Gadgets for Cooking
Smart Gadgets for Cooking (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2026 at 7:42 PM IST

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Smart Gadgets for Cooking: వంట చేయడం ఒక ఆర్ట్​. ఇంటిల్లిపాదికీ నచ్చేలా రకరకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుని టేస్టీ ఫుడ్​ను ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు అమ్మలు. అయితే, వంట రుచికరంగా చేయాలంటే పని కాస్త ఎక్కువే ఉంటుంది. బ్రేక్​ఫాస్ట్​, లంచ్​, డిన్నర్​ ఇలా ఏం చేయాలన్నా అందుకు శారీరక శ్రమతోపాటు, సమయమూ బోలెడు కావాలి. అయితే, ప్రస్తుతం టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా వంటకు యూజ్​ అయ్యే చాలా స్మార్ట్​ పరికరాలు మార్కెట్​లో లభిస్తున్నాయి. అలాంటి వాటిలో కొన్నింటిని ఇప్పుడు చూద్దాం.

మసాలాలకు: కొన్ని రకాల రెసిపీలలో యాలకులు, మిరియాలు, ధనియాలు, ఆవాలు, జీలకర్ర, మెంతులు వంటి ఆహార పదార్థాలను పొడిచేసి ఉపయోగిస్తుంటాం. అయితే, కొన్నిసార్లు ఆ పొడి కొద్ది మొత్తంలోనే అంటే చిటికెడు, పావు టీస్పూన్​ లెక్కన అవసరం పడుతుంది. పైగా, అప్పటికప్పుడు వేసుకుంటేనే తాజాగా, రుచికరంగా ఉంటుంది. అలా అని ఆ కొన్ని మసాలాలను మిక్సీలో గ్రైండ్​ చేయలేము. ఒకవేళ వేసినా బ్లేడ్లకు సరిపోక మెత్తగా అవ్వవు. ఈ ఇబ్బంది లేకుండా "ఎలక్ట్రిక్‌ స్పైస్‌ గ్రైండర్‌" చేస్తుంది. దీనికి చిన్న చిన్న పాడ్లు(జార్‌ల్లాంటివి)ఉంటాయి. కొద్దిమొత్తంలో గ్రైండ్‌ చేసుకోవచ్చు. కేవలం మసాలా దినుసులు మాత్రమే కాదు, అవిసెలు, నట్స్, నువ్వులు వంటి నూనె పదార్థాలను కూడా పొడి చేసుకునేందుకు ఇది యూజ్​ అవుతుంది. అయితే, వీటిని గ్రైండ్​ చేసేందుకు సెపరేట్​ పాడ్లు ఉంటాయి.

ఎలక్ట్రిక్‌ స్పైస్‌ గ్రైండర్‌
ఎలక్ట్రిక్‌ స్పైస్‌ గ్రైండర్‌ (Eenadu)

వేపుళ్లకీ, ఆవిరి వంటకాలకీ: నార్మల్​గా ఒక్కో వంటకానికి ఒక్కో పాత్ర యూజ్​ అవుతుంది. దీంతో కొన్నిసార్లు ఆ గిన్నెలను కడగలేక విసుగొస్తుంటుంది. అటువంటి సమస్య లేకుండా వచ్చిందే "మల్టీ ప్యాన్‌ ఎగ్‌ పోచర్‌". ఇందులో ఉండే కప్‌లు, ట్రేను తీసేసి అడుగు భాగాన్ని ఫ్రయింగ్‌ ప్యాన్‌లా యూజ్​ చేసుకోవచ్చు. అలానే, కప్‌లు తీసేసి లోపలి ట్రేను అలానే ఉంచి క్యారెట్లు, బ్రోకలీ వంటి వాటిని ఆవిరి మీద ఉడికించుకోవచ్చు. ఇక ఆ కప్‌లలో చిన్న ఆమ్లెట్లు, దోశ, ఊతప్పం, ఇడ్లీ వంటివి చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా బేకింగ్‌ చాక్లెట్, నెయ్యి వంటివాటిని కరిగించుకోవచ్చు.

మొలకల జార్​
మొలకల జార్​ (Eenadu)

మొలకల కోసం ప్రత్యేకంగా: ప్రస్తుతం మొలకలు తినేవారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. దీంతో రోజుకో రకాన్ని మొలకలుగా చేసుకుని తింటున్నారు. ఇవి తినడం వరకు బానే ఉన్నా, తయారుచేయాలంటే కాస్త కష్టపడాల్సిందే. ఇకపై ఆ కష్టం లేకుండా, తేలిగ్గా చేసుకునేలా ఈ మొలకల కిట్‌ ఉపయోగపడుతుంది. పెసలు, శనగలు, పల్లీలు ఇలా అన్నింటినీ మొలకెత్తించొచ్చు. అందుకోసం పెద్దగా శ్రమించనక్కర్లేదు. ముందుగా నానబెట్టిన ధాన్యాల్ని జార్‌లో వేసుకోవాలి. ఆ మరుసటి రోజు నీటితో కడిగేసి, వంపుకోవాలి. దానికి ఉన్న స్టాండ్‌ సాయంతో జార్‌ను వంపినట్లు ఉంచితే సరి. మర్నాడుకల్లా మొలకలు వచ్చేస్తాయి.

మల్టీ ప్యాన్‌ ఎగ్‌ పోచర్‌
మల్టీ ప్యాన్‌ ఎగ్‌ పోచర్‌ (Eenadu)

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SMART GADGETS FOR COOKING
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