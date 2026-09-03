మసాలాలు గ్రైండ్ చేయడం, మొలకలు కట్టడం ఇకపై వెరీ ఈజీ!
- కొత్త గ్యాడ్జెట్లతో పనులు సులువుగా పూర్తి - ఎన్ని రకాల వంటలు చేసినా కష్టం తెలియకుండా ఈజీగా!
Published : September 3, 2026 at 7:42 PM IST
Smart Gadgets for Cooking: వంట చేయడం ఒక ఆర్ట్. ఇంటిల్లిపాదికీ నచ్చేలా రకరకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుని టేస్టీ ఫుడ్ను ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు అమ్మలు. అయితే, వంట రుచికరంగా చేయాలంటే పని కాస్త ఎక్కువే ఉంటుంది. బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ ఇలా ఏం చేయాలన్నా అందుకు శారీరక శ్రమతోపాటు, సమయమూ బోలెడు కావాలి. అయితే, ప్రస్తుతం టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా వంటకు యూజ్ అయ్యే చాలా స్మార్ట్ పరికరాలు మార్కెట్లో లభిస్తున్నాయి. అలాంటి వాటిలో కొన్నింటిని ఇప్పుడు చూద్దాం.
మసాలాలకు: కొన్ని రకాల రెసిపీలలో యాలకులు, మిరియాలు, ధనియాలు, ఆవాలు, జీలకర్ర, మెంతులు వంటి ఆహార పదార్థాలను పొడిచేసి ఉపయోగిస్తుంటాం. అయితే, కొన్నిసార్లు ఆ పొడి కొద్ది మొత్తంలోనే అంటే చిటికెడు, పావు టీస్పూన్ లెక్కన అవసరం పడుతుంది. పైగా, అప్పటికప్పుడు వేసుకుంటేనే తాజాగా, రుచికరంగా ఉంటుంది. అలా అని ఆ కొన్ని మసాలాలను మిక్సీలో గ్రైండ్ చేయలేము. ఒకవేళ వేసినా బ్లేడ్లకు సరిపోక మెత్తగా అవ్వవు. ఈ ఇబ్బంది లేకుండా "ఎలక్ట్రిక్ స్పైస్ గ్రైండర్" చేస్తుంది. దీనికి చిన్న చిన్న పాడ్లు(జార్ల్లాంటివి)ఉంటాయి. కొద్దిమొత్తంలో గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు. కేవలం మసాలా దినుసులు మాత్రమే కాదు, అవిసెలు, నట్స్, నువ్వులు వంటి నూనె పదార్థాలను కూడా పొడి చేసుకునేందుకు ఇది యూజ్ అవుతుంది. అయితే, వీటిని గ్రైండ్ చేసేందుకు సెపరేట్ పాడ్లు ఉంటాయి.
వేపుళ్లకీ, ఆవిరి వంటకాలకీ: నార్మల్గా ఒక్కో వంటకానికి ఒక్కో పాత్ర యూజ్ అవుతుంది. దీంతో కొన్నిసార్లు ఆ గిన్నెలను కడగలేక విసుగొస్తుంటుంది. అటువంటి సమస్య లేకుండా వచ్చిందే "మల్టీ ప్యాన్ ఎగ్ పోచర్". ఇందులో ఉండే కప్లు, ట్రేను తీసేసి అడుగు భాగాన్ని ఫ్రయింగ్ ప్యాన్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలానే, కప్లు తీసేసి లోపలి ట్రేను అలానే ఉంచి క్యారెట్లు, బ్రోకలీ వంటి వాటిని ఆవిరి మీద ఉడికించుకోవచ్చు. ఇక ఆ కప్లలో చిన్న ఆమ్లెట్లు, దోశ, ఊతప్పం, ఇడ్లీ వంటివి చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా బేకింగ్ చాక్లెట్, నెయ్యి వంటివాటిని కరిగించుకోవచ్చు.
మొలకల కోసం ప్రత్యేకంగా: ప్రస్తుతం మొలకలు తినేవారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. దీంతో రోజుకో రకాన్ని మొలకలుగా చేసుకుని తింటున్నారు. ఇవి తినడం వరకు బానే ఉన్నా, తయారుచేయాలంటే కాస్త కష్టపడాల్సిందే. ఇకపై ఆ కష్టం లేకుండా, తేలిగ్గా చేసుకునేలా ఈ మొలకల కిట్ ఉపయోగపడుతుంది. పెసలు, శనగలు, పల్లీలు ఇలా అన్నింటినీ మొలకెత్తించొచ్చు. అందుకోసం పెద్దగా శ్రమించనక్కర్లేదు. ముందుగా నానబెట్టిన ధాన్యాల్ని జార్లో వేసుకోవాలి. ఆ మరుసటి రోజు నీటితో కడిగేసి, వంపుకోవాలి. దానికి ఉన్న స్టాండ్ సాయంతో జార్ను వంపినట్లు ఉంచితే సరి. మర్నాడుకల్లా మొలకలు వచ్చేస్తాయి.
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