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మీరు కోరుకున్న వంట చేసే "స్మార్ట్ కుక్కర్లు" - ఫోన్లో ఆర్డర్ చేస్తే ఇంటికెళ్లేలోగా రెడీ చేస్తుంది!

వంటింట్లోకి "స్మార్ట్ కుక్కర్" - జస్ట్ బటన్ నొక్కితే చాలు - ఏ వంటైనా క్షణాల్లో రెడీ!

Smart Cooker Benefits
Smart Cooker Benefits (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 3:43 PM IST

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Smart Cooker Benefits : నార్మల్​గా మనందరి ఇళ్లలో ప్రెజర్ కుక్కర్లు ఉంటాయి. ఇవి ఆవిరి ఎక్కువైనా, మూత సరిగా పెట్టకపోయినా ఈల వేయడం లేదంటే పేలడం జరిగిన సందర్భాలున్నాయి. అయితే, వీటితో అన్నం, పప్పు, మాంసం ఉడికించడానికే వీలు ఉండేది. కానీ ఇప్పుడొస్తున్న స్మార్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్​లో చాలా ప్రయోజనాలున్నాయి. ఏం వండాలో ముందుగానే సెట్ చేసుకోవడానికి బటన్స్ ఉంటాయి. ప్రీసెట్ చేసుకుంటే వంట దానంతట అదే తయారవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. వంటరాని వారికి, బిజీగా ఉండే వారికి ఇది సూపర్​ ఆప్షన్​గా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు. ఇందులో వంట చేస్తే టైమ్ తగ్గుతుంది. ఇందులో అన్నం వండటం దగ్గర నుంచి కూరలు, బేకింగ్ చేయడం, ఎయిర్ ఫ్రైయింగ్ వరకు అన్నీ క్షణాల్లో చేసేయొచ్చని చెబుతున్నారు. ఇంతకీ, అసలు స్మార్ట్ కుక్కర్ అంటే ఏమిటి? ఇందులో ఉండే రకాలు, ఫీచర్లు ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

'స్మార్ట్ కుక్కర్' అంటే ఏమిటి?

సాధారణ ప్రెజర్ కుక్కర్లకు డిజిటల్ టెక్నాలజీని, మైక్రో ప్రాసెసర్​ను జత చేసి తయారు చేసినవే ఈ స్మార్ట్ కుక్కర్లు. వీటిని "మల్టీ కుక్కర్లు లేదా స్మార్ట్ పాట్స్" అని కూడా అంటారు. వీటిలో ఏ రకం వంట చేస్తున్నామో దానికి తగిన 'ప్రీసెట్ బటన్' నొక్కితే చాలు. కుక్కరే ఉష్ణోగ్రతను, ప్రెజర్​ను, సమయాన్ని నియంత్రించి వంటను సిద్ధం చేస్తుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

ఎన్ని రకాలంటే? :

వినియోగదారుల అవసరాలకు తగ్గట్లుగా విభిన్న రకాల స్మార్ట్ కుక్కర్లు అందుబాటులోకి వచ్చేశాయి.

స్మార్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ప్రెజర్ కుక్కర్ : ఇవి అత్యంత ప్రజాదరణ పొందాయి. ఇవి ప్రెజర్ కుక్కర్, స్లో కుక్కర్, రైస్ కుక్కర్, స్టీమర్ లాంటి 7-9 రకాల పాత్రల పనిని ఒకే చోట పూర్తి చేస్తాయి. ఉదాహరణకు న్యూట్రీకుక్, గ్రీక్ రోబోకుక్, ఇన్​స్టంట్ పాట్.

ఆల్ ఇన్ వన్ స్మార్ట్ కుక్కర్ : ఇవి మరింత అడ్వాన్స్​డ్ మోడళ్లు. వీటిని కేవలం ప్రెజర్ కుకింగ్ మాత్రమే కాకుండా ఎయిర్ ప్రైయింగ్ (తక్కువ నూనెతో వేయించడం), బేకింగ్, గ్రిల్లింగ్ వంటి 30కి పైగా విభిన్న వంటలను చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు ఫిలిప్స్ ఆల్ ఇన్ వన్ స్మార్ట్ కుక్కర్.

వైఫై, యాప్ ఆధారిత కుక్కర్లు : ఈ రకం కుక్కర్లను స్మార్ట్ ఫోన్​కు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దూరంలో ఉండి కూడా మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు.

ముఖ్యమైన ఫీచర్లు

సాధారణ వంట పద్ధతులతో పోలిస్తే స్మార్ట్ కుక్కర్లు 70శాతం వేగంగా వంటచేయగలవు. వీటిలో ప్రధానంగా ఉండే ఫీచర్లలో కొన్నింటిని ఇప్పుడు చూద్దాం.

వన్​- టచ్​ ప్రీసెట్ మెనూలు :

బిర్యానీ, పప్పు, సాంబార్, కిచిడీ, ఇడ్లీ, సూప్, మాంసాహార కూరలు లాంటి వివిధ రకాల వంటల కోసం ముందుగానే సెట్ చేసిన బటన్స్ ఉంటాయి. పదార్థాలు వేసి సంబంధిత బటన్ నొక్కితే చాలు.

డిలే టైమర్ :

ఈ ఫీచర్ ద్వారా వంట ఎప్పుడు ప్రారంభం కావాలో ముందే సమయాన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు.

కీప్​ వార్మ్ :

వంట పూర్తయిన తరువాత ఆహారం ఎక్కువ గంటల పాటు చల్లారిపోకుండా వేడిగా ఉండేలా చూసుకుంటుంది.

సాటే మోడ్ :

కుక్కర్ మూత తెరచి ఉంచి ఉల్లిపాయలు, మసాలాలు వేయించడానికి లేదా తాలింపు వేసుకోవడానికి ఉపయోగ పడుతుంది.

స్మార్ట్ రిలీజ్ లిడ్ :

వంట పూర్తయిన తరువాత ఆవిరిని సురక్షితంగా, సులభంగా బయటకు పంపడానికి ప్రత్యేక ప్రెజర్ రిలీజ్ బటన్స్ ఉంటాయి. దీనివల్ల సాధారణ కుక్కర్లలా పేలిపోయే ప్రమాదం ఉండదు.

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నార్మల్ కుక్కర్​ :

సాధారణ కుక్కర్​లో విజిల్స్ లెక్కపెట్టాలి. ఇది కేవలం ఉడికించడానికే ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో ఆవిరి లీక్ కావడం, పేలిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఎక్కువ వేడి వల్ల పోషకాలు కోల్పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది.

స్మార్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్ :

స్మార్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్లో ప్రీసెట్ టైమర్ ఉంటుంది. ప్రెజర్ కుకింగ్, స్లో కుకింగ్, స్టీమింగ్, బేకింగ్ లాంటివి చేయొచ్చు. ఇందులో తొమ్మిది కంటే ఎక్కువ భద్రతా ఫీచర్లు, సెన్సార్లు ఉంటాయి. అంతేకాకుండా పోషకాలు కోల్పోవడానికి ఛాన్స్ ఉండదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఫీచర్లను బట్టి వీటి ధర రూ.3వేల నుంచి రూ.1లక్ష వరకు ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.

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