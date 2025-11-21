200 రూపాయలను తీసిపారేయొద్దు - ఇలా చేస్తే లక్షలు చేతికి వస్తాయి!
- చిన్న మొత్తాల పొదుపుతో భారీగా ఆదాయం - దీర్ఘకాలం ప్లాన్తో సంపన్నులు కావడం ఈజీ!
Published : November 21, 2025 at 12:44 PM IST
Small Investment : అందరికీ డబ్బు కావాలి. బ్యాలెన్స్తో బ్యాంకు లాకర్ నిండిపోవాలి. కానీ ఎలా? అన్నదే ప్రశ్న. దీనికి ఆర్థిక నిపుణులు చెప్పే మంత్రం "పొదుపు". రోజూవారీ సంపాదనలో చాలా చిన్న మొత్తంతోనే పొదుపు ప్రారంభించాలని సూచిస్తారు. కానీ, ఈ సమాధానానికి చాలా మంది ముఖం చిట్లిస్తారు. "రోజూవారీ రూపాయలు పొదుపు చేస్తే.. లక్షలు అయ్యేదెప్పుడు?" అని నిరాశ వ్యక్తం చేస్తారు. ఆ విధంగా అసలు పొదుపు చేయడాన్నే వదిలేస్తారు.
కానీ.. చిట్టెడు చిట్టెడు పుట్టెడు అవుతాయన్న సామెత తీరుగా నేటి చిన్న మొత్తాలే రేపటి భారీ మొత్తాలుగా మారుతాయని మరోసారి చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇందులో భాగంగానే రూ.200 ఉదాహరణను వివరిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఏంటది? రెండు వందల రూపాయలతో ఏం ఒనగూరుతుంది? భారీ మొత్తాలు ఎలా సమకూరుతాయి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
కేవలం 2 వందలతో!
మీరు వేలాది రూపాయలు పొదుపు చేయాల్సిన పనిలేదు. కేవలం రోజుకు 200 రూపాయలతో మొదలు పెట్టారని అనుకుందాం. ఈ మొత్తం నెలకు 6 వేల రూపాయలు అవుతుంది. 12 సంవత్సరాల పాటు ఈ పొదుపు కొనసాగిస్తే ఎంత మొత్తం సమకూరుతుందో తెలుసా? అక్షరాలా 8 లక్షల 64 వేల రూపాయలు అవుతుంది. అయితే ఈ మొత్తాన్ని ఇంట్లో బీరువాలోనో, బ్యాంకు ఖాతాలోనో దాచుకోవడం కాకుండా ఇన్వెస్ట్ చేశారని అనుకుందాం. దానికి 12 శాతం వడ్డీ వచ్చిందని అనుకుంటే అప్పుడు ఆ మొత్తం ఎంత అవుతుందో తెలుసా? ఏకంగా రూ.19,59,292 జమ అవుతాయి! చూశారా.. మనం ఎంతో తక్కువ మొత్తంగా భావించే 200 రూపాయలతోనే ఊహించని మొత్తం మన చేతికి అందుతుంది.
10 శాతంతో మరింత మొత్తం! :
ఇంకా పెద్ద మొత్తం కావాలంటే ప్రతి సంవత్సరమూ 10 శాతం చొప్పున ఇన్వెస్ట్ మెంట్ పెంచుతూ వెళ్లాలి. అంటే మొదటి సంవత్సరం ప్రతిరోజూ 200 రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేసినవారు.. రెండో ఏడాది నుంచి 220 రూపాయలు పెట్టుబడి పెడుతూ వెళ్లాలి. ఇలా ప్రతి సంవత్సరమూ పది శాతం పెంచుతూ వెళ్తే మరింత భారీ మొత్తం మీ చేతికి అందుతుంది. దాదాపు 30 లక్షలు కళ్లచూస్తారు!
ఎక్కడ పెట్టుబడి పెట్టాలి? :
పెట్టుబడి ఎక్కడ పెట్టాలనేది ఎవరికి వారే నిర్ణయించుకోవాలి. ఏ మాత్రం రిస్క్ వద్దు అనుకునేవారు PPF వంటి ప్రభుత్వ పథకాల్లో, పోస్టాఫీసు చిన్న మొత్తాల పొదుపు పథకాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. కానీ.. స్కీమ్ను బట్టి వడ్డీ 7 నుంచి 9 శాతం మధ్యలోపే ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. రిస్క్ తీసుకునేవారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెడతారు. ఇక్కమ మీరు ఎంచుకునే ఫండ్స్ను బట్టి రిస్క్ లెక్కలు మారుతుంటాయి. రిస్క్ను బట్టి మీకు అందే వడ్డీ శాతం పెరుగుతూ ఉంటుంది.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్ :
మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ అంటూ పలు రకాలు ఉంటాయి. కంపెనీల క్యాపిటల్ ఆధారంగా వాటి విభజన ఉంటుంది. స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ అయిన కంపెనీల్లో భారీగా మూలధనం ఉన్న మొదటి 100 కంపెనీలను లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీలుగా చెబుతారు. ఈ కంపెనీల మార్కెట్ క్యాపిటల్ రూ.20 వేల కోట్ల కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది. రిలయన్స్, , హెచ్డీఎఫ్సీ, ఇన్ఫోసిస్ వంటి పెద్ద కంపెనీలు లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ జాబితాలో ఉంటాయి. వీటిలో పెట్టుబడి పెడితే రిస్క్ తక్కువగా ఉంటుంది. అదే సమయంలో రాబడి కూడా తక్కువగానే ఉంటుందని గుర్తించాలి.
ఇక, మిడ్ క్యాప్ కంపెనీలు అంటే మూలధనం ఆధారంగా 100 నుంచి 250 మధ్య ఉన్న ఉన్నవి. వీటిల్లో పెట్టే పెట్టుబడిని మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ అంటారు. ఈ కంపెనీల మార్కెట్ క్యాపిటల్ రూ.5 వేల కోట్ల నుంచి రూ.20 వేల కోట్ల వరకు ఉంటుంది. లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్లతో పోలిస్తే వీటిల్లో రిస్క్ కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది. రాబటి కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది.
క్యాపిటల్ ప్రకారం టాప్ 250 తర్వాత ఉండేవన్నీ స్మాల్ క్యాప్ జాబితాలోకి వస్తాయి. వీటి పెట్టుబడి రూ.5 వేల కోట్లలోపు ఉంటుంది. ఇవి స్టార్టప్ కంపెనీలు కావచ్చు. లేదా అభివృద్ధి దశలో ఉన్నవి కావచ్చు. వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే రిస్క్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. రాబడి కూడా అదే స్థాయిలో భారీగా ఉంటుంది. ఈ విషయాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
NOTE : ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సమాచారాన్ని అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ ఇండియా (AMFI) నుంచి తీసుకున్నాం.
ముఖ్య గమనిక : మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్లకు లోబడి ఉంటాయి. ఇప్పుడు లాభాలు ఇచ్చిన కంపెనీలు భవిష్యత్లోనూ ఇస్తాయని గ్యారెంటీ లేదు. కాబట్టి, మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు, సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించడం మంచిది