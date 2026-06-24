"ఎవరెస్ట్"పై గురి పెట్టిన 'సిరి' - ఉమ్లింగ్ లా పాస్'ను అధిరోహించిన మూడో తరగతి చిన్నారి!
సాహస ప్రపంచం నివ్వెరపోయేలా! - ట్రెక్కింగ్లో సంచలనంగా నిలుస్తోన్న హైదరాబాదీ! "సిరి అత్షా"
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 10:31 AM IST
Trekking Girl Siri : పెద్ద కలలు కనడానికి వయసు అడ్డంకి కాదని తొమ్మిదేళ్ల వి. సిరి అట్షా నిరూపిస్తోంది. ఆటబొమ్మలతో ఆడుకోవాల్సిన వయసులోనే, ఈ చిన్నారి మేధావి తీవ్రమైన చలిని, కష్టతరమైన పర్వత మార్గాలను సైతం ఎదుర్కొని దేశంలోని అత్యంత సాహసోపేతమైన శిఖరాలను అధిరోహించింది. హైదరాబాద్కు చెందిన ఈ మూడో తరగతి విద్యార్థిని సాధించిన అద్భుత విజయాలతో యావత్ సాహస ప్రపంచం సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుకొంది.
హైదరాబాద్లోని ఏఎస్ రావు నగర్కు చెందిన తొమ్మిదేళ్ల బాలిక వి.సిరి అట్షా, అసాధారణ ధైర్యం, క్రమశిక్షణ, పట్టుదలను ప్రదర్శించి చరిత్ర సృష్టించింది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత కష్టతరమైన ట్రెక్కింగ్ మార్గాలలో ఒకటిగా పేరుగాంచిన లడఖ్లోని 'ఉమ్లింగ్ లా పాస్'ను అధిరోహించిన అతి పిన్న వయస్కురాలిగా నిలిచింది.
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సముద్ర మట్టానికి 19వేల అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న ఉమ్లింగ్ లా కనుమ వద్ద తీవ్రమైన చలి, తక్కువ ఆక్సిజన్ స్థాయి ఉన్నప్పటికీ సిరి ఈ ఘనతను సాధించింది. అంతేకాకుండా, ఈ నెల 7వ తేదీన హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని సర్ కనుమను జయించడం ద్వారా సిరి మరో అరుదైన ఘనతను సాధించింది. సర్ కనుమ సముద్ర మట్టానికి 13,800 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుంది.
ఆ చిన్నారి మేధావి కసోల్ నుంచి బర్షైని వరకు ఉన్న 48 కిలోమీటర్ల ట్రెక్ ను పూర్తి చేసిన అతి పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత సొంతం చేసుకుంది. హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని ప్రమాదకరమైన మార్గాల గుండా సాగిన ఈ ప్రయాణం సిరికి ఒక కొత్త అనుభవం. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులలో కూడా, ఆ చిన్నారి మేధావి చిరునవ్వుతో దానిని ఎదుర్కోగలిగింది.
గోల్ ఎవరెస్ట్
సిరి సికింద్రాబాద్లోని ఎస్ఆర్ డీజీ పాఠశాలలో మూడో తరగతి చదువుతోంది. వేసవి సెలవుల్లో తన తల్లి నవ్యశ్రీతో కలిసి చేసిన సుదీర్ఘ యాత్రల వల్ల సిరికి పర్వతారోహణపై ఆసక్తి కలిగింది. ఆ యాత్రల ద్వారా పర్వతాలపై ఆమెకు కలిగిన ఆకర్షణ ఆ తర్వాత పెద్ద లక్ష్యాలకు దారితీసింది. అలా సిరి 'హలో హైకర్స్' అనే పర్వతారోహణ బృందంలో సభ్యురాలిగా చేరింది. ఈ బృందంలోని మరో 23 మందితో కలిసి 'సర్ పాస్' పర్వతాన్ని అధిరోహించే యాత్రలో పాల్గొంది. పెద్దలు కూడా నడవడానికి కష్టంగా ఉండే రాళ్లు, కంచెతో నిండిన మార్గాల గుండా ఈ తొమ్మిదేళ్ల బాలిక అచంచలమైన స్ఫూర్తితో తన గమ్యాన్ని చేరుకుంది.
సిరి పర్వతారోహణ రంగంలో ఇప్పటికే ఎన్నో విజయాలు సాధించింది. తాను ఇప్పటికే షింగులా పాస్, చంద్రతాల్, స్పితి వ్యాలీ వంటి అనేక పర్వత శ్రేణులకు ట్రెక్కింగ్ చేశానని చెబుతోంది. ప్రతి యాత్ర ఇచ్చే ఆత్మవిశ్వాసం చిన్నది కాదని, ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన శిఖరమైన మౌంట్ ఎవరెస్ట్ను అధిరోహించడమే తన భవిష్యత్ లక్ష్యమని సిరి పేర్కొంది. తన కలను నెరవేర్చుకోవడానికి కఠోరమైన శిక్షణ తీసుకుంటోంది. శారీరక దృఢత్వంతో పాటు గొప్ప మానసిక బలం కూడా అవసరమయ్యే పర్వతారోహణ రంగంలో, ఈ చిన్నారి తన వయసుకు మించిన ప్రతిభను కనబరుస్తోంది. భవిష్యత్తులో సిరి దేశానికి గర్వకారణంగా నిలుస్తుందని ఆమె శిక్షకులు, కుటుంబ సభ్యులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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