ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్, ఇంటర్నెట్ అవసరమే లేదు - SIRలో మీ పేరు ఒక SMSతో తెలుసుకోండి!
SIRలో మీ పేరు నమోదైందా? - ఒక SMSతో వెంటనే తెలుసుకోండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 4:34 PM IST
How to Check SIR : ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సవరణ (SIR - Special Intensive Revision) జులై నెలాఖరు వరకు కొనసాగనుంది. ఇప్పటికే చాలా మంది ఓటర్ల తమ ఓటును ధ్రువీకరించుకున్నారు. BLOలు తమకు అందించిన ఫారాలను వివరాలతో పూర్తి చేసి తిరిగి సమర్పించారు. కొద్ది రోజులుగా సర్ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో తమ ఓటు హక్కు విజయవంతంగా నమోదైందా? లేదా? అనే విషయంలో అయోమయానికి గురవుతున్నారు. బీఎల్ఓలు తమ ఫారాన్ని ఆన్లైన్ చేశారో లేదో? అని ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కేవలం ఒకే ఒక్క ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా మీరు ఆ వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.
మొబైల్ ఫోన్ కేవలం ఒక ఎస్ఎంఎస్ పంపడం ద్వారా మీ ఓటరు వివరాలు నమోదయ్యాయో లేదో తెలుసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం స్మార్ట్ ఫోన్, ఇంటర్నెట్ అవసరం కూడా లేదు.
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SMS ద్వారా ఎలా తెలుసుకోవాలి?
ECI <Space> EPIC Number టైప్ చేసి 1950 నంబర్ ఎస్ఎంఎస్ పంపిస్తే సరిపోతుంది. ఉదాహరణకు ECI అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత మీ ఓటర్ ఐడీ నంబర్ ECI BHY2592186 టైప్ చేసి 1950నంబర్కు పంపించాలి.
EPIC (Electors Photo Identity Card) అనేది మీ ఓటరు గుర్తింపు కార్డుపై ముద్రించి ఉండే ప్రత్యేక నంబర్. SMS పంపిన కొద్ది సేపట్లోనే ఎన్నికల కమిషన్ నుంచి మీకు రిప్లై వస్తుంది. మీ ఓటరు పేరు, EPIC వివరాలు లేదా సంబంధిత సమాచారం వస్తే, మీ వివరాలు SIR ప్రక్రియలో నమోదైనట్లు గుర్తుంచుకోవాలి. ఒకవేళ వివరాలు రాకపోయినా, సంబంధిత సమాచారం అందకున్నా మీ ఓటు పెండింగ్లో ఉందని అర్థం. వెంటనే మీ BLOని సంప్రదించి ఈ విషయాన్ని నిర్ధారించుకోవాలి. కొన్నిసార్లు ఎస్ఎంఎస్ సరైన ఫార్మాట్లో పంపించకపోవడంతో రిప్లై రాకపోవచ్చని గుర్తుంచుకోండి.
- ఈ నంబర్ ప్రతి ఓటరుకు ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.
- మీ మొబైల్నుంచి మెసేజ్ పంపేటప్పుడు ECI, EPIC Number మధ్య తప్పనిసరిగా స్పేస్ ఇవ్వాలి.
- EPIC Numberను ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా టైప్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి.
- మెసేజ్ పంపిన తర్వాత కొద్దిసేపు వేచి ఉండాలి.
- నెట్వర్క్ సమస్యల కారణంగా కొన్నిసార్లు ఆలస్యంగా సమాధానం రావచ్చు.
- సందేహాలు ఉంటే మీ ప్రాంత BLO లేదా ఎన్నికల అధికారులను సంప్రదించాలి.
- ప్రతి ఓటరు తన వివరాలు ఒకసారి తప్పకుండా పరిశీలించుకోవాలి.
వెబ్సైట్లోనూ చెక్ చేసుకోవచ్చు!
ఓటు డిజిటలైజేషన్ పూర్తయ్యిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఓటర్లు ఈ లింక్ https://voters.eci.gov.in/enumerationformnew క్లిక్ చేయాలి. ఆ వెంటనే ఈపీఐనెట్ వారి సిటిజన్ సర్వీస్ పోర్టల్ కనిపిస్తుంది. ముందుగా లాగిన్ చేయడం కోసం సెల్ఫోన్ నంబర్ నమోదు చేసి క్యాప్చా ఫిల్ చేయాలి. ఓటీపీ వచ్చిన తర్వాత "ఫిల్ ఎన్యూమరేషన్ ఫారం" పై క్లిక్ చేయాలి. ఇక్కడ మరో సారి మొబైల్ నంబర్, క్యాప్చా ఫిల్ చేసి క్లిక్ చేస్తే ఓటీపీ వస్తుంది. దీంతో రాష్ట్రం, ఓటరు కార్డు నంబరు ఎంటర్ చేసి 'సెర్చ్' క్లిక్ చేయాలి. మీ ఓటుకు సంబంధించిన వివరాలు డిజిటలైజేషన్ అయితే "యువర్ ఫారం హాజ్ ఆల్రెడీ బీన్ సబ్మిటెడ్" అని చూపిస్తుంది. డిజిటలైజేషన్ పెండింగ్లో ఉంటే మీ వివరాలతో పాటు బీఎల్వో(BLO) పేరు, మొబైల్ నంబర్ కనిపిస్తుంది. వారికి ఫోన్ చేసి వివరాలు తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది.
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