"సర్" ఫారం పూర్తి చేశారా? - ఆన్లైన్ పూర్తయ్యిందో లేదో ఇలా తెలుసుకోండి!
కొనసాగుతున్న ఓటరు డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ - మీరే స్వయంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 1:11 PM IST
SIR form Online : మీరు ఓటరు ఫారం పూర్తి చేసి మీ బీఎల్ఓకు అందజేశారా? మీ ఓటు డిజిటలైజేషన్ పూర్తయ్యిందో లేదో తెలియడం లేదా? మీ ఫారం పక్కన పడేశారేమో! అనే అనుమానం మీకు ఉందా? అయితే, ఓటు డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ ఎంత వరకు వచ్చిందో మీరే స్వయంగా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది. "ఈపీఐనెట్ వారి సిటిజన్ సర్వీస్ పోర్టల్" ద్వారా ఈ అవకాశం ఉంది. మొబైల్ లేదా ఓటరు నంబరుతో లాగిన్ చేస్తే సరిపోతుంది. మీ ఫారం ఇంకా ఆన్లైన్ చేశారా? లేక బీఎల్ఓ దగ్గరే పెండింగ్లో ఉందా? అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవచ్చు.
ఓటర్లకు అలర్ట్ - ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల సమర్పణకు నేడు, రేపే సమయం
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియ జోరందుకుంది. ప్రారంభంలో మందకొడిగా సాగిన ఓటరు ధ్రువీకరణ కొద్ది రోజులుగా వేగం పుంజుకుంది. మరో మూడు రోజుల్లో గడువు ముగియనున్న తరుణంలో ఓటర్లు తమ వివరాలు నమోదు చేసి పత్రాలు ఇచ్చేస్తున్నారు. జిల్లాలో గణన పత్రాల డిజిటలైజేషన్ వేగంగా సాగుతుండగా తమ ఓటు డిజిటలైజేషన్ అయిందో లేదో తెలుసుకునేందుకు ఔత్సాహికులు ఎదురుచూస్తున్నారు.
యూఆర్ఎల్ అడ్రస్లో నమోదు చేసి
ఓటు డిజిటలైజేషన్ పూర్తయ్యిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఓటర్లు ఈ లింక్ https://voters.eci.gov.in/enumerationformnew క్లిక్ చేయాలి. ఆ వెంటనే ఈపీఐనెట్ వారి సిటిజన్ సర్వీస్ పోర్టల్ కనిపిస్తుంది. ముందుగా లాగిన్ చేయడం కోసం సెల్ఫోన్ నంబర్ నమోదు చేసి క్యాప్చా ఫిల్ చేయాలి. ఓటీపీ వచ్చిన తర్వాత "ఫిల్ ఎన్యూమరేషన్ ఫారం" పై క్లిక్ చేయాలి. ఇక్కడ మరో సారి మొబైల్ నంబర్, క్యాప్చా ఫిల్ చేసి క్లిక్ చేస్తే ఓటీపీ వస్తుంది. దీంతో రాష్ట్రం, ఓటరు కార్డు నంబరు ఎంటర్ చేసి 'సెర్చ్' క్లిక్ చేయాలి. మీ ఓటుకు సంబంధించిన వివరాలు డిజిటలైజేషన్ అయితే "యువర్ ఫారం హాజ్ ఆల్రెడీ బీన్ సబ్మిటెడ్" అని చూపిస్తుంది. డిజిటలైజేషన్ పెండింగ్లో ఉంటే మీ వివరాలతో పాటు బీఎల్వో(BLO) పేరు, మొబైల్ నంబర్ కనిపిస్తుంది. వారికి ఫోన్ చేసి వివరాలు తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది.
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