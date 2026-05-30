"పెద్ద ప్లానే ఇది!" - సింగపూర్ తరహాలో నైట్ సఫారీ, జంగిల్ సఫారీ!

విశాఖలో భారీ అభయారణ్యం ప్రాజెక్టు - ఆ మూడు ప్రాంతాలను కలిపి "సాహస కారిడార్"

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 10:12 AM IST

VMRDA JUNGLE SAFARI : సింగపూర్‌లోని 'మాందాయ్‌ వైల్డ్‌లైఫ్‌ రిజర్వ్‌'లో ఎన్నో రకాల జంతువులు, వివిధ రకాల సఫారీలు ఉన్నాయి. జూ, బర్డ్‌ ప్యారడైజ్, నైట్‌ సఫారీ, రివర్‌ వండర్స్, రెయిన్‌ ఫారెస్టు అడ్వెంచర్స్‌ కలిగిన ఈ వైల్డ్​లైఫ్ రిజర్వ్ ప్రపంచంలోనే ఎంతో పేరుగాంచింది. సరిగ్గా ఇలాంటి సాహస కారిడార్ విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. తద్వారా ఇప్పటికే ఏటీ రంగంలో ఐకాన్​గా నిలుస్తున్న విశాఖ నగరాన్ని పర్యాటంగానూ మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లే అవకాశాలున్నాయి.

విశాఖలో పర్యాటక పరంగా కైలాసగిరి, ఇందిరాగాంధీ జంతు ప్రదర్శనశాల నిత్యం ప్రజల రాకపోకలతో కిటకిటలాడుతుంటాయి. వీటికి తోడు కంబాలకొండ రక్షిత అడవిని కలిపి సమీకృత పర్యావరణ, వినోద వలయంగా అభివృద్ధి చేయాలని సంకల్పించారు. ఇందులో భాగంగా వన్యప్రాణుల సంరక్షణ, భారీ అక్వేరియాలు తీర్చిదిద్దనున్నారు. వైవిధ్యమైన జలచరాలు, ఇతర జంతువులతో ఒక అభయారణ్యాన్ని సృష్టించి నైట్‌ సఫారీ, జంగిల్‌ సఫారీ వంటి "సాహస కారిడార్‌" దిశగా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు.

సాహస కారిడార్ ఏర్పాటుకు మొదటిసారిగా టెండర్లు ఆహ్వానించినపుడు 'ఇంటిగ్రేటెడ్‌ డిజైన్‌' సంస్థ ఒక్కటే ఆసక్తి చూపగా అర్హత సాధించలేకపోయింది. ఈ మేరకు ప్రీ బిడ్‌ సమావేశంలో సాంకేతిక, ఆర్థికపరమైన అంశాలను సవరించారు. తిరిగి మరోసారి టెండర్లు ఆహ్వానించగా బెంగళూరుకు చెందిన ఇంటిగ్రేటెడ్‌ డిజైన్, సింగపూర్‌కి చెందిన మాందాయ్‌ గ్లోబల్‌ ప్రైవేటు లిమిటెడ్‌ సంయుక్తంగా పాల్గొన్నాయి. ఈ మేరకు వారిని అర్హులుగా తేల్చి ప్రాజెక్టు రూపకల్పనకు విశాఖపట్నం మెట్రోపాలిటన్ రీజనల్ డెవలప్​మెంట్ అథారిటీ (వీఎంఆర్‌డీఏ) అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.

జాయింటు బిడ్డరుకి అప్పగింత

తాజాగా "డెవలప్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ కైలాసగిరి అండ్‌ పెరిఫెరల్‌ ఏరియాస్‌ విత్‌ యాన్‌ ఇంటిగ్రేటెడ్‌ వైల్డ్‌లైఫ్‌ అక్వాటిక్‌ లైఫ్‌ అండ్‌ ఎకో రిక్రియేషనల్‌ డెస్టినేషన్‌ ఎట్‌ విశాఖపట్నం" అనే ప్రాజెక్టు తెరమీదికి వచ్చింది. వీఎంఆర్‌డీఏ ఆధ్వర్యంలో దీన్ని చేపట్టాలని, దీనిపై పలుమార్లు చర్చలు జరపిన అనంతరం జిల్లా యంత్రాంగం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ఇంజినీరింగ్‌ కన్సల్టెన్సీ నియామకానికి జాతీయ, అంతర్జాతీయ బిడ్డర్ల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించగా ఇంటిగ్రేటెడ్‌ డిజైన్, మాందాయ్‌ గ్లోబల్‌ ప్రైవేటు లిమిటెడ్, సింగపూర్‌ సంస్థలు ఉమ్మడిగా ముందుకొచ్చాయి.

ఈ నేపథ్యంలో సింగపూర్ నుంచి మాందాయ్‌ గ్లోబల్‌ ప్రైవేటు లిమిటెడ్ సంస్థ ప్రతినిధులు కొద్ది రోజుల కిందట ఇక్కడకు చేరుకున్నారు. కంబాలకొండ, విశాఖ జూ, కైలాసగిరి ప్రాంతాలను పరిశీలించి ఈ మూడింటినీ కలిపి అభయారణ్యం ఏర్పాటు చేయొచ్చనే నిర్ణయానికి వచ్చారు. మొదట తక్కువలో అనుకున్నప్పటికీ ఒప్పందం కుదిరేనాటికి ఖర్చు రెట్టింపు కావడం విమర్శలకు దారితీస్తోంది. ప్రస్తుతం వీఎంఆర్‌డీఏ నిధులు ఖర్చు చేసినప్పటికీ విశాఖ ఎకనమిక్‌ రీజియన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అథార్టీ నుంచి నిధులు కేటాయిస్తే తీసుకుంటామని తెలిపారు. అభయారణ్యం ఏర్పాటు కాన్సెప్ట్‌, అభివృద్ధిపై ఎవరూ అభ్యంతరం తెలపనప్పటికీ రూ.4.45 కోట్లు ఖర్చుపై విమర్శలు వస్తున్నాయి.

