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బియ్యంలో పురుగులా? - ఈ టిప్స్ ట్రై చేస్తే ఒక్కటీ కనిపించదు!

బియ్యంలో లక్క పురుగు చేరిందా? - సమస్యకు చెక్ పెట్టడం చాలా సులువే!

How to Prevent Insects in Rice
How to Prevent Insects in Rice (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 4:06 PM IST

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How to Prevent Insects in Rice : కొందరు ఇళ్లలో ఒకట్రెండు బస్తాలు రైస్ తెచ్చుకుని స్టోర్ చేసుకుంటుంటారు. మరికొందరు మాత్రం నెల నెలా ఎవరు కొంటారని పంట సీజన్​లో ఒకేసారి ఏడాది, ఆరునెలలకు సరిపోయేలా బియ్యం కొని నిల్వ చేసుకుంటారు. అలా ఎక్కువ మొత్తంలో బియ్యం కొన్నప్పుడు కొత్తలో బాగానే ఉన్నా తర్వాత కొన్ని రోజులకు లక్క పురుగు, నల్లటి పురుగులు చేరి రైస్​ను పాడు చేస్తుంటాయి. ఎంతో డబ్బు పెట్టి కొన్న నాణ్యమైన బియ్యానికి పురుగులు పట్టడం చూసి మనసుకు బాధగా అనిపిస్తుంది.

పోనీ బియ్యం పురుగులు పట్టకుండా ఏదైనా పౌడర్ కలుపుదామంటే ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుందనే భయం. అదే, పల్లెటూర్లలో ఉండేవారైతే చేటలతో చెరిగి టైమ్ ఉన్నప్పుడు బియ్యానికి పట్టిన పురుగును తొలగించుకుంటుంటారు. కానీ, పట్టణాల్లో ఉద్యోగాలు చేసేవారికి అంత తీరిక ఉండకపోవచ్చు. అందుకే, ఎక్కువ మొత్తంలో రైస్ కొన్నప్పుడు పురుగు పట్టకుండా ముందుగానే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అందుకోసం కొన్ని నేచురల్ టిప్స్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయంటున్నారు. మరి, ఆ సహజ చిట్కాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కర్పూరం :

బియ్యంలో పురుగులు చేరకుండా ఉండడానికి కర్పూరం చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది వెదజల్లే ఘాటైన సువాసన వల్ల రైస్​లో పురుగులు చేరవట. ఇందుకోసం ముందుగా కొన్ని కర్పూరం బిళ్లలను తీసుకుని మెత్తని పొడిలా చేసుకోవాలి. ఆపై దాన్ని కాస్త మందంగా ఉండే నూలు వస్త్రంలో చుట్టి బియ్యం స్టోరేజ్ డబ్బాలో ఉంచితే సరిపోతుంది. అంతే, పురుగులు చేరకుండా ఎక్కువ రోజులు రైస్ తాజాగా ఉంటాయంటున్నారు.

వేపాకులు :

ఇవి కూడా ​బియ్యానికి పురుగు పట్టకుండా చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. వేపాకుల్లో ఉండే క్రిమిసంహారక గుణాలు రైస్​లో పురుగులు, కీటకాలు చేరకుండా కాపాడతాయి. ఇందుకోసం కొన్ని వేపాకులను తీసుకుని బాగా ఎండబెట్టుకొని మిక్సీలో వేసి మెత్తని పొడిలా చేసుకోవాలి. ఆపై దాన్ని ఒక క్లాత్​లో చిన్న మూటలో కట్టి రైస్ మధ్యలో ఉంచాలి. లేదంటే బియ్యాన్ని నిల్వ చేసేటప్పుడు అందులో కొన్ని వేపాకులు వేసినా మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల రైస్​లో తెల్లపురుగులతో పాటు పెంకు పురుగులూ చేరకుండా ఉంటాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

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ఇంగువ :

వంటల్లో విరివిగా యూజ్ చేసే ఇంగువ కూడా బియ్యంలో పురుగులు చేరకుండా కాపాడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది వెదజల్లే ఘాటైన వాసన కారణంగా పురుగులు పట్టవంటున్నారు. కాబట్టి, బియ్యం కొన్నాక అందులో దీన్ని కొద్దిగా వేసి కలిపితే సరిపోతుంది. ఇంగువ బియ్యంలో పురుగులతో పాటు, తేమ వల్ల పెరిగే బ్యాక్టీరియానూ సంహరిస్తుందంటున్నారు. బిర్యానీ ఆకులను ఉపయోగించినా ఇదే రిజల్ట్ కనిపిస్తుందట.

మిరియాలు, లవంగాలు :

రైస్​కు పురుగు పట్టకుండా ఉండడానికి లవంగాలు, మిరియాలు ఉపయోగపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం ఒక క్లాత్​లో లవంగాలు లేదా మిరియాలు చిన్న చిన్న మూటలుగా కట్టాలి. వాటిని బియ్యం మధ్యలో ఉంచితే చాలట.

బిర్యానీ ఆకులు, ఎండుమిర్చి :

పైన చెప్పిన చిట్కాలే కాకుండా మీరు బియ్యంలో ఎండుమిర్చి, బిర్యానీ ఆకులు ఉంచడం ద్వారా కూడా పురుగు పట్టకుండా చూసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

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