మొక్కలు పెంచేందుకు స్థలం లేదా? - ఈ "గ్రీనరీ ఐడియాస్"తో మనసుకు పచ్చని పసందు!
'మొక్కలు' పెంచే ఓపిక లేదా? - ఇలానూ పచ్చదనాన్ని ఆస్వాదించవచ్చంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 4:57 PM IST
Enjoy Greenery without Growing Plants : నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఒత్తిడి, ఆందోళన సర్వసాధారణమైపోయాయి. అందుకే, ఈ మానసిక అలసట నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు చాలా మంది ప్రకృతి ఒడిని ఆశ్రయిస్తూ, పచ్చదనం మధ్య సేదతీరుతుంటారు. తద్వారా మనసు పునరుత్తేజితమవడంతో పాటు అలసట కూడా దూరమవుతుంది. ఇందుకోసమే ఎక్కువ మంది ఇంటి ఆవరణలో గార్డెన్ను ఏర్పాటుచేసుకుంటుంటారు. అయితే, కొందరి ఇళ్లలో గార్డెన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి తగినంత స్థలం ఉండదు. అలాగే, మరికొందరికి మొక్కల పెంపకంపై ఆసక్తి ఉండకపోవచ్చు. కానీ, మీకు తెలుసా? ఇంట్లో గార్డెన్ ఏర్పాటు చేసుకునేంత ఖాళీ ప్రదేశం లేకున్నా, మొక్కలు పెంచుకునేంత తీరికా లేకున్నా కూడా పచ్చదనాన్ని ఆస్వాదించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అందుకు కొన్ని ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఫాలో అయితే సరిపోతుందంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
పార్కుకు వెళ్లండి!
మనలో చాలా మందికి రోజూ ఉదయం లేదా సాయంత్రం వీలు చూసుకొని కొద్దిసేపు వ్యాయామం చేసే అలవాటు ఉంటుంది. అదేవిధంగా దగ్గరలోని పార్కుకు వెళ్లడం కూడా రోజువారీ అలవాటుగా మార్చుకోమని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అదీ కుదరకపోతే పార్కులోనే వ్యాయామాలు చేసేలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చంటున్నారు. తద్వారా ఇటు వ్యాయామం చేసినట్లు అవుతుంది. అటు పచ్చదనం మధ్య కాసేపు గడిపినట్లుగానూ ఉంటుంది. అంతేకాదు, పక్షుల కిలకిలారావాలు, ఫౌంటెయిన్స్ శబ్దాలు వంటివన్నీ మనసుకు ఆహ్లాదాన్ని పంచేవే అని చెబుతున్నారు. అందుకే, రోజూ ఫ్యామిలీతో కలిసి ఓ అరగంట నుంచి గంట పార్కులో గడిపేలా సమయం కేటాయించుకోవాలి. ఇలా డైలీ కాసేపు ప్రకృతితో గడపడం వల్ల దీర్ఘాయుష్షే కాదు, పనిలో నాణ్యత, పిల్లల్లో ప్రతిభ పెరుగుతాయని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది.
'సైలెన్స్ ప్లీజ్' అంటున్న పర్యాటకులు! - విహారయాత్రలో సరికొత్త ట్రెండ్!
ఇండోర్ ప్లాంట్స్తో :
ఇంట్లో తగినంత ప్రదేశం లేకపోవడం వల్ల కొంతమంది గార్డెనింగ్ చేసుకోలేకపోతారు. అలాంటి వారు చిన్న చిన్న మొక్కలతో ఇంటి ముంగిలిని అందంగా తీర్చిదిద్దుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. కొన్ని ఇండోర్ మొక్కల్ని ఇంట్లోనూ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. దానివల్ల ఇల్లంతా ఆహ్లాదకరంగా తయారవుతుంది. పైగా ఈ చిన్న మొక్కల్ని మెయింటెయిన్ చేయడం కూడా ఈజీ అంటున్నారు.
మొక్కలు పెంచకున్నా ఇంట్లో "గ్రీనరీ"!
కొంతమంది ఇళ్లలో గార్డెన్ ఏర్పాటు చేసుకునేంత ఖాళీ ప్రదేశం ఉండదు. అలాగే, మొక్కలు పెంచుకునేంత తీరికా ఉండకపోవచ్చు. అయినా పచ్చదనాన్ని ఆస్వాదించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అదెలాగంటే, గోడలకు గ్రీనరీ హంగులు అద్దుతూ మొక్కలు పెంచకుండానే ప్రకృతిలో గడిపిన అనుభూతిని పొందవచ్చు! అందులో భాగంగా ప్రకృతి/పక్షులు/అడవులు/జలపాతాలు ఇలా బయట లభించే వాల్ పేపర్లను తెచ్చుకొని ఇంట్లో గోడలకు అతికించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
మరింత న్యాచురల్ లుక్ కావాలనుకునే వారు గోడలకు వాల్ ఆర్ట్ వేయించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, అక్కడక్కడా గోడకు పచ్చదనానికి సంబంధించిన సీనరీలు/ఫొటోలను కూడా అమర్చుకోవచ్చంటున్నారు. ఇవే కాదు, గోడల్ని నచ్చినట్లుగా అలంకరించుకోవడానికి ఇప్పుడు ఎన్నో అధునాతన పద్ధతులు అందుబాటులో ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. అలాగే అవకాశం ఉన్నట్లయితే ఇండోర్ వాల్ గార్డెన్ ట్రెండ్ను కూడా ఫాలో అవ్వచ్చని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.
పూలు అంటే ఇష్టమా?
ఇక పూలు, వాటి పరిమళాల్ని ఇష్టపడే వారు, ఇంట్లో ఉన్న కాస్త ప్రదేశంలోనే నచ్చిన పూల మొక్కల్ని పెంచుకోవచ్చు. లేదంటే అచ్చం పువ్వుల మాదిరిగా కనిపించే ఆర్టిఫిషియల్ పూల మొక్కల్ని ఇంట్లో అమర్చుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇలా వీటి రంగులు కూడా మనసులోని ఒత్తిళ్లను దూరం చేసి ఆహ్లాదాన్ని పంచుతాయంటున్నారు నిపుణులు.
టెలిస్కోప్తో కళ్ల ముందే 'విశ్వం'! - రూ.2 వేలకే చిన్నారుల దగ్గరకు 'చందమామ'!
"నో ట్రాఫిక్, నో పొల్యూషన్" - AI టెక్నాలజీతో "స్మార్ట్ సిటీలు"!